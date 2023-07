Die 20 ärmsten Länder der Welt 2023 nach BIP pro Kopf

Der Reichtum auf der Welt ist ungleich verteilt. Während vor allem die Industrieländer die reichsten Länder der Welt stellen, sind viele andere Staaten weniger wohlhabend – sie sind die ärmsten Länder der Welt. Doch welche Staaten gehören dazu? Welche Staaten sind die ärmsten Länder Afrikas? Und welche sind die ärmsten Länder Asiens oder Südamerikas? Wir stellen die 20 ärmsten Länder der Welt in dieser Liste vor – und beantworten auch, wie es sich mit der Armut auf dem ein oder anderen Kontinent verhält.

In dieser Liste werden die 20 ärmsten Länder der Welt 2023 nach der Höhe ihres jeweiligen Bruttoinlandprodukts (BIP) pro Kopf in US-Dollar aufgeführt. Zudem klären wir auf, welche Nationen die ärmsten Länder Afrikas, die ärmsten Länder Asiens und die ärmsten Länder Südamerikas sind. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gibt an, wie hoch der Wert aller in einem Land hergestellten Waren und Dienstleistungen innerhalb eines Jahres ist. Wichtig ist, dass diese Waren und Dienstleistungen nicht als Vorleistungen für die Produktion anderer Waren und Dienstleistungen verwendet werden. Für die Liste wird das jeweilige Bruttoinlandsprodukt (BIP) durch die Anzahl der Einwohner geteilt, um eine möglichst faire und vergleichbare Auflistung der ärmsten Länder der Welt 2023 zu erhalten.

Platz 20: Ruanda (Afrika)

Den letzten Platz in dieser Liste der ärmsten Länder der Welt belegt Ruanda. Das Land hat vor allem durch den Völkermord in Ruanda im Jahr 1994 traurige Berühmtheit in der gesamten Welt erlangt, bei dem bis zu eine Million Menschen ums Leben kamen. Davon hat sich das Land bis heute nicht vollständig erholt, die Armut ist weiterhin sehr groß.

Zwar weist Ruanda seit mehreren Jahren im Vergleich zu anderen Ländern auf dem Kontinent ein starkes Wirtschaftswachstum aus, doch noch immer zählt es zu den ärmsten Ländern der Welt und damit auch zu den ärmsten Ländern Afrikas. Das Bruttosozialprodukt (BIP) pro Kopf beträgt 958,41 US-Dollar.

Ruanda belegt mit Platz 20 den letzten Platz in dieser Liste der ärmsten Länder der Welt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Pond5

Platz 19: Togo (Afrika)

Auch Togo ist eines der ärmsten Länder der Welt und damit auch eines der ärmsten Länder Afrikas und belegt Platz 19 in dieser Liste. Das Bruttosozialprodukt pro Kopf liegt bei 921,32 US-Dollar, womit für viele Einwohner große Armut einhergeht. Zwar hat auch Togo ähnlich wie Ruanda ein bemerkenswertes Wirtschaftswachstum erreicht, doch noch immer ist das Land eines der ärmsten der Welt. Fast zwei Drittel aller Erwerbstätigen arbeiten – wie viele andere Einwohner auf dem Kontinent auch – in der Landwirtschaft.

Togo liegt auf Platz 19 der ärmsten Länder der Welt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Le Pictorium

Platz 18: Guinea-Bissau (Afrika)

Bis 1973 war Guinea-Bissau eine portugiesische Kolonie, worunter das Land noch immer zu leiden hat – die Armut ist weiterhin groß. Mit einem BIP pro Kopf von 898,93 US-Dollar ist Guinea-Bissau eines der ärmsten Länder der Welt und damit auch eines der ärmsten Länder Afrikas. In der Liste der ärmsten Länder der Welt belegt Guinea-Bissau Platz 18. Eine Industrie gibt es in Guinea-Bissau kaum, fast alle fertig produzierten Waren werden importiert.

Trotz traumhafter Sandstrände belegt Guinea-Bissau Rang 18 der Liste der ärmsten Länder der Welt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/imagebroker

Platz 17: Burkina Faso (Afrika)

Rund 80 Prozent der Bevölkerung in Burkina Faso lebt von der Landwirtschaft, die fast ausschließlich für den Eigenbedarf betrieben wird. Die Armut ist groß. Damit ist der seit 1960 unabhängige Staat eines der ärmsten Länder der Welt und auch eines der ärmsten Länder Afrikas. Das Bruttosozialprodukt pro Kopf beträgt 859,50 US-Dollar. Das bedeutet Platz 17 in der Liste der ärmsten Länder der Welt.

Burkina Faso belegt Platz 17 in der Liste der ärmsten Länder Welt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Le Pictorium

Platz 16: Mali (Afrika)

Noch geringer ist das BIP pro Kopf in Mali, das ebenfalls eines der ärmsten Länder der Welt und eines der ärmsten Länder Afrikas ist. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf liegt bei 842,06 US-Dollar, was gleichbedeutend mit Platz 16 in der Liste der ärmsten Länder der Welt ist. Die Wirtschaft Malis ist hauptsächlich auf Landwirtschaft, Bergbau und den Export von Rohstoffen ausgerichtet. Statt Reichtum und Wohlstand in der Bevölkerung dominiert trotzdem weiterhin die Armut.

Mali liegt auf Platz 16 der ärmsten Länder der Welt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Le Pictorium

Platz 15: Gambia (Afrika)

Mit einer Fläche von rund 11.000 Quadratkilometern (entspricht gut 1.500 Fußballfeldern) und etwas mehr als zwei Millionen Einwohnern ist Gambia das kleinste Land auf dem afrikanischen Festland. Zudem ist Gambia eines der ärmsten Länder der Welt und damit auch eines der ärmsten Länder Afrikas.

Der Staat verfügt über keine reichhaltigen Bodenschätze, sondern lebt von der Landwirtschaft, dem Tourismus und der Fischerei. Das BIP pro Kopf liegt bei 830,77 US-Dollar, viele Einwohner leben in Armut. Das bedeutet Platz 15 in der Liste der ärmsten Länder der Welt und damit auch einen der vorderen Plätze in der Liste der ärmsten Länder Afrikas.

Gambia belegt Rang 15 in der Liste der ärmsten Länder der Welt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/ingimage

Platz 14: Liberia (Afrika)

George Weah, Weltfußballer im Jahr 1995, ist der in der Welt wohl bekannteste Bürger Liberias und seit 2018 Präsident des Landes. Doch auch er konnte nicht dafür sorgen, dass Liberia nicht mehr eines der ärmsten Länder der Welt und damit eines der ärmsten Länder Afrikas ist. Mit einem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von 749,19 US-Dollar belegt Liberia Platz 14 in der Liste der ärmsten Länder der Welt, auch hier ist die Armut stark ausgeprägt.

Zwar war das Land nach dem 2. Weltkrieg eines der fortschrittlichsten Länder Afrikas und profitierte davon, neben Äthiopien das einzige afrikanische Land zu sein, das nicht von einer Kolonialmacht besetzt war. Doch ein blutiger Bürgerkrieg in Liberia kostete zwischen 1989 und 2003 hunderttausende Leben und sorgte für einen wirtschaftlichen Absturz, der dazu führte, dass Liberia eines der ärmsten Länder Afrikas und eines der ärmsten Länder der Welt ist.

Liberia steht auf Platz 14 in der Liste der ärmsten Länder der Welt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Shengolpixs

Platz 13: Tschad (Afrika)

Auch der Tschad ist von Bürgerkriegen zerstört und ist ebenfalls eines der ärmsten Länder Afrikas und eines der ärmsten Länder der Welt. Neben dem Bürgerkrieg sorgen auch lange Dürreperioden dafür, dass kaum die Bevölkerung über wenig Reichtum verfügt, ganz im Gegenteil: 80 Prozent der Einwohner im Tschad leben in absoluter Armut, wodurch der Staat trotz Einnahmen aus dem Ölexport eines der ärmsten Länder Afrikas und eines der ärmsten Länder der Welt ist. Das BIP pro Kopf liegt bei 683,89 US-Dollar, was Platz 13 in der Liste der ärmsten Länder der Welt bedeutet.

Der Tschad liegt auf Platz 13 der ärmsten Länder der Welt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Pond5

Platz 12: Eritrea (Afrika)

Seit 1993 ist Eritrea unabhängig von Äthiopien und ein eigenständiger Staat – jedoch eines der ärmsten Länder der Welt und damit eines der ärmsten Länder Afrikas. Zwar verfügt Eritrea über Bodenschätze, wie Gold, Silber, Kupfer oder Marmor, dennoch arbeitet rund drei Viertel der Bevölkerung in der Landwirtschaft und das für den Eigenbedarf. Viele Einheimische leben in großer Armut. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf beträgt 650,82 US-Dollar, was Platz 12 in der Liste der ärmsten Länder der Welt bedeutet.

Eritrea belegt Rang 12 im Ranking der ärmsten Länder der Welt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Pond5

Platz 11: Demokratische Republik Kongo (Afrika)

Der Name ist hier kein Programm: Die Demokratische Republik Kongo wird tatsächlich autoritär geführt und ist von Bürgerkriegen zerrüttet. Dadurch ist der Staat eines der ärmsten Länder der Welt und eines der ärmsten Länder Afrikas. Zwar verfügt die Demokratische Republik Kongo über reichhaltige Bodenschätze, wie etwa Coltan und Kobalt, die für die Herstellung von Smartphones, Laptops und E-Autos benötigt werden. Doch gerade deshalb ist Gewalt in der Demokratischen Republik Kongo an der Tagesordnung, da viele ein Stück vom Kuchen abgekommen wollen. Der Reichtum ist ungleich verteilt, die Armut ist groß. Das BIP pro Kopf liegt bei 649,37 US-Dollar, gleichbedeutend mit Platz 11 der ärmsten Länder der Welt.

Die Demokratische Republik Kongo liegt auf Platz 11 in der Liste der ärmsten Länder der Welt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Xinhua

Platz 10: Jemen (Asien)

Der in Vorderasien gelegene Jemen ist der erste Staat in dieser Liste der ärmsten Länder der Welt, der nicht in auf dem Kontinent Afrika liegt. Das Land ist vom Bürgerkrieg völlig zerrüttet und daher als zusammengehöriges Gebilde im politischen Sinne nicht mehr existent. Nach Schätzungen der Weltbank musste im Zuge des Bürgerkriegs jeder vierte Betrieb im Jemen sein Geschäft aufgeben, was die Armut wachsen ließ. Die hierdurch entstehende hohe Arbeitslosenquote sorgt für ein geringes Bruttoinlandsprodukt, das bei 619,55 US-Dollar liegt. Dies sorgt dafür, dass der Jemen Platz 10 in der Liste der ärmsten Länder der Welt einnimmt und das ärmste Land Asiens ist.

Jemen steht auf Platz 10 der ärmsten Länder der Welt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Xinhua

Platz 9: Niger (Afrika)

Der Niger hat zwar sein bis dato geringes Bruttoinlandsprodukt seit der Jahrtausendwende versechsfachen können, dennoch zählt der Staat zu den ärmsten Ländern Afrikas und auch zu den ärmsten Ländern in der Welt. Das Land lebt stark vom Öl- und Uran-Export, hat aber auch eine unkontrolliert und schnell wachsende Bevölkerung. Gerade Letzteres sorgt dafür, dass das BIP pro Kopf nur bei 583,58 US-Dollar liegt. Armut ist in dem Land immer noch weit verbreitet. Dadurch belegt der Niger Platz 9 in der Liste der ärmsten Länder der Welt und ist somit auch eines der ärmsten Länder Afrikas.

Der Niger belegt Rang 9 in der Liste der ärmsten Länder der Welt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Le Pictorium

Platz 8: Malawi (Afrika)

In keinem anderen Land Afrikas ist das Vermögen pro Einwohner geringer als in Malawi – es beträgt gerade einmal 114 US-Dollar im Durchschnitt. Durch den Export von Tabak, Tee und Zuckerrohr verfügt Malawi über Exporteinnahmen, weshalb der Staat nicht das ärmste Land der Welt ist, gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Dieses liegt bei 566,35 US-Dollar, was Platz 8 in der Liste der ärmsten Länder der Welt bedeutet.

90 Prozent der malawischen Bevölkerung ist in der Landwirtschaft beschäftigt, wo für den Eigenbedarf vorwiegend Mais angebaut wird. Viele Einheimische leben daher in großer Armut. Malawi gilt als eines der korruptesten Länder überhaupt, was auch dazu geführt hat, dass der Staat eines der ärmsten Länder Afrikas und eines der ärmsten Länder der Welt ist.

Malawi liegt auf Platz 8 in dem Ranking der ärmsten Länder der Welt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Xinhua

Platz 7: Mosambik (Afrika)

Mit dem Fußballer Eusébio oder der Olympiasiegerin Maria Mutola hat Mosambik mehrere bekannte Sportstars hervorgebracht. Dennoch war das Land noch Anfang der 1990er-Jahre das ärmste Land der Welt und damit auch das ärmste Land Afrikas. Seitdem hat Mosambik sein Bruttoinlandsprodukt (BIP) durch den Abbau von Rohstoffen, wie Diamanten, Gold und Kupfer, beinahe verzehnfacht. Dadurch liegt Mosambik mit einem BIP pro Kopf von 544,13 US-Dollar auf Platz 7 der ärmsten Länder der Welt und zählt weiterhin zu einem der ärmsten Länder Afrikas.

Über 80 Prozent der Bevölkerung arbeitet aber weiterhin in der Landwirtschaft, wo vor allem Cashewnüsse, Zuckerrohr, Baumwolle und Tee angebaut werden – großer Reichtum lässt sich damit aber nicht erwirtschaften. Stattdessen dominiert weiterhin die Armut. Somit bleibt Mosambik weiterhin eines der ärmsten Länder Afrikas und eines der ärmsten Länder der Welt.

Mosambik liegt auf Platz 7 der Liste der ärmsten Länder der Welt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Design Pics

Platz 6: Südsudan (Afrika)

Nach zwei langjährigen Bürgerkriegen erlangte der Südsudan 2011 seine Unabhängigkeit vom (Nord-)Sudan. Obwohl der Südsudan über üppige Bodenschätze verfügt – darunter Erdöl, Gold, Diamanten, Silber, Eisenerz, Kupfer – gelang es nicht, hierdurch der Armut zu entfliehen. Der Südsudan ist daher eines der ärmsten Länder der Welt und somit auch eines der ärmsten Länder Afrikas.

Die Unabhängigkeitskriege haben große Teile der Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen, zudem ist Korruption weit verbreitet. Dies führt dazu, dass der Südsudan mit einem BIP pro Kopf von 539,46 US-Dollar eines der ärmsten Länder Afrikas ist und in der Liste der ärmsten Länder der Welt Platz 6 einnimmt.

Der Südsudan liegt auf Platz 6 in der Liste der ärmsten Länder der Welt (Symbolfoto). Foto: imago images/imagebroker

Platz 5: Madagaskar (Afrika)

Spätestens seit der gleichnamigen dreiteiligen Trickfilmreihe ist Madagaskar vielen Menschen ein Begriff. Bekannt ist der afrikanische Inselstaat für seine Artenvielfalt – dort leben unter anderem Lemuren, Kattas, Fossas und viele andere Tiere, die auch in deutschen Zoos vertreten sind. Dennoch ist Madagaskar eines der ärmsten Länder Afrikas und eines der ärmsten Länder der Welt.

Mit einem Bruttoinlandsprodukt von 525,97 US-Dollar belegt Madagaskar in der Liste der ärmsten Länder der Welt Rang 5. Dabei ist das Land der weltweit größte Vanilleproduzent und profitiert auch vom Tourismus und dem Garnelenverkauf. Trotzdem ist die Armut auf Madagaskar weiterhin groß.

Madagaskar beeindruckt mit seiner immensen Artenvielfalt, liegt jedoch auf Platz 5 der Liste der ärmsten Länder der Welt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/imagebroker

Platz 4: Somalia (Afrika)

In Somalia tobt seit 1991 ein blutiger Bürgerkrieg, der immer noch andauert und die Armut in der Bevölkerung wachsen ließ. Vor allem dieser sorgt dafür, dass trotz beträchtlicher Bodenschätze mit großen Erdöl- und Erdgas-Reserven kein Wohlstand einstellt. Die unsichere Sicherheitslage ist der Grund, dass die Bodenschätze nicht abgebaut werden können.

In keinem anderen Land der Welt soll eine so große Hungersnot herrschen wie in Somalia. Der Staat ist somit eines der ärmsten Länder Afrikas und auch eines der ärmsten Länder der Welt. Das BIP pro Kopf liegt bei 522,45 US-Dollar, was gleichbedeutend mit Platz 4 in der Liste der ärmsten Länder der Welt ist.

Somalia steht auf Platz 4 der Liste der ärmsten Länder der Welt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Platz 3: Zentralafrikanische Republik (Afrika)

Auf Platz 3 der Liste der ärmsten Länder der Welt liegt die Zentralafrikanische Republik. Die Industrie des ehemaligen Kolonialstaats ist kaum entwickelt. Beinahe zwei Drittel der Einwohner leben auf dem Land. Die Landwirtschaft stellt den wichtigsten Wirtschaftszweig dar – obwohl nur gut drei Prozent des Staatsgebietes landwirtschaftlich genutzt werden.

Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf liegt bei 490,67 US-Dollar. Als wichtigste Exportgüter gelten Baumwolle, Kaffee und Tabak. Dennoch zählt die Zentralafrikanische Republik zu einem der ärmsten Länder Afrikas und ist eines der ärmsten Länder der Welt.

Die Zentralafrikanische Republik belegt Platz 3 der Liste der ärmsten Länder der Welt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Xinhua

Platz 2: Sierra Leone (Afrika)

Größere Bekanntheit erlangte das für seine Diamanten bekannte Sierra Leone durch den Hollywood-Film „Blood Diamond“ mit Leonardo DiCaprio. Doch die formelle Diamantenförderung kam durch Rebellenangriffe praktisch zum Erliegen, wodurch die Armut erst recht anstieg.

Das von einem Bürgerkrieg zerrüttete Land lebt überwiegend von der Landwirtschaft. Kaffee, Palmkerne und Kakao zählen zu den wichtigsten Exportgütern, dennoch ist Sierra Leone eines der ärmsten Länder der Welt und somit auch eines der ärmsten Länder Afrikas. Das BIP pro Kopf beträgt 474,06 US-Dollar, was Platz 2 in der Liste der ärmsten Länder der Welt bedeutet.

Sierra Leone liegt auf Platz 2 der Liste der ärmsten Länder der Welt (Symbolfoto). Foto: imago images/photothek

Das ärmste Land der Welt: Burundi (Afrika)

Trauriger Spitzenreiter dieses Rankings und damit das ärmste Land der Welt ist Burundi. Der afrikanische Staat gehört zu den kleinsten Ländern des Kontinents und ist ein typisches Agrarland. Rund 85 Prozent der Einwohner sind von der Landwirtschaft abhängig. Sie bauen vor allem Bananen, Maniok, Mais, Süßkartoffeln, Reis und Gemüse, aber auch Hirse an. Burundi ist stark abhängig von Exportprodukten wie Kaffee und Tee und leidet massiv unter den gesunkenen Weltmarkt-Preisen für Kaffee.

Fast die Hälfte der Bevölkerung in Burundi muss mit Hunger zurechtkommen und lebt in absoluter Armut. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf liegt bei 309,11 US-Dollar. Damit ist Burundi mit Abstand das ärmste Land Afrikas und das ärmste Land der Welt.

Burundi ist das ärmste Land der Welt (Symbolfoto). Foto: imago stock&people

Platz Land BIP pro Kopf (in US-Dollar) 1. Burundi 309,11 2. Sierra Leone 474,06 3. Zentralafrikanische Republik 490,67 4. Somalia 522,45 5. Madagaskar 525,97 6. Südsudan 539,46 7. Mosambik 544,13 8. Malawi 566,35 9. Niger 583,58 10. Jemen 619,55 11. Demokratische Republik Kongo 649,37 12. Eritrea 650,82 13. Tschad 683,89 14. Liberia 749,19 15. Gambia 830,77 16. Mali 842,06 17. Burkina Faso 859,50 18. Guinea-Bissau 898,93 19. Togo 921,32 20. Ruanda 958,41 Die ärmsten Länder Welt nach BIP pro Kopf

Ärmste Länder Asiens

Auffällig ist, dass 19 der 20 ärmsten Länder der Welt in Afrika liegen, einzige Ausnahme ist der Jemen. Doch welche sind die ärmsten Länder Asiens und die ärmsten Länder Südamerikas? Mit einem BIP pro Kopf in Höhe von 1.064,12 US-Dollar belegt Tadschikistan Platz 3 der ärmsten Länder Asiens. Knapp davor, mit einem Bruttoinlandsprodukt von 1.053,27 US-Dollar liegt Myanmar auf Rang 2 der ärmsten Länder Asiens. Und wie in der Liste der ärmsten Länder der Welt bereits vorgestellt, belegt der Jemen Platz 1 und ist das ärmste Land Asiens, mit einem BIP pro Kopf von 619,55 US-Dollar.

Ärmste Länder Südamerikas

Und welche sind die ärmsten Länder Südamerikas? Hierzu gibt es nur vergleichsweise alte Daten. Mit einem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von 9.353 US-Dollar im Jahr 2016 lag Paraguay auf Rang drei der ärmsten Länder Südamerikas. Platz 2 der ärmsten Länder Südamerikas belegte Guyana mit einem BIP pro Kopf von 7.919 US-Dollar. Das ärmste Land Südamerikas ist Bolivien mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Höhe von 7.190 US-Dollar.

Damit wäre geklärt, welche Länder die ärmsten der Welt sowie Afrikas, Asiens und Südamerikas sind. Doch wie sieht es in Europa aus? Wir verraten, welche Staaten die ärmsten Länder in Europa sind.>>>