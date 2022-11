Größte Flughäfen Europas: DAS sind die Airports mit den meisten Passagieren des Kontinents

Die Airports in Europa haben besonders unter der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Lockdowns gelitten. Egal ob Moskau, Istanbul oder London – an den meisten Drehkreuzen des Kontinents bleiben viele Passagiere weg.

Doch mittlerweile hat sich die Lage an vielen Flughäfen wieder etwas entspannt. Im Jahr 2021, auf welches sich dieses Ranking bezieht, konnten sie das Passagieraufkommen im Vergleich zu 2020 wieder deutlich steigern. Insgesamt haben sich die Zahlen im Vergleich zu 2020 stark verändert. Doch wo befindet sich der größte Flughafen in Europa?

Platz 10: London Heathrow (LHR)

Schon der letzte Platz dieses Rankings wird von einem echten Kracher eingenommen. Den Airport London Heathrow hatten wohl die Wenigsten schon auf Platz 10 erwartet. Doch an dem Flughafen waren im Jahr 2021 deutlich weniger Passagiere unterwegs, als an anderen Drehkreuzen in Europa.

Die Passagierzahlen werden die Verantwortlichen sicherlich nicht begeistern. So waren im vergangenen Jahr ’nur‘ 19,4 Millionen Reisende an dem Flughafen in Großbritannien unterwegs. Im Vergleich zu 2020 ging es für London Heathrow deutlich nach hinten. Damals lag der Airport mit 22,1 Millionen Passagieren noch auf Platz 3 des Rankings. Im Gegensatz zu anderen Flughäfen konnte der Airport im Vereinigten Königreich seine Passagierzahlen aber nicht so sehr steigern.

Platz 9: Antalya (AYT)

Weiter geht es von Großbritannien in die Türkei. Platz 9 dieser Rangliste nimmt nämlich der Flughafen in Antalya ein. Die beliebte Urlaubsregion zieht offenbar viele Reisende an, die mit dem Flugzeug anreisen. Im Jahr 2021 waren es insgesamt 21,33 Millionen Fluggäste.

Der Airport in der Türkei ist neu unter den Top Ten der größten Flughäfen in Europa. Im Jahr 2020 musste er noch den Drehkreuzen in München oder Barcelona den Vortritt lassen. Ob es der Flughafen erneut in diese Liste schafft, wenn die Flughäfen wieder Vorkrisenniveau erreichen und generell wieder mehr Passagiere unterwegs sind, bleibt abzuwarten.

Platz 8: Madrid Barajas (MAD)

Von einer beliebten Urlaubsregion in eine andere. Doch der Flughafen in Madrid ist nicht nur bei Touristen beliebt, die in Spanien ihre Reise verbringen wollen. Der Airport ist auch ein großes Drehkreuz, an dem viele Passagiere umsteigen und weiterfliegen. Der Flughafen in der Hauptstadt des Landes ist der größte in Spanien. 2020 konnte er ein Passagieraufkommen von 24,12 Millionen verzeichnen.

Es waren deutlich mehr Passagiere als zu Beginn der Corona-Krise im Jahr 2020. Damals verzeichnete das Drehkreuz in Spanien nur 17,1 Millionen Fluggäste. Trotz eines deutlichen prozentualen Wachstums ging es für den Flughafen im Ranking innerhalb Europas um einen Platz nach hinten.

Der Flughafen in Madrid hat es erneut in das Ranking der zehn größten Flughäfen Europas geschafft. (Symbolbild) Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Platz 7: Frankfurt Main (FRA)

Auf Platz sieben findet sich das größte Drehkreuz in Deutschland ein. Der Flughafen Frankfurt am Main landet mit 24,81 Millionen Passagieren knapp vor dem Airport in Madrid. Doch auch der Abstand nach vorne ist ziemlich gering. Zwischen Platz acht und Platz drei liegen nur etwas mehr als 2 Millionen Reisende.

2020 konnte das deutsche Drehkreuz noch den sechsten Platz erringen. Damals lag das Passagieraufkommen des Flughafens bei etwa 18,8 Millionen. Trotz eines deutlichen Wachstums bei den Passagieren ging es für den FRA nun also einen Platz in diesem Ranking zurück.

Platz 6: Istanbul-Sabiha Gökçen (SAW)

Platz 6 geht in dieser Rangliste erneut in die Türkei, genauer nach Istanbul. Doch der Istanbul-Sabiha Gökçen ist damit nicht der größte Flughafen des Landes, genauer noch nicht mal der größte Airport in der Metropole. 24,99 Millionen Fluggäste waren hier 2021 unterwegs.

Im Vergleich zu 2020 ging es für den SAW im Ranking innerhalb Europas um zwei Plätze nach oben. Im Jahr 2020 lag das Passagieraufkommen des Flughafens noch bei etwa 17 Millionen. Dank des starken Wachstums konnte der Airport in der Türkei die Drehkreuze in Frankfurt und Madrid überholen.

+++ Größte Flughäfen NRW: DAS sind die Airports mit den meisten Passagieren in Nordrhein-Westfalen +++

Platz 5: Moskau Domodedowo (DME)

Auf Platz fünf geht es erstmals nach Russland, genauer nach Moskau. Der zweitgrößte Flughafen der russischen Hauptstadt hat es somit in die obere Hälfte des Rankings der größten Flughäfen Europas geschafft. Das Passagieraufkommen lag am DME 2021 bei 25,07 Millionen.

Unglaublich aber wahr: 2020 befand sich der Flughafen nicht unter den zehn größten Airports in Europa. Da die Corona-Krise beim DME aber offenbar nicht so große Auswirkungen auf das Passagieraufkommen hatte, folgte nun der starke Einstieg auf dem fünften Rang.

Platz 4: Amsterdam Schiphol (AMS)

Von Russland geht es in unser Nachbarland die Niederlande. Der Flughafen in Amsterdam zog im Jahr 2021 stolze 25,49 Millionen Reisende an. Damit zählt der Airport zu den größten Drehkreuzen des Kontinents. Doch das Treppchen der größten Flughäfen Europas hat er dann doch – wie im Vorjahr – knapp verpasst.

Im Vergleich zu 2020 hat sich der Platz im Ranking nicht verändert. Damals lag das Passagieraufkommen noch bei 20,9 Millionen Reisenden. 2019 waren es allerdings noch 71.7 Millionen. Die Passagierzahlen sind beim AMS also noch keineswegs auf Vorkrisenniveau.

Auch der Flughafen in Amsterdam ist in diesem Ranking vertreten. (Symbolbild) Foto: IMAGO / NurPhoto

Platz 3: Paris Charles de Gaulle (CDG)

Den letzten Platz auf dem Treppchen der größten Flughäfen in Europa nimmt der Airport in der französischen Hauptstadt ein. An dem Airport in Frankreich waren im Jahr 2020 26,2 Millionen Passagiere unterwegs.

2019 lag der CDG noch auf dem zweiten Platz. Doch das Wachstum fiel im Jahr 2020 nicht so groß aus, wie an einem anderen Airport. 2019 hatten den Flughafen in Frankreich noch etwa 22,3 Millionen Reisende aufgesucht. Andere Airports aus Frankreich sucht man in diesem Ranking übrigens vergebens.

Platz 2: Moskau Sheremetyevo (SVO)

Der zweitgrößte Flughafen Europas befindet sich in der russischen Hauptstadt. Mit einem Passagieraufkommen von 30,94 Millionen Reisenden ist der Abstand zu dem Zweitplatzierten schon recht deutlich. Doch Unterschied zu Platz eins ist ebenfalls ziemlich groß.

Dennoch ist der Airport mit seinem Abschneiden im Vergleich zu den anderen Drehkreuzen in Europa sicherlich sehr zufrieden. 2019 lag der Flughafen in Moskau noch auf dem fünften Rang. Damals waren es ’nur‘ etwa 19,8 Millionen Reisende, die den größten Flughafen der russischen Hauptstadt nutzten.

Platz 1: Istanbul Airport (IST)

Der größte Flughafen in Europa nach Passagieraufkommen ist der Istanbul Airport in der Türkei. 36,99 Millionen Fluggäste wurden hier im Jahr 2020 abgefertigt. Somit ist der IST der mit Abstand größte Airports des Kontinents.

Den Platz an der Sonne hatte der Istanbuler Flughafen auch im Jahr 2019 inne. Damals hatte er noch ein Passagieraufkommen von 23,4 Millionen. Das Wachstum im Jahr 2020 war also immens. Mit Blick auf die Passagierzahlen können die anderen europäischen Drehkreuze nur neidisch gucken. Ob das auch für das Jahr 2022 gilt, wird sich bald zeigen. Seinen Platz als größten Flughafen Europas will der Istanbul Airport sicher verteidigen.

Platz Flughafen Land Passagiere in 2021 1. Istanbul Airport Türkei 36,99 Millionen 2. Moskau Sheremetyevo Russland 30,94 Millionen 3. Paris Charles de Gaulle Frankreich 26,2 Millionen 4. Amsterdam Schiphol Niederlande 25,49 Millionen 5. Moskau Domodedowo Russland 25,07 Millionen 6. Istanbul-Sabiha Gökçen Türkei 24,99 Millionen 7. Frankfurt Main Deutschland 24,81 Millionen 8. Madrid Barajas Spanien 24,12 Millionen 9. Antalya Türkei 21,33 Millionen 10. London Heathrow Großbritannien 19,4 Millionen Die größten Flughäfen in Europa nach Passagieraufkommen in der Tabelle

Quelle: Statista

Im Ranking der größten Flughäfens Europas befindet sich nur ein Airport aus der Bundesrepublik. Hier findest du heraus, welche die zehn größten Flughäfen Deutschlands sind.>>>