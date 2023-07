Die zehn jüngsten Milliardäre der Welt 2023

Aus Europa stammen die mit Abstand meisten der jüngsten Milliardäre der Welt 2023. Wer glaubte, dass die USA die meisten jüngsten Milliardäre der Welt stellen, sieht sich also getäuscht. Aus den Vereinigten Staaten von Amerika hat es lediglich ein Superreicher in das Ranking der jüngsten Milliardäre der Welt 2023 geschafft.

Kylie Jenner aus dem Kardashian-Clan fehlt in dem Ranking der jüngsten Superreichen komplett. Gleiches gilt für Gustav Magnar Witzoe, dem norwegischen Anteilseigner an dem Lachszuchtunternehmen SalMar ASA. Im Jahr 2018 war Gustav Magnar Witzoe noch der jüngste Milliardär der Welt, im Jahr 2023 steht Gustav Magnar Witzoe noch auf Platz 11 des Rankings. Dafür hat es aber ein deutscher Milliardär weit nach vorn in dem Ranking geschafft. Aber wer sind denn die jüngsten Milliardäre der Welt 2023? Und wer ist der jüngste Milliardär der Welt 2023? Wir klären auf.

Dieses Ranking listet die zehn jüngsten Milliardäre der Welt im Jahr 2023 nach ihrem Alter auf – sie alle sind im Jahr 2023 unter 30 Jahre alt. Als Grundlage hierfür dienen Daten des renommierten US-amerikanischen Wirtschaftsmagazins Forbes, die täglich aktualisiert werden. Entscheidend für die Liste der jüngsten Milliardäre der Welt 2023 ist also nicht das Vermögen der jeweiligen Person, sondern dessen Alter. Nun aber wollen wir euch verraten, wer es in die Liste der zehn jüngsten Milliardäre der Welt 2023 geschafft hat.

Platz 10: Ryan Breslow (USA)

Ryan Breslow steht auf Rang 10 der Liste der jüngsten Milliardäre der Welt 2023. Foto: Twitter (Screenshot)

Den 10. und damit letzten Platz in der Rangliste der jüngsten Milliardäre der Welt 2023 nimmt Ryan Breslow (USA) ein. Der im Jahr 1994 geborene Unternehmer und Superreiche ist Mitbegründer und Vorsitzender des Technonolie-Unternehmens Bolt, Mitbegründer der digitalen Kryptowährungsplattform Eco, Mitbegründer des Krypto-Pharma-Startups Love und Gründer der Non-Profit-Organisation The Movement.

Das Vermögen des Unternehmers Ryan Breslow beläuft sich auf 1,1 Milliarden US-Dollar. Dadurch belegt er Rang 10 der jüngsten Milliardäre der Welt 2023. Zudem ist Ryan Breslow der einzige Selfmade-Milliardär in diesem Ranking.

Platz 9: Leonardo Maria Del Vecchio (Italien)

Leonardo Maria Del Vecchio steht auf Platz 9 der jüngsten Milliardäre der Welt 2023. Foto: IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Auf Platz 9 der jüngsten Milliardäre der Welt 2023 steht Leonardo Maria Del Vecchio (Italien). Der am 6. Mai 1995 geborene Superreiche ist einer von sieben Kindern des Unternehmers und Milliardärs Leonardo Del Vecchio. Er war Gründer, Vorsitzender und Mehrheitseigner von EssilorLuxottica, dem weltweit größten Brillenhersteller. Fast alle bekannten Brillenmarken, wie Ray Ban, Prada, Ralph Lauren, Armani, Chanel oder Oakley werden von Luxottica hergestellt.

Nach seinem Tod im Jahr 2022 vererbte Leonardo Del Vecchio seiner Familie – darunter Leonardo Maria Del Vecchio – jeweils 12,5 Prozent der Anteile an dem Unternehmen. Das Vermögen des Milliardärs beträgt 4,1 Milliarden US-Dollar, wodurch er zu den jüngsten Milliardären der Welt 2023 und den reichsten Menschen der Welt zählt.

Platz 8: Katharina Andresen (Norwegen)

Katharina Andresen liegt auf Platz 8 der jüngsten Milliardäre der Welt 2023. Sie ist Mitbesitzerin der Holding Ferd AS. Foto: Instagram/Katharina Andresen

Platz 8 der reichsten Milliardäre der Welt 2023 belegt Katharina Andresen (Norwegen). Damit ist die Superreiche zugleich die drittjüngste Milliardärin der Welt 2023. Das Vermögen der Unternehmerin beträgt 1,6 Milliarden US-Dollar.

Die am 21. Mai 1995 geborene Milliardärin ist die Tochter des Unternehmers Johan Henrik Andresen, dem Eigentümer von Ferd AS, einer norwegischen Holding, die vor allem im Finanzwesen aktiv ist. Im Jahr 2007 übertrug der Milliardär Andresen seiner Tochter 42,2 Prozent der Eigentumsanteile von Ferd AS, wodurch sie schlagartig zu einer der jüngsten Milliardäre der Welt wurde.

Platz 7: Wang Zelong (China)

Wang Zelong belegt Rang 7 der Liste der jüngsten Milliardäre der Welt 2023. Foto: Youtube (Screenshot)

Über Wang Zelong (China) – immerhin auf Platz 7 der jüngsten Milliardäre der Welt 2023 – ist kaum etwas bekannt. Selbst das Geburtsjahr des Milliardärs ist unklar, die Angaben schwanken zwischen den Jahren 1996 und 1997. Fotos von dem Superreichen existieren praktisch keine.

Klar ist hingegen, dass Wang Zelong einen Anteil am Unternehmen CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide & Co. geerbt hat. Das Unternehmen stellt Titandioxid-Pigment her, bei dem es sich um ein weißes Pigment handelt, das für Beschichtungen, Kunststoffe, Tinte und andere Materialien verwendet wird. Mit einem Vermögen von 1,1 Milliarden US-Dollar ist Wan Zelong nicht nur steinreich, sondern auch einer der jüngsten Milliardäre der Welt 2023.

Platz 6: Alexandra Andresen (Norwegen)

Alexandra Andresen steht auf Platz 6 der Liste der jüngsten Milliardäre der Welt 2023. Sie ist Anteilseignerin der Holding Ferd AS. Foto: Instagram/Alexandra Andresen

Alexandra Andresen (Norwegen) ist jüngere Schwester von Katharina Andresen und besitzt seit dem Jahr 2007 ebenfalls 42,2 Prozent der Anteile an dem Familienunternehmen Ferd AS. Drei Jahre in Folge war die am 23. Juli 1996 geborene Unternehmerin dank ihres Vermögens durch Ferd AS sogar die jüngste Milliardärin der Welt. Ihr Vermögen beläuft sich auf 1,6 Milliarden US-Dollar. Dadurch belegt die Superreiche Rang 6 in der List der jüngsten Milliardäre der Welt 2023. Bekanntheit erlangte die Milliardärin Alexandra Andresen auch durch ihre Erfolge als Dressurreiterin.

Platz 5: Kim Jung-min (Südkorea)

Kim Jung-min steht auf Platz 5 der Liste der jüngsten Milliardäre der Welt 2023, da er ein Vermögen von seinem Vater Kim Jung-ju (auf dem Foto rechts) geerbt hat (Symbolfoto). Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Kim Jung-min (Südkorea), der nicht zu verwechseln ist mit dem namensgleichen Fußball-Profi, belegt Platz 5 der jüngsten Milliardäre der Welt 2023. Über ihn ist sehr wenig bekannt. Der Superreiche ist wohl im Jahr 2002 auf die Welt gekommen und der Sohn von Kim Jung-ju, der das Online-Gaming-Unternehmen Nexon im Jahr 1994 gründete.

Nachdem Kim Jung-ju im Februar 2022 im Alter von 54 Jahren starb, erbte Kim Jung-min rund 31 Prozent am Unternehmen NXC, dem größten Anteilseigner von Nexon. Dadurch wurde der Milliardär schlagartig zu einem der reichsten Menschen der Welt. Sein Vermögen beläuft sich auf 1,3 Milliarden US-Dollar. Damit belegt er Platz 5 der jüngsten Milliardäre der Welt 2023.

Platz 4: Luca Del Vecchio (Italien)

Luca Del Vecchio, einer der Erben des Brillen-Konzerns EssilorLuxottic, belegt Platz 4 der jüngsten Milliardäre der Welt 2023 (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Zoonar

Mit Luca Del Vecchio (Italien) gehört ein weiterer Sohn des verstorbenen Brillen-Barons Leonardo Del Vecchio (EssilorLuxottica) zu den jüngsten Milliardären der Welt 2023. Mit einem Vermögen von 4,1 Milliarden US-Dollar belegt der im Jahr 2002 geborene Superreiche Platz 4 der jüngsten Milliardäre der Welt. Wie seine Geschwister und seine Mutter hat auch er 12,5 Prozent der Unternehmens-Anteile geerbt und wurde dadurch zum Milliardär.

Platz 3: Kevin David Lehmann (Deutschland)

Kevin David Lehmann, dem 50 Prozent an der Drogeriekette dm gehört, steht auf Platz 3 der jüngsten Milliardäre der Welt 2023 (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Hanno Bode

Mit Kevin David Lehmann taucht auch ein deutscher Milliardär in diesem Ranking auf. Der im September 2002 geborene Superreiche belegt mit einem Vermögen von 2,7 Milliarden US-Dollar Platz 3 der Liste der jüngsten Milliardäre der Welt 2023. Seinen Reichtum hat der Milliardär seinem Vater Günther Lehmann zu verdanken, dem seit dem Jahr 1973 50 Prozent der Anteile an der Drogeriekette dm gehören.

Entweder im Jahr 2016 oder im Jahr 2017 überschrieb Lehmann seinem damals 14-jährigen Sohn Kevin David seine Anteile an der Drogeriekette dm, zu der weit mehr als 50.000 Angestellte und über 3.300 Filialen gehören. Im Jahr 2021 wurde Kevin David Lehmann im Alter von 19 Jahren durch sein Vermögen dank der Drogeriekette dm als der jüngste Milliardär der Welt geführt. Bis zur Volljährigkeit von Kevin David Lehmann kümmerte sich ein Treuhänder um die Vermögensverwaltung des jungen Milliardärs, die er der Drogeriekette dm zu verdanken hat.

Platz 2: Kim Jung-youn (Südkorea)

Kim Jung-youn, eine Erbin des Online-Gaming-Giganten Nexon, steht auf Platz 2 der jüngsten Milliardäre der Welt 2023 (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Zoonar

Auf Platz 2 der jüngsten Milliardäre der Welt 2023 steht Kim Jung-youn (Südkorea) – damit ist die im Jahr 2004 geborene Erbin zugleich auch die jüngste Milliardärin der Welt. Sie ist die jüngere Schwester von Kim Jung-min, der auf Platz 5 der jüngsten Milliardäre der Welt 2023 steht. Wie ihr Bruder hat sie nach dem Tod ihres Vaters Kim Jung-ju im Jahr 2022 rund 31 Prozent der Anteile an dem Online-Gaming-Giganten Nexon geerbt. Das Vermögen der Superreichen beläuft sich auf 1,3 Milliarden US-Dollar. Wie ihr Bruder ist aber auch Kim Jung-youn nicht im Unternehmen Nexon operativ tätig.

Der jüngste Milliardär der Welt: Clemente Del Vecchio (Italien)

Clemente Del Veccio ist der jüngste Milliardär der Welt 2023. Er ist ein Erbe des Brillen-Konzerns EssilorLuxottic, zu dem unter anderem die Marken Ray Ban und Oakley gehören (Symbolfoto). Foto: imago/Levine-Roberts

Der am 14. Mai 2004 geborene Clemente Del Vecchio (Italien) ist durch das Erbe seines Vaters Leonardo Del Vecchio der jüngste Milliardär der Welt 2023. Wie seine sechs (Halb-)Geschwister und seine Mutter hat auch der junge Superreiche 12,5 Prozent der Anteile an dem Brillen-Konzern EssilorLuxottica geerbt sowie der übrigen Unternehmensbeteiligungen geerbt.

Sein Vermögen beläuft sich auf 4,1 Milliarden US-Dollar, wodurch der Clemente Del Vecchio auf Platz 1 der jüngsten Milliardäre der Welt 2023 steht. Der Tod seines Vaters sorgte dafür, dass er im Alter von 18 Jahren quasi über Nacht zum jüngsten Milliardär der Welt wurde.

Platz Name Land Unternehmen Vermögen (in US-Dollar) Alter (im Jahr 2023) 1. Clemente Del Vecchio Italien EssilorLuxottica 4,1 Milliarden 19 2. Kim Jung-youn Südkorea NXC (Nexon) 1,3 Milliarden 19 3. Kevin David Lehmann Deutschland dm 2,7 Milliarden 21 4. Luca Del Vecchio Italien EssilorLuxottica 4,1 Milliarden 21 5. Kim Jung-min Südkorea NXC (Nexon) 1,3 Milliarden 21 6. Alexandra Andresen Norwegen Ferd AS 1,6 Milliarden 27 7. Wang Zelong China Hua Yuan Titanium Dioxide & Co. 1,1 Milliarden 27 (oder 26) 8. Katharina Andresen Norwegen Ferd AS 1,6 Milliarden 28 9. Leonardo Maria Del Vecchio Italien EssilorLuxottica 4,1 Milliarden 28 10. Ryan Breslow USA Bolt, Eco, Love 1,1 Milliarden 29 Die zehn jüngsten Milliardäre der Welt 2023 nach Alter

