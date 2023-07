Größte Flughäfen NRW: DAS sind die Airports mit den meisten Passagieren in Nordrhein-Westfalen 2023

NRW ist das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands. Kein Wunder also, dass es in Nordrhein-Westfalen auch große Flughäfen gibt – immerhin gibt es viele potenzielle Passagiere. Besonders wenn die Sommerferien beginnen, packt viele das Fernweh und sie wollen unbedingt in ferne Länder fliegen. Der Luftverkehr über dem Bundesland ist also hoch – es gibt viele Flugbewegungen.

Dennoch kann auch der größte Flughafen in NRW mit dem Passagieraufkommen der größten beiden Flughäfen in Deutschland nicht ganz mithalten. Generell sind die Passagierzahlen an den meisten Flughäfen dieses Rankings im Betrachtungszeitraum (2022) im Vergleich zum Vorjahr wieder deutlich angestiegen. Das überrascht kaum, da der Flugbetrieb wieder zugenommen hat und viele Airlines wieder mehr Flüge anbieten.

Platz 6: Flughafen Münster/Osnabrück (FMO)

Auch der Flughäfen Münster/Osnabrück zählt zu den größten des Bundeslandes. (Symbolbild) Foto: imago images/Kirchner-Media

Auf dem letzten Platz unter den größten Flughäfen in NRW landet der Airport Münster/Osnabrück. Nur 828.772 Passagiere gab es hier im Betrachtungszeitraum. Mit 457.095 waren hier die meisten Reisenden innerhalb Europas unterwegs.

Das Passagieraufkommen ist an dem Flughafen mit 131.7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sehr stark gestiegen – der Luftverkehr hat dementsprechend auch zugenommen. Es ist sogar der zweithöchste Wert in dem Ranking der größten Flughäfen in Nordrhein-Westfalen.

Platz 5: Flughafen Paderborn/Lippstadt (PAD)

Der Flughafen Paderborn/Lippstadt nimmt einen der letzten Plätze des Rankings ein. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Jochen Tack

Den vorletzten Platz dieses Rankings nimmt der Flughafen Paderborn/Lippstadt ein. Im Betrachtungszeitraum gab es hier insgesamt nur 501.041 Passagiere. Die meisten Reisenden flogen oder kamen von anderen Flughafen in der EU.

Ein Blick auf die Passagierzahlen zeigt, dass das Passagieraufkommen an dem Airport deutlich gestiegen ist. Im Vergleich zum Jahr 2021 ist es um satte 290,7 Prozent gewachsen. Im Jahr 2019 gab es an dem Flughafen Paderborn/Lippstadt rund 37.000 Flugbewegungen und 693.500 Passagiere. Auch 2022 konnte man also das Vor-Corona-Niveau in Bezug auf die Flugbewegungen und den Luftverkehr insgesamt nicht erreichen.

Platz 4: Flughafen Weeze (NRN)

Der Flughafen Weeze gehört zu den größeren Airports in NRW. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Shotshop

Im Mittelfeld der größten Airports in Nordrhein-Westfalen findet sich der Flughafen Weeze wieder. Der Flugverkehr lag hier 2022 bei insgesamt 1.036.882 Passagieren. Auch der Flughafen Weeze arbeitet daran, die Zeiten und den Flugbetrieb während der Corona-Pandemie vergessen zu machen. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Passagierzahlen um 76,5 Prozent an. Das zeigt auch, wie schwach die Zahlen im Jahr 2021 waren. Der Luftverkehr an dem Airport ist insgesamt nicht so stark gestiegen, wie an vielen anderen Flughäfen.

Eine Besonderheit am Flughafen Weeze ist, dass hier keine Ankünfte oder Abflüge von oder zu anderen Airports in Deutschland stattfanden. Alle Passagiere flogen ins oder kamen aus dem Ausland, wobei mit 838.108 die meisten Flugbewegungen nach oder aus Europa kamen.

Platz 3: Flughafen Dortmund (DTM)

Der Flughafen Dortmund ist der drittgrößte in NRW. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Pond5

Den ersten Platz auf dem Treppchen der größten Flughäfen in NRW sichert sich der Airport in Dortmund. Der Abstand zu dem Viertplatzierten ist aber schon sehr groß. 2.586.238 Passagiere wurden hier im Betrachtungszeitraum gezählt.

Mit einem Zuwachs von nur 52,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr konnte der Flughafen in Dortmund sich beim Flugverkehr weniger steigern, als die anderen Airports dieses Rankings. Mit 2.514.656 war fast der gesamte Anteil der Abflüge beziehungsweise Ankünfte in oder aus Europa. Ziele außerhalb von Europa wurden kaum angesteuert. Reisende mit größerem Fernweh müssen also einen anderen Abflugort wählen.

Platz 2: Flughafen Köln/Bonn (CGN)

Der Airport Köln/Bonn muss sich im Ranking der größten Flughäfen in NRW mit Platz2 zufriedengeben. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Dominik Bund

Auch wenn Köln die Stadt mit der größten Bevölkerung in NRW ist (hier erfährst du mehr>>), muss sich die Domstadt in Bezug auf die Größe der Airports in NRW mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Der Abstand zu Platz eins ist auch mehr als deutlich. Am Flughafen Köln/Bonn wurden im Betrachtungszeitraum 2022 8.745.060 Passagiere gezählt.

Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 105,Prozent. Auch hier wurden die Zahlen durch einen starken Flugverkehr in den Sommerferien befeuert. In Köln gingen oder kamen ebenfalls die meisten Flüge nach beziehungsweise aus Europa (7.757.776 Passagiere). Die Passagierzahlen von Flügen zu oder von Zielen außerhalb Europas lagen bei 322.150. Der Flugbetrieb am Airport in der Domstadt hat seit der Corona-Pandemie deutlich zugenommen.

Platz 1: Flughafen Düsseldorf (DUS)

Der Flughafen Düsseldorf ist der größte Airport in NRW. (Symbolbild) Foto: imago images / Hans Blossey

Der größte Flughafen in NRW ist laut des Flughafenverband ADV der Airport in Düsseldorf. Die Landeshauptstadt des Bundeslandes hat somit hier die Nase vorne. 16.057.524 Fluggäste wurden hier im Jahr 2021 gezählt.

Für den Flughafen Düsseldorf sind das immerhin wieder bessere Zahlen als 2021. Im Vorjahr waren es noch 102,1 Prozent weniger. Das dürfte auch Thomas Schnalke (Vorsitzender der Geschäftsführung des Flughafens Düsseldorf) zumindest etwas gefallen.

Von oder in die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen gingen oder kamen die meisten Flüge nach oder aus Europa (13.364.405 Fluggäste). Aber auch Reisende mit größerem Fernweh können hier abfliegen oder ankommen. Im Betrachtungszeitraum wurden 1.370.166 Passagiere in Bezug auf Reisen außerhalb Europas festgestellt. Auch hier spielten die Sommerferien in Bezug auf die Flugbewegungen eine große Rolle. Es bleibt abzuwarten, ob der Flugverkehr hier weiter zunehmen wird.

Platz Flughafen Passagiere 1. Düsseldorf 16.057.524 2. Köln/Bonn 8.745.060 3. Dortmund 2.586.238 4. Weeze 1.03.6882 5. Münster/Osnabrück 828.772 6. Paderborn/Lippstadt 501.041 Die größten Flughäfen in NRW 2023 in der Tabelle

Welche die größten Flughäfen in Nordrhein-Westfalen sind, weißt du nun. Doch wie schneiden sie im deutschlandweiten Vergleich ab? Wir verraten dir, welche die größten Flughäfen in Deutschland sind.>>>