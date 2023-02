Die zehn größten Städte Europas nach Einwohnern 2023

Europa beherbergt mittlerweile im Gegensatz zu Asien oder Amerika nicht mehr die größten Städte der Welt. Die europäischen Metropolen können mit vielen Megacitys der Welt nicht mithalten. Dennoch gibt es auch auf dem Kontinent noch einige große Städte wie London, Paris oder Madrid, die die Menschen quasi magisch anziehen. Doch welche Stadt in Europa beherbergt die meisten Menschen und hat demnach die höchste Einwohnerzahl? Welcher Ballungsraum ist besonders einwohnerreich?

In diesem Ranking werden die zehn größten Städte nach Einwohnerzahl aufgeführt. Dafür werden die geschätzte Zahlen aus den Jahren 2022 und 2021 herangezogen. Für das Ranking der größten Städte nach Einwohnerzahl zählt nur die jeweilige Metropole ohne ihre Vororte, wichtig ist also die Kernstadt. Dabei sind einige überraschende Ergebnisse zutage gekommen. So suchst du etwa einige Großstädte wie Paris, Minsk, Warschau, Bukarest, Neapel oder auch Wien vergeblich in dieser Liste. Sie haben es nicht unter die zehn größten Städte Europas geschafft.

Platz 10: Rom (Italien)

Rom Hat es auf den zehnten Platz der größten Städte Europas geschafft. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Panthermedia

Wir beginnen dieses Ranking direkt mit einem Kracher. Auf Platz 10 befindet sich mit Rom direkt eine der bekanntesten Hauptstädte Europas. 2,76 Millionen. Die ewige Stadt ist neben der Tatsache, dass sie zu den beliebten Millionen-Metropolen für Städtereisen zählt, auch die einwohnerreichste Stadt Italiens.

Zu letzten schwankten die Einwohnerzahlen in der ewigen Stadt immer knapp unter 2,8 Millionen. Die Metropolregion (Hier werden auch Vororte und die Kernstadt zusammengezählt) der italienischen Hauptstadt umfasst insgesamt sogar etwa 4,3 Millionen Menschen.

Platz 9: Izmir (Türkei)

Auf Platz neun der größten Städte Europas befindet sich die türkische Stadt Izmir. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Eichhammer

Von einer Hauptstadt geht es in eine Millionen-Metropole, die viele wohl nicht unter den größten Städten Europas vermutet hätten. Die türkische Stadt Izmir ist dabei nicht mal eine der beiden größten Metropolen ihres Landes.

Hier leben rund 2,95 Millionen Einwohner. Izmir ist aktuell die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz. In der Antike hieß die Stadt noch Smyrna. Touristen können hier einige Ausgrabungsstätten bestaunen.

Platz 8: Kiew (Ukraine)

Die Hauptstadt der Ukraine (Kiew) landet im Ranking auf Platz acht. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Panthermedia

Von der Türkei geht es nun in die Ukraine. Und wieder ist die Hauptstadt des Landes auch gleichzeitig Metropole mit den meisten Einwohnern. Etwa 2,95 Millionen Menschen leben in der Stadt, in der sich auch der Regierungssitz befindet – in der Metropolregion sind es noch mehr.

Sie liegt auf beiden Seiten des Flusses Dnepr. Die Metropole ist für ihre religiöse Architektur, ihre weltlichen Denkmäler und ihre Geschichtsmuseen bekannt. Sie umfasst etwa eine Fläche von 839 Quadratkilometer.

Platz 7: Madrid (Spanien)

Die siebtgrößte Stadt in Europa nach Einwohnern ist Madrid. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Zoonar

Zurück in den Süden von Europa mit Platz sieben. Auch die Hauptstadt Spaniens hat es unter die größten Städte Europas geschafft. Die zweitgrößte Stadt des Landes (Barcelona) kann Madrid mit 3,28 Millionen Einwohnern deutlich hinter sich lassen (1,6 Millionen Einwohner).

Neben dem Regierungssitz befinden sich elegante Boulevards und große, gepflegte Parkanlagen sowie der Retiro-Park. Besonders Kunstliebhaber kommen gerne in die Hauptstadt Spaniens, da sie für ihre Sammlungen europäischer Kunst wie das Museo del Prado mit Werken von Goya, Velázquez und anderen spanischen Meistern bekannt ist.

Platz 6: Berlin (Deutschland)

Berlin ist unter den größten Städten Europas im Mittelfeld gelandet. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Panthermedia

Im Mittelfeld dieses Rankings befindet sich die einzige Deutsche Stadt, die es in das Ranking der größten Metropolen Europas geschafft hat. Berlin lässt die anderen Städte der Bundesrepublik deutlich hinter sich. Berlin hat etwa 3,68 Millionen Einwohner.

Die deutsche Hauptstadt ist das politische Zentrum des Landes und blickt auf eine lange Geschichte zurück. Hier gehen Geschichte und Moderne Hand in Hand. Viele internationale Konzerne, aber auch Start- sind in der Metropole beheimatet. Zu den größten Sehenswürdigkeiten Berlins zählen das Brandenburger Tor, die Siegessäule und der Reichstag.

Weitere interessante Themen:

Die zehn größten Städte in NRW nach Einwohnern

Das sind die zehn größten Städte Deutschlands nach Einwohnerzahl

Platz 5: Ankara (Türkei)

Ankara landet unter den größten Städten Europas auf Platz fünf. (Symbolbild) Foto: IMAGO / ZUMA Press

Von einer Hauptstadt geht es direkt in die Nächste. Auf Platz fünf und somit im Mittelfeld der größten Städte Europas nach Einwohnern befindet sich nämlich die Metropole Ankara. Sie bereits die zweite türkische Stadt, die in diese Auflistung geschafft hat. In Ankara leben etwa 5,14 Millionen Menschen.

Auch wenn Ankara sicherlich nicht die bekannteste Stadt ihres Landes ist, hat sie dennoch einige Sehenswürdigkeiten zu bieten, wie etwa die Staatsoper und das Anıtkabir, welches sich oberhalb der Metropole befindet und Mausoleum Kemal Atatürks, des ersten Präsidenten der modernen Türkei, ist. Er machte die Metropole in Anatolien 1923 zur Hauptstadt des Landes am Bosporus. Zuvor war während des Kalifats des Osmanischen Reiches eine andere, sehr bekannte Metropole die Hauptstadt.

Platz 4: Sankt Petersburg (Russland)

Sankt Petersburg landet unter den größten Städten Europas auf Platz vier. (Symbolbild) Foto: IMAGO / YAY Images

Platz vier hat nur eine ehemalige Hauptstadt zu bieten. Sankt Petersburg wurde im 18 Jahrhundert gegründet und war während der Zarenherrschaft bis 1918 die Hauptstadt Russlands. Auch heute noch nimmt sie eine wichtige Rolle ein und beherbergt etwa 5,6 Millionen Menschen. Würde man die Metropolregion und nicht die Kernstadt zählen, wären es noch einige mehr.

Auch bei Touristen ist Sankt Petersburg sehr beliebt. Die Metropole wird auch als „Venedig des Nordens“ bezeichnet. Sie ist bekannt für ihre Paläste, Kanäle und Brücken sowie für ihre reiche Kultur- und Kunstszene. Zu den größten Sehenswürdigkeiten von Sankt Petersburg zählen die Eremitage, die Isaakskathedrale und der Petersdom.

Platz 3: London (Großbritannien)

Der letzte Platz auf dem Treppchen der größten Städte Europas geht an London. (Symbolbild) Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Das Treppchen des Rankings der zehn größten Städte Europas nach Einwohnern startet mit der Hauptstadt Großbritanniens. Einige hätten London sicher noch etwas weiter vorne vermutet, doch die britische Metropole muss sich mit 8,89 Millionen Einwohnern zwei anderen Städten in Europas geschlagen geben.

London bekannt für seine reiche Geschichte, Kultur und Kunstszene sowie für sein pulsierendes Nachtleben. Touristen kommen in der Metropole definitiv auf ihre Kosten. Immerhin bekommen sie hier viele Sehenswürdigkeiten wie den Buckingham Palace, den Tower of London, den Big Ben und Westminster Abbey zu Gesicht. Die Stadt ist außerdem auch ein wichtiges Finanz- und Handelszentrum.

Platz 2: Moskau (Russland)

Moskau hat die Spitzenposition des Rankings knapp verpasst. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Panthermedia

Auf Platz zwei dieses Rankings geht es zurück nach Russland – und dieses Mal ist es mit Moskau auch die aktuelle Hauptstadt des Landes, die den absoluten Spitzenplatz knapp verpasst. Hier befindet sich der Sitz des Kremls und somit auch der Regierung des Landes. In Moskau hat rund 13 Millionen Einwohner. In der Metropolregion leben noch wesentlich mehr Menschen.

Moskau ist auch ein wichtiger Wirtschaftsstandort in Russland. Neben Sankt Petersburg besuchen auch viele Touristen die russische Hauptstadt. Dort werden besonders oft er Kreml, die Basilius-Kathedrale, der Rote Platz und die Tretjakow-Galerie besucht. Ansonsten befinden sich in Moskau auch einige Museen und Theater.

Platz 1: Istanbul (Türkei)

Die größte Stadt Europas nach Einwohnern ist Istanbul. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Panthermedia

Die größte Stadt Europas nach Einwohnern ist Istanbul. Mit stolzen 15,2 Millionen Einwohnern hat die Megacity den Spitzenplatz dieses Rankings inne. Auch wenn sie in der Vergangenheit unter dem Namen Konstantinopel die Hauptstadt des Byzantinischen Reiches und anschließend dieselbe Funktion im Kalifat des Osmanischen Reiches inne hatte, ist sie nicht die Hauptstadt der Türkei. Wegen ihrer Größe und Bekanntheit wird sie aber häufig dafür gehalten.

Istanbul ist eine Stadt, die viele historische Sehenswürdigkeiten wie die Hagia Sophia, die Topkapi-Bastei und die Sultanahmet-Moschee für Touristen in petto hat. Die Megacity liegt am Bosporus und verbindet Europa und Asien, was ihr ein besonderes Flair verleiht. Hier treffen unterschiedliche Kulturen aufeinander.

Platz Stadt Staat Einwohner 1. Istanbul Türkei 15,204,387 2. Moskau Russland 13,010.112 3. London Großbritannien 8,888,608 4. Sankt Petersburg Russland 5,601,911 5. Ankara Türkei 5,154,602 6. Berlin Deutschland 3,677,472 7. Madrid Spanien 3,277,451 8. Kiew Ukraine 2,952,301 9. Izmir Türkei 2,947,901 10. Rom Italien 2,761,632 Liste der größten Städte Europas nach Einwohnern

Welche die größten Städte in Europa sind, hast du nun erfahren. Doch wie sieht es bei den Airports aus? Wir verraten dir, welche die größten Flughäfen in Europa sind.>>>