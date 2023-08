DAS sind die zehn größten Städte der Welt nach Einwohnerzahl 2023

Von Jahr zu Jahr nimmt die Weltbevölkerung immer weiter zu. Ähnlich sieht es auch in manchen Metropolregionen aus. Auch hier wächst die Einwohnerzahl der Megacitys stetig. Doch nicht in jedem Ballungsraum sieht es gleich aus. Mancherorts wächst der Kernstadt mehr, an anderer Stelle eher die Vororte. Insgesamt leben mehr als acht Milliarden Menschen derzeit auf der Erde, manche von ihnen in Megacitys.

Die Bevölkerungsdichte ist nicht überall auf der Welt gleich. So sind auch die größten Städte sehr ungleich verteilt. Teilweise verschwimmen die Stadtgrenzen zwischen Kernstadt und Vororten. Doch wo befinden sich eigentlich die größten Städte der Welt und welche Megacity grüßt nach Angaben des Statistischen Bundesamtes von der Spitze des Rankings? Klar ist, dass es keine Städte aus Nordamerika oder aus Europa wie Moskau unter die größten Städte nach Einwohnerzahl geschafft haben.

Platz 10: Osaka (Japan)

Osaka ist die zehntgrößte Stadt der Welt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Design Pics

Wir beginnen unser Ranking der zehn größten Städte der Welt in Japan. Osaka ist die zweitgrößte City des Landes und beherbergt stolze 19 Millionen Menschen. Die UN geht allerdings davon aus, dass die Einwohnerzahl bis zum Jahr 2030 etwas sinken wird. Ob es dann noch für einen Platz in den bevölkerungsreichsten Metropolen der Welt reichen wird, bleibt abzuwarten. Die Stadt in Asien umfasst 223 Quadratkilometer.

Die Stadt ist bekannt für ihre lebhafte Atmosphäre, ihre erstklassige Küche und ihre einzigartige Kultur. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören der Osaka Castle Park, das Aquarium Kaiyukan und der Shitennoji-Tempel. Osaka bietet eine Vielzahl von Bars, Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten. Mit ihrer perfekten Mischung aus Tradition und Moderne ist Osaka eine faszinierende Stadt.

Platz 9: Mumbai (Indien)

Mumbai ist die neuntgrößte Stadt der Welt. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Joerg Boethling

Auf Platz neun bleiben wir in Asien, wechseln aber von Japan nach Indien. Mumbai (auch als Bombay bekannt) gehört zu den bekanntesten Metropolen des Landes, muss aber, was die Einwohnerzahlen angeht, einer weiteren Megacity den Vortritt lassen. 21,3 Millionen Menschen leben in der Stadt. Was die Bevölkerungsdichte angeht, gibt es in dem Land allerdings einige Ballungsräume, die eine deutlich höhere aufweisen.

Die Metropole ist bekannt für ihre Filmindustrie, ihre reiche Geschichte und Kultur und ihre köstliche Küche. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören der Gateway of India, das Chhatrapati Shivaji Terminus und der Elephanta Caves.

Platz 8: Peking (China)

Peking ist die achtgrößte Stadt der Welt. (Symbolbild) Foto: imago images/SeanPavonePhoto

Aus Indien geht es in ein Land, das ebenfalls für seine Metropolregionen bekannt ist. Hier findet man viele Metropolen. Sowohl Vororte als auch Kernstädte weisen in China oft eine hohe Bevölkerungszahl auf. Übrigens hat kein Kontinent so viele Städte im Ranking der bevölkerungsreichsten Citys wie Asien. In Peking leben rund 21,8 Millionen Menschen. Die Megastadt hat eine Fläche von rund 16.400 Quadratkilometern.

Peking, auch bekannt als Beijing, verfügt über eine reiche Geschichte, atemberaubende Architektur und beeindruckende Kultur. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten gehören die Verbotene Stadt, der Himmelstempel und die Chinesische Mauer. Peking ist auch ein wichtiger Wirtschaftsstandort und ein Knotenpunkt für internationale Beziehungen.

Platz 7: Kairo (Ägypten)

Kairo ist die größte Stadt Afrikas. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Panthermedia

Die ägyptische Hauptstadt Kairo ist die erste Megacity dieses Rankings, die sich nicht auf dem asiatischen Kontinent befindet. Kairo hat es nicht nur im Ranking der bevölkerungsreichsten Städte auf Platz sieben geschafft, sondern ist auch noch die größte Stadt Afrikas und dementsprechend auch der Nation Ägypten. In der Hauptstadt leben etwa 22,2 Millionen Menschen.

Die Metropole ist für ihre faszinierende Geschichte, ihre kulturellen Schätze und ihre lebendige Atmosphäre bekannt. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten gehören die Pyramiden von Gizeh, die Sphinx und das Ägyptische Museum. Kairo ist auch ein wichtiger politischer und wirtschaftlicher Knotenpunkt der Region, mit einer blühenden Kunstszene, einer aufregenden Esskultur und einer reichen Geschichte, die in jeder Ecke der Stadt zu spüren ist.

Weitere spannende Themen:

Das sind die zehn größten Städte Deutschlands nach Einwohnerzahl

Die zehn größten Städte in NRW nach Einwohnern

Größte Flughäfen der Welt: DAS sind die Airports mit den meisten Passagieren weltweit

Platz 6: Mexiko-Stadt (Mexiko)

Mexiko-Stadt landet unter den größten Städten der Welt auf Platz sechs. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Pond5 Images

Von einer Hauptstadt geht es nun in eine weitere. Doch nicht in Afrika, sondern in Mittelamerika. Mexiko-Stadt gehört im Ranking der größten Citys natürlich dazu. Die Millionen-Metropole ist aber nicht die einzige Stadt vom amerikanischen Kontinent, die es ins Ranking geschafft hat. Innerhalb der Stadtgrenzen der Hauptstadt Mexikos leben etwa 22,3 Millionen Bürger. Die Megastadt umfasst etwa 1.485 Quadratkilometer. Mexiko-Stadt ist die größte Metropole ihrer Nation.

Die Stadt hat eine reiche Geschichte, die bis in die Aztekenzeit zurückreicht, und ist heute ein wichtiges kulturelles, politisches und wirtschaftliches Zentrum Lateinamerikas. Mexiko-Stadt ist berühmt für ihre Architektur, ihre Kunstszene und ihre Küche, die von den verschiedenen Regionen Mexikos beeinflusst wird. Die Stadt ist auch ein wichtiger Handelsplatz und beherbergt eine Vielzahl von Unternehmen und multinationalen Organisationen.

Platz 5: São Paulo (Brasilien)

Die fünftgrößte Stadt der Welt ist São Paulo. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Design Pics

Der fünfte Platz des Rankings befindet sich nur etwas weiter südlich. Ob São Paulo die bekannteste Stadt Brasiliens ist oder nicht etwa doch Rio de Janeiro, darüber lässt sich streiten. Eindeutig ist aber, dass die Stadt die größte Metropole des Landes und sogar des ganzen Kontinents ist. Somit ist auch klar, dass es keine Stadt aus Nordamerika in diese Auflistung geschafft hat. São Paulo beherbergt etwa 22,6 Millionen Menschen.

Die Megacity ist bekannt für ihre lebendige Kunst- und Musikszene sowie ihre kosmopolitische Atmosphäre. São Paulo ist auch ein wichtiger Handelsplatz und beherbergt zahlreiche Unternehmen und Finanzzentren.

Platz 4: Dhaka (Bangladesch)

Dhaka ist auf Platz vier der größten Städte der Welt gelandet. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Pond5 Images

Auf Platz vier geht es wieder zurück nach Asien. Dieses Mal allerdings nicht nach Japan, Indien oder China, sondern nach Bangladesch. Auch das eher kleinere Land hat mit Dhaka eine Million-Metropole zu bieten. In der City leben rund 23,3 Millionen Menschen. Die Bevölkerungsdichte ist in der Megastadt und dem Ballungsraum sehr hoch. Würde man Vororte außerhalb der Stadtgrenzen noch hinzuzählen, konnte Dhaka noch im Ranking der größten Städte der Welt klettern.

Die Geschichte der Stadt reicht bis ins 7. Jahrhundert zurück. Die Metropole ist bekannt für ihre kulturelle Vielfalt und ihr reiches Erbe. Dhaka ist ein wichtiges Zentrum für Handel, Bildung und Politik in Bangladesch und beherbergt zahlreiche bedeutende Institutionen wie die Universität von Dhaka und das Nationalmuseum Bangladeschs. Die Stadt hat jedoch auch mit Herausforderungen wie Verkehrsproblemen, Umweltverschmutzung und Armut zu kämpfen.

Platz 3: Shanghai (China)

Shanghai hat es unter die größten Städte der Welt geschafft. (symbolbild) Foto: IMAGO / ChinaImages

Für das Treppchen dieses Rankings geht es wieder zurück nach Asien und mit China in das bevölkerungsreichste Land der Erde. Shanghai ist die größte Metropole des Landes, muss aber dennoch zwei Citys aus Asien den Vortritt lassen. In den Stadtgrenzen der Megacity leben etwa 29,2 Millionen Menschen.

Shanghai ist auch ein wichtiger Handelsplatz und ein Knotenpunkt für internationale Unternehmen und Investoren. Die Millionen-Metropole ist ein faszinierendes Reiseziel, das Touristen eine Fülle von Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten bietet, von historischen Tempeln und Museen bis hin zu luxuriösen Einkaufszentren und erstklassigen Hotels.

Platz 2: Delhi (Indien)

Die zweitgrößte Stadt der Welt ist Delhi. (Symbolbild) Foto: imago images/Hindustan Times

Platz zwei der bevölkerungsreichsten Städten der Welt nimmt die indische Hauptstadt Delhi ein. Auch hier ist die Bevölkerungsdichte im Kernstadt ziemlich hoch. Innerhalb der Stadtgrenzen leben rund 32,9 Millionen Menschen. Es ist bereits die zweite Metropole dieser Nation in dieser Auflistung. Es wird erwartet, dass die Bevölkerung weiter anwächst.

Die Stadt hat eine reiche Geschichte, die bis ins 6. Jahrhundert zurückreicht, und ist bekannt für ihre historischen Denkmäler, Tempel und Moscheen. Delhi ist auch ein wichtiger Handelsplatz und ein bedeutendes kulturelles Zentrum, das für seine Kunst, seine Musik und seine Küche bekannt ist.

Platz 1: Tokio (Japan)

Tokio ist die größte Stadt der Welt. (Symbolbild) Foto: IMAGO/ingimage

Mit 37,2 Millionen Einwohnern ist Tokio die größte Stadt der Welt. Die japanische Millionenstadt ist damit selbstredend auch die größte Stadt des Kontinents Asien. Der Ballungsraum der Metropolregion umfasst noch weitere Einwohner – doch Prognosen erwarten, dass die Einwohnerzahl der Metropolregion in den kommenden Jahren abnimmt. Dann könnte die Großstadt noch von Delhi überholt werden.

Die Megacity ist bekannt für ihre einzigartige Kultur, ihre lebhafte Atmosphäre und ihre beeindruckende Architektur. Tokio ist auch ein wichtiger Handelsplatz und ein Zentrum für Technologie und Innovationen.

(Zur Erstellung dieses Artikels wurde eine KI verwendet)

Platz Stadt Land Einwohner 1. Tokio Japan 37.194.105 2. Delhi Indien 32.941.309 3. Schanghai China 29.210.808 4. Dhaka Bangladesch 23.209.616 5. São Paulo Brasilien 22.619.736 6. Mexiko-Stadt Mexiko 22.281.442 7. Kairo Ägypten 22.183.201 8. Peking China 21.766.214 9. Mumbai Indien 21.296.517 10. Osaka Japan 19.013.434 Die größten Städte der Welt in der Tabelle

Aus Europa hat es keine Stadt unter die größten Metropolen der Welt geschafft. Doch wie sieht es auf dem Kontinent aus? Welche Nation stellt die bevölkerungsreichste City? Ist es etwas Moskau? Wir verraten dir, welches die größte Stadt Europas nach Einwohnern ist.>>>