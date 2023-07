Die zehn reichsten Deutschen nach Vermögen 2023

Die reichsten Deutschen 2023 haben eines gemeinsam: Den meisten Bürgern der Bundesrepublik dürften sie kaum bekannt sein. Anders als die Milliardäre und Superreichen in den USA treten die reichsten Menschen in Deutschland öffentlich kaum in Erscheinung und werden nicht wie Superstars behandelt. Aber wer zählt zu den reichsten Deutschen 2023? Wie haben sie es in den Club der Milliardäre geschafft und welches Vermögen haben sie angehäuft? Und wer ist der reichste Deutsche im Jahr 2023? All das erfährst du im folgenden Artikel über die reichsten Deutschen 2023.

In dieser Rangliste werden die zehn reichsten Deutschen nach ihrem Vermögen in Euro mit Stand vom Sommer 2023 aufgeführt. In dem Ranking der reichsten Deutschen 2023 lassen sich auch einige Überraschungen finden. So tauchen beispielsweise Michael und Alexander Otto, Miteigentümer des Otto-Versandhandels, Georg Schaeffler, Unternehmersohn und Hauptgesellschafter der Schaeffler-Gruppe, oder auch Michael und Wolfgang Herz, denen unter anderem Tchibo, die Beiersdorf AG („Nivea“) oder Blume2000 gehören, nicht in der Rangliste der zehn reichsten Deutschen 2023 auf. Zahlreiche der reichsten Deutschen hatten auch unter der Corona-Pandemie und deren wirtschaftlichen Folgen zu „leiden“, wodurch ihr Vermögen geschrumpft ist. Aber wer gehört nun zu den reichsten Deutschen 2023? Wir klären auf.

Platz 9: Andreas Strüngmann (und Familie)

Andreas Strüngmann liegt auf Platz 9 der Rangliste der reichsten Deutschen 2023. Er ist Mitinhaber des Pharma-Konzerns Hexal (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Pond5

Der Name Andreas Strüngmann dürfte den wenigsten Deutschen bekannt sein – und doch belegt er – nicht zuletzt dank seiner Familie – Platz 9 im Ranking der reichsten Deutschen 2023. Der im Februar 1950 geborene Andreas Strüngmann gründete und betreibt gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Thomas den Pharma-Konzern Hexal, der zu einem der größten Pharma-Unternehmen in Deutschland aufstieg.

Der Milliardär hatte zunächst ein Medizinstudium absolviert und als Arzt gearbeitet. Sein Vermögen beläuft sich dank deines Unternehmens auf 10,7 Milliarden Euro, wodurch er zu den reichsten Deutschen 2023 gehört. In der Rangliste der reichsten Menschen der Welt belegt Andreas Strüngmann Platz 178.

Platz 9: Thomas Strüngmann (und Familie)

Thomas Strüngmann liegt auf dem geteilten 9. Platz der Rangliste der reichsten Deutschen. Das Foto zeigt Matthias Weber, den Chief Technical Officer der Hexal AG (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Sven Simon

Wenig überraschend taucht auch Thomas Strüngmann – der eineiige Zwillingsbruder von Andreas – in diesem Ranking auf. Auch sein Vermögen beläuft sich auf 10,7 Milliarden Euro, womit er sich Platz 9 in der Rangliste der reichsten Deutschen 2023 mit seinem Bruder teilt.

Anders als Thomas Strüngmann hat Andreas nicht Medizin, sondern Betriebswirtschaftslehre studiert, bevor die Brüder das Pharma-Unternehmen ihres Vaters im Jahr 1986 für 100 Millionen D-Mark verkauften und das Unternehmen Hexal gründeten. So erwirtschaftete sich auch Thomas Strüngmann mit seiner Familie ein Milliarden-Vermögen und wurde zu einem der reichsten Deutschen sowie einem der reichsten Menschen der Welt.

Platz 7: Beate Heister

Beate Heister liegt auf dem geteilten 7. Platz in der Rangliste der reichsten Deutschen 2023 (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer

Auch den Namen Beate Heister dürften die wenigsten Deutschen kennen. Sie ist die Tochter und somit Teil der Familie des Aldi-Süd-Gründers Karl Albrecht. Daher gehört die Milliardärin zum Vorstand der Siepmann-Stiftung, die 100-prozentige Eigentümerin von Aldi Süd ist.

Über Beate Heister, die am 5. Oktober 1951 geboren wurde, ist nicht viel bekannt, da sie sich nur sehr selten in der Öffentlichkeit zeigt. Zusammen mit ihrem Mann hat die Milliardärin sechs Kinder. Ihr Vermögen beträgt dank des Discounter-Unternehmens 17,0 Milliarden Euro, wodurch sie Platz 7 der Rangliste der reichsten Deutschen 2023 belegt. In der Liste der reichsten Menschen der Welt belegt Beate Heister Platz 103.

Platz 7: Karl Albrecht Junior (und Familie)

Klaus Albrecht Junior liegt auf dem geteilten 7. Platz in der Rangliste der reichsten Deutschen 2023 (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer

Er ist vier Jahre älter als Beate Heister und bildet gemeinsam mit ihr das reichste Geschwisterpaar Deutschlands: Karl Albrecht Junior ist der einzige Sohn des Aldi-Süd-Gründers Karl Albrecht und promovierter Jurist. Seit dem Abschluss arbeitete Karl Albrecht Junior in verschiedenen Positionen in dem Familien-Unternehmen Aldi Süd, bis er sich im Jahr 2004 im Alter von 57 Jahren zur Ruhe setzte. Grund dafür war seine dritte Krebserkrankung, von welcher der Superreiche als genesen gilt.

Das Vermögen des Milliardärs Karl Albrecht Junior beläuft sich auf 17,0 Milliarden Euro. Damit belegt er in der Rangliste der reichsten Deutschen 2023 den geteilten Platz 7 und im Ranking der reichsten Menschen der Welt Platz 103. Anders als seine Schwester hat Karl Albrecht Junior keine Kinder.

Platz 6: Theo Albrecht Junior (und Familie)

Theo Albrecht Junior liegt auf Platz 6 der Rangliste der reichsten Deutschen 2023 (Symbolfoto). Foto: imago images/POP-EYE

Ein weiterer Erbe aus der Aldi-Familie befindet sich ebenfalls unter den zehn reichsten Deutschen 2023: Theo Albrecht Junior ist nicht nur der älteste Sohn von Theo Albrecht, dem Gründer von Aldi Nord, sondern auch der einzige noch verbliebene Vertreter der Familie Albrecht, der aktiv in dem Discounter-Unternehmen Aldi mitmischt – obwohl er schon deutlich über 70 Jahre alt ist.

Auch Theo Albrecht Junior gilt als ausgesprochen öffentlichkeitsscheu. Bekannt ist aber, dass der Milliardär verheiratet ist und eine Tochter hat. Sein Vermögen beläuft sich auf 17,9 Milliarden Euro, damit belegt Theo Albrecht im Ranking der Superreichen Platz 6 der reichsten Deutschen 2023. In der Rangliste der reichsten Menschen der Welt 2023 rangiert der Milliardär Theo Albrecht Junior damit auf Platz 97.

Platz 5: Susanne Klatten

Susanne Klatten belegt Platz 5 der reichsten Deutschen 2023 und ist die reichste Frau Deutschlands. Foto: IMAGO/Sven Simon

Susanne Klatten gehört nicht nur zu den reichsten Deutschen 2023, sondern ist auch die reichste Frau Deutschlands. Ihr Vermögen liegt bei 25,9 Milliarden Euro, was gleichbedeutend mit Platz 5 in der Rangliste der reichsten Deutschen 2023 ist. Global gesehen liegt die Milliardärin auf Rang 61 der reichsten Menschen der Welt.

Ihr Vermögen hat Susanne Klatten ihrem Vater Herbert Quandt zu verdanken, der es vor allem durch ein Unternehmen in der Akku-Produktion zu großem Reichtum schaffte. Als Herbert Quandt im Jahr 1982 starb, erbte Susanne Klatten als Teil von Quandts Familie – damals 20 Jahre alt – mit ihrer Mutter und ihrem Bruder dessen Milliarden-Vermögen. Dazu zählt unter anderem auch fast die Hälfte der Anteile an der Auto-Marke BMW, die sich die Milliardärin Susanne Klatten seit dem Tod ihrer Mutter im Jahr 2015 nur noch mit ihrem Bruder Stefan teilt. Dadurch wuchs ihr Milliarden-Vermögen erneut. Größere öffentliche Bekanntheit erlangte Susanne Klatten vor allem durch eine außereheliche Affäre in den Jahren 2007 und 2008, bei der sie Opfer eines Erpressungsversuchs wurde. Der Fall diente auch als Vorlage für einen TV-Spielfilm.

Platz 4: Stefan Quandt

Stefan Quandt ist Großaktionär bei BMW und liegt auf Platz 4 der reichsten Deutschen 2023. Foto: IMAGO/Sven Simon

Das Treppchen der reichsten Deutschen 2023 knapp verpasst hat Stefan Quandt, der jüngere Bruder von Susanne Klatten. Als sein Vater Herbert Quandt im Jahr 1982 starb, war Stefan Quandt gerade einmal 16 Jahre alt – und wurde quasi über Nacht zu einem der reichsten Deutschen. Sein Vermögen beläuft sich auf 27,2 Milliarden Euro, wodurch der Superreiche in der Rangliste der reichsten Deutschen 2023 auf Platz 4 landet. In dem Ranking der reichsten Menschen der Welt 2023 liegt Stefan Quandt auf Rang 57.

Der Milliardär ist – wie Susanne Klatten – Großaktionär des Unternehmens BMW AG und alleiniger Besitzer der Management-Holding Delton. Viel mehr ist über den am 9. Mai 1966 geborenen Milliardär nicht bekannt, damit befindet er sich im Vergleich zu den übrigen reichsten Deutschen in guter Gesellschaft.

Platz 3: Reinhold Würth (und Familie)

Reinhold Würth liegt auf Platz 2 der Rangliste der reichsten Deutschen 2023. Foto: imago images/Eventpress

Auch Reinhold Würth stieg wie alle anderen der zehn reichsten Deutschen in einen bereits bestehenden Familien-Betrieb ein. Seine Eltern hatten direkt nach Ende des 2. Weltkriegs – im Juli 1945 – eine Schraubengroßhandlung für das Schreiner- und Metallhandwerk im baden-württembergischen Künzelsau als Zwei-Personen-Betrieb gegründet. Nach dem frühen Tod seines Vaters leitete der damals 19-jährige Reinhold Würth zusammen mit seiner Mutter das Familien-Unternehmen – und entwickelte es zum internationalen Marktführer mit über 80.000 Mitarbeitern. Die Würth-Kunden stammen bis heute aus dem gewerblichen und industriellen Bereich.

Das Vermögen von Reinhold Würth beläuft sich auf 29,6 Milliarden Euro. Der Milliardär belegt somit in der Rangliste der reichsten Deutschen 2023 Platz 2. Unter allen Milliardären liegt Reinhold Würth im Ranking der reichsten Menschen der Welt 2023 auf Rang 50.

Platz 2: Klaus-Michael Kühne

Klaus-Michael Kühne belegt Platz 2 der Rangliste der reichsten Deutschen 2023. Foto: imago/Oliver Ruhnke

Der aus Hamburg stammende Unternehmer Klaus-Michael Kühne dürfte vielen Fußball-Fans ein Begriff sein, da er seit dem Jahr 2010 immer wieder öffentlichkeitswirksam als Investor beim Hamburger SV in Erscheinung tritt. Im Zuge dieses Engagements hat der Milliardär viele Millionen Euro investiert, um dem HSV die Verpflichtung neuer Spieler zu ermöglichen. Zudem hat Klaus-Michael Kühne die Namensrechte am Volksparkstadion von einem privaten Sponsor zurückgekauft, weshalb das Stadion als eines von sehr wenigen Stadien im Profifußball-Bereich seinen ursprünglichen Namen wieder trägt. Den Bau der Hamburger Elbphilharmonie unterstützte der Superreiche mit fünf Millionen Euro.

Zu seinem Milliarden-Vermögen kam Klaus-Michael Kühne, nachdem er in das Unternehmen seines Vaters und seines Großvaters in der Speditionsbranche einstieg. Kühnes Vermögen beläuft sich auf 34,3 Milliarden Euro, was auch daran liegt, dass der Milliardär den Unternehmenssitz im Jahr 1969 in die Schweiz verlegte und dadurch Steuern spart. In der Rangliste der reichsten Deutschen 2023 liegt Kühne auf Platz 2. Im Ranking der reichsten Menschen der Welt belegt der kinderlose Milliardär Platz 38.

Der reichste Deutsche 2023: Dieter Schwarz

Dieter Schwarz ist der reichste Mensch Deutschlands 2023. Schwarz ist Inhaber der Schwarz-Gruppe, zu der die Supermarkt-Ketten Lidl und Kaufland gehören, Pressefotos von ihm gibt es nicht (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Panthermedia

Mit einem Vermögen in Höhe von 48,8 Milliarden Euro ist Dieter Schwarz der mit Abstand reichste Deutsche 2023. Platz 1 in der Rangliste der reichsten Deutschen hatte der Unternehmer bereits in den Jahren zuvor belegt. Der Milliardär ist Chef der Schwarz-Gruppe, zu der neben der Discounter-Kette Lidl auch Kaufland gehört. In der Rangliste der reichsten Menschen der Welt belegt Dieter Schwarz Rang 25.

Zu verdanken hat er dies den wirtschaftlichen Erfolgen der Unternehmen Lidl und Kaufland. Lidl ist mit über 11.000 Filialen der weltweit größte Discounter, während es in Europa zudem weit über 1300 Kaufland-Filialen gibt. Der Milliardär Dieter Schwarz gilt als extrem öffentlichkeitsscheu, verschleiert immer wieder seine Identität und lehnt alle Arten von Interviews kategorisch ab. Fotos oder Videos von dem reichsten Deutschen gibt es praktisch überhaupt nicht. Bekannt über den superreichen Milliardär ist immerhin, dass Dieter Schwarz verheiratet ist und zwei Töchter hat, die auch im Unternehmen aktiv sind und Führungsaufgaben übernehmen sollen.

Platz Name Unternehmen Gesamtvermögen (in Euro) 1. Dieter Schwarz Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) 48,8 Milliarden 2. Klaus-Michael Kühne Kühne + Nagel 34,3 Milliarden 3. Reinhold Würth Würth-Gruppe 29,6 Milliarden 4. Stefan Quandt BMW und Delton 27,2 Milliarden 5. Susanne Klatten BMW 25,9 Milliarden 6. Theo Albrecht Junior Aldi Nord 17,9 Milliarden 7. Karl Albrecht Junior Aldi Süd 17,0 Milliarden 7. Beate Heister Aldi Süd 17,0 Milliarden 9. Thomas Strüngmann Hexal 10,7 Milliarden 9. Andreas Strüngmann Hexal 10,7 Milliarden Die zehn reichsten Deutschen 2023 nach Gesamtvermögen

