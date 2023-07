Die zehn größten Städte in NRW nach Einwohnern 2023

NRW ist das bevölkerungsreichste Bundesland der Bundesrepublik Deutschland. Doch welche Stadt in Nordrhein-Westfalen hat eigentlich die meisten Einwohner und ist die größte Stadt? Hat eine Stadt aus dem Ruhrgebiet oder etwa eine Stadt, welche am Rhein liegt, die Nase vorne?

Wir zeigen dir in diesem Ranking, welches die größten Städte in NRW nach Einwohnerzahlen sind.

Platz 10: Münster

Münster befindet sich unter den zehn größten Städten in NRW. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Michael Kneffel

Wir beginnen unser Ranking weder am Rhein noch an der Ruhr, sondern im Norden von NRW – genauer in Münster. Die Stadt hat es immerhin auf Platz zehn der größten Städte in NRW geschafft. Hier lebten am 31. Dezember 2022, der für dieses Ranking der Stichtag ist, 320.946 Menschen. Damit ist die Einwohnerzahl in Münster im Vergleich zum Vorjahr um 3.233Einwohner gestiegen. Pro Quadratkilometer leben in Münster etwa 1.058 Personen, was der geringste Wert in diesem Ranking ist.

Platz 9: Bonn

Bonn befindet sich im Ranking der größten Städte in Nordrhein-Westfalen auf Platz 9. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Marc John

Die ehemalige Hauptstadt der Bundesrepublik ist auf Rang neun platziert. Die Stadt am Rhein hat demnach 336.465 Einwohner und ist neben Münster die einzige Stadt in diesem Ranking, welche im Vergleich zum Vorjahr gewachsen ist (plus 4.580 Einwohner in Bonn). Auf jeden Quadratkilometer kommen in Bonn 2.385 Personen.

Platz 8: Bielefeld

Bielefeld ist die achtgrößte Stadt in NRW. (Symbolbild) Foto: imago images/ecomedia/robert fishman

Einen Platz vor Bonn liegt Bielefeld unter den größten Städten in NRW. Mit 338.332 Einwohnern ist der Abstand zwischen Bielefeld und Bonn nur sehr gering. Der Abstand zur siebtgrößten Stadt in NRW ist da doch deutlich größer. Die Bevölkerungsdichte in Bielefeld liegt bei nur 1.307Bewohnern pro Quadratkilometer. Im Vergleich zum Jahr 2021 leben 4.330 Menschen mehr in der Stadt.

Platz 7: Wuppertal

Auch Wuppertal gehört zu den bevölkerungsreichten Citys in NRW. (Symbolbild) Foto: IMAGO/CHROMORANGE

Auch Wuppertal darf im Ranking der größten Städte in NRW natürlich nicht fehlen. 358.876 Menschen lebten hier Ende des Jahres 2022. Das sind rund 4.204 mehr als 2021. Auf einen Quadratkilometer kommen hier dennoch rund 2.131 Einwohner.

Platz 6: Bochum

Bochum landet im Mittelfeld des Rankings der größten Städte in NRW. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Hans Blossey

Auf Platz sechs geht es das erste Mal in diesem Ranking ins Ruhrgebiet – genauer nach Bochum. Die Bevölkerung lag hier Ende des Jahres 2022 bei 365.742 Einwohnern, was 2.301 Personen mehr als im Vorjahr sind. Mit 2.510 Einwohnern pro Quadratkilometer hat Bochum die vierthöchste Bevölkerungsdichte unter den Städten in diesem Ranking.

Platz 5: Duisburg

Auch Duisburg gehört zu den größten Städten in NRW. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Hans Blossey

Auch Platz fünf der größten Städte in NRW befindet sich mit Duisburg ebenfalls im Ruhrgebiet. Der Abstand zu Bochum ist hier allerdings bereits beträchtlich. 502.211 Einwohner hatte die Stadt an der Mündung der Ruhr am 31. Dezember 2022. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 7.059 Menschen mehr. Unter allen Städten dieses Rankings hat Duisburg damit am dritt meisten Einwohner dazugewonnen.

Platz 4: Essen

Die Skyline der Innenstadt von Essen, rechts der RWE Turm, davor der Stadtgarten Park, NRW, Deutschland, Skyline Essen *** The skyline of downtown Essen, on the right the RWE Tower, in front of it the Stadtgarten Park, NRW, Germany, Skyline Essen Foto: IMAGO/Jochen Tack

Die viertgrößte Stadt in Nordrhein-Westfalen ist Essen. In der Großstadt an der Ruhr lebten 584.580 Menschen. Damit verpasst Essen das Treppchen nur knapp und ist noch nicht mal die größte Stadt im Ruhrgebiet. Der Abstand zu Platz drei konnte aber dank eines recht großen Zuwachses von 5.148 Einwohnern verringert werden. In Essen gibt es eine Bevölkerungsdichte von 2.779 Bewohnern pro Quadratkilometern.

Platz 3: Dortmund

Dortmund ist die drittgrößte Stadt in Nordrhein-Westfalen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Jochen Tack

593.317 Einwohner sichern Dortmund einen Platz auf dem Treppchen dieses Rankings. Die Einwohnerzahl ist im Vergleich zu 2021 um 6.465 Personen gestiegen. Dortmund ist die Stadt mit der größten Bevölkerung im Ruhrgebiet, so dicht besiedelt wie Essen ist die Stadt dann aber doch nicht: etwa 2.113 Einwohner kommen auf einen Quadratkilometer. Insgesamt befinden sich unter den bevölkerungsreichsten Städten von Nordrhein-Westfalen somit vier Städte aus dem Ruhrgebiet.

Platz 2: Düsseldorf

Düsseldorf ist die Landeshauptstadt des bevölkerungsreichsten Bundeslandes. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Zoonar

Die Landeshauptstadt des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen ist nicht die größte Stadt in NRW und nicht mal die größte Stadt am Rhein. In Düsseldorf lebten zum Stichtag 629.831 Menschen. Die Einwohnerzahl ist im Vergleich zu 2021 um 9.570 Personen gestiegen. Die Landeshauptstadt von NRW weist mit 2.893 Bewohnern pro Quadratkilometer die höchste Bevölkerungsdichte auf. Dennoch kommt Düsseldorf nichts ansatzweise an den ersten Platz heran.

Platz 1: Köln

Köln ist unter den größten Städten in NRW. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Vitalii Kliuiev

Die größte Stadt des Bundeslandes NRW ist die Domstadt Köln. Die Stadt am Rhein kann 1.084.831 Einwohner vorweisen, ist damit mit deutlichem Abstand auf Platz eins und die einzige Großstadt in Nordrhein-Westfalen, welche mehr als eine Million Bewohner hat. Die Domstadt konnte mit 11.735 Einwohnern den größten Zuwachs im Vergleich zum Jahr 2021 einheimsen. Die Bevölkerungsdichte liegt in Köln bei 2.678 Personen pro Quadratkilometer.

Platz Stadt Einwohner 1. Köln 1.084.831 2. Düsseldorf 629.047 3. Dortmund 593.317 4. Essen 584.580 5. Duisburg 502.211 6. Bochum 365.742 7. Wuppertal 358.876 8. Bielefeld 338.322 9. Bonn 336.465 10. Münster 320.946 Die größten Städte in NRW nach Einwohnern 2023 in der Tabelle

Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen

