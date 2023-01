Das sind die zehn größten Städte Deutschlands nach Einwohnerzahl

Deutschland gehört zu den bevölkerungsreichsten Ländern Europas. In der Bundesrepublik gibt es einige Millionenmetropolen, die viele Leute in den Bann ziehen. Doch welche Stadt bietet besonders vielen Menschen ein Zuhause? Welche ist die größte Stadt Deutschlands?

In diesem Ranking werden wir dir zeigen, welches die zehn größten Städte in Deutschland sind. Dabei geht es nicht um die Fläche, sondern um die Einwohnerzahl aus dem Jahr 2022, die bei einer Volkszählung (Zensus) erhoben wurden, bei dem Bundes- und Landesämter zusammengearbeitet haben. Mittelstädte sind hier also nicht zu finden. Die Zahlen beziehen sich auf den jeweiligen Gebietsstand der Gemeinde.

Platz 10: Essen (NRW)

Auf dem zehnten Platz geht es nach NRW, genauer ins Ruhrgebiet. Die Pottstadt Essen hat es noch gerade so ins Ranking der zehn größten Metropolen Deutschlands geschafft. Mit 582.415 Einwohnern bei der letzten Volkszählung hat die Großstadt andere Städte wie Bremen, Dresden oder Hannover hinter sich gelassen. Von einer Mittelstadt kann also schon auf Platz zehn dieses Rankings nicht die Rede sein.

Essen ist geprägt von seiner Bergbaugeschichte und einigen Zechen. In Essen gibt es auch einige große Arbeitgeber, die ihren Hauptsitz in der Ruhrpottstadt haben. Dazu zählen Innogy, Evonik, Hochtief oder auch Aldi Nord.

Platz 9: Dortmund (NRW)

Von Platz zehn zu Platz neun ist es nicht weit. Gerade einmal etwas über 60 Kilometer trennen Dortmund und Essen. Auch bei den Einwohnern geht es unter den beiden NRW-Städten sehr eng zu. Im Ranking der zehn größten Metropolen in Deutschland hat Dortmund mit 587.696 knapp die Nase vorne. Wie in Essen findet man auch in Dortmund Zechen.

Dortmund ist besonders für seinen Fußballklub Borussia Dortmund bekannt, der seit Jahren versucht die Bayern vom deutschen Thron zu stoßen. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören der Westfalenpark oder der U-Turm.

Platz 8: Leipzig (Sachsen)

Nun geht es erstmal in den Osten Deutschlands, genauer nach Sachsen. Leipzig hat nämlich bei der Volkszählung 597.493 Einwohnern zugesprochen bekommen und ist somit eine wahre Großstadt. Zu einer Millionenmetropole muss die Einwohnerzahl aber noch deutlich gesteigert werden.

Obwohl Leipzig nicht die Landeshauptstadt Sachsens ist, ist sie die größte Metropole in dem Bundesland. Dresden hat es dahingegen nicht in das Ranking der größten Städte Deutschlands nach Einwohnern geschafft.

Platz 7: Düsseldorf (NRW)

Zurück ins bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands. Die Landeshauptstadt von NRW hat 620.523 Einwohner bei der letzten Volkszählung und hat es damit gerade mal ins Mittelfeld dieses Rankings geschafft.

Düsseldorf ist bekannt für die Einkaufsstraße Königsallee (Kö) oder auch seine Altstadt mit der „längsten Theke der Welt“. In Nordrhein-Westfahlen hat eine andere Großstadt aber dennoch eine höhere Einwohnerzahl.

Platz 6: Stuttgart (Baden-Württemberg)

Auch Platz sechs nimmt mit Stuttgart eine Landeshauptstadt ein – in diesem Fall von Baden-Württemberg. Es ist auch die einzige Großstadt aus dem Bundesland, die es unter die größten Städte Deutschlands geschafft hat. In der Landeshauptstadt leben nach aktuellen Gebietsstand 630.305 Menschen.

Stuttgart ist sicherlich vor allem dafür bekannt, dass Mercedes-Benz hier seinen Standort hat. Auch Porsche ist hier beheimatet. Bei den Anwohnern sind der Schlossgarten oder auch der Rosensteinpark beliebt.

Platz 5: Frankfurt am Main (Hessen)

Von Baden-Württemberg geht es nach Hessen oder genauer nach Frankfurt am Main. Die Landeshauptstadt hat sowohl nach oben als auch nach unten ordentlich Luft. Bei der Volkszählung kam nämlich heraus, dass 764.104 Menschen in der Großstadt leben. Das ist schon eine beachtliche Einwohnerzahl. Es ist die letzte Metropole dieses Rankings, die weniger als eine Millionen Einwohner hat.

Die City darf wohl als der Finanzplatz der Bundesrepublik bezeichnet werden. Immerhin befindet sich hier neben vielen Banken auch die Deutsche Börse. Auch die Europäische Zentralbank hat hier einen Sitz.

Platz 4: Köln (NRW)

Knapp das Treppchen verpasst hat die rheinische Großstadt Köln. Dennoch kann sich die Einwohnerzahl mit 1.083.498 nach aktuellen Gebietsstand sehen lassen. Köln ist somit die größte Stadt von Nordrhein-Westfalen.

Das größte Wahrzeichen der Millionenmetropole ist selbstredend der Kölner Dom. Besonders zum Karneval halten sich in der NRW-Stadt deutlich mehr Menschen in der Millionenstadt auf. Große Arbeitgeber sind unter anderem die Deutsche Bahn oder Rewe.

Platz 3: München (Bayern)

Auf Platz drei findet sich München ein. Die Landeshauptstadt von Bayern ist natürlich auch eine der vier Millionenstädte Deutschlands. Hier wurden bei der Volkszählung 1.488.202 Einwohner erfasst. Viele Touristen zieht das jährlich stattfindende Oktoberfest an.

Auch einige große Unternehmen haben sich in der Landeshauptstadt angesiedelt. Dazu zählen Allianz, Siemens oder auch BMW. Daneben beheimatet die Millionenstadt auch den erfolgreichsten Fußballklub der Bundesrepublik: den FC Bayern München.

Platz 2: Hamburg (Hamburg)

Für Platz zwei der größten Städte Deutschlands geht es vom Süden ganz in den Norden nach Hamburg. Die Stadt an der Elbe beherbergte 1.852.478 Menschen bei der letzten Volkszählung. Zu Platz eins dieses Rankings fehlen aber noch viele neue Einwohner.

Bekannt ist die Millionenstadt für Hamburgs Vergnüngsmeile die Reeperbahn, die Speicherstadt oder das Kontorhausviertel. Die Hafenstadt wird von Bürgermeister Peter Tschentscher regiert.

Platz 1: Berlin (Berlin)

Die größte Stadt Deutschlands ist Berlin. Die Hauptstadt der Bundesrepublik grüßt also auch weiter von der Spitze dieses Rankings. 3.664.088 Menschen leben in der Millionenmetropole.

Doch nicht nur in Bezug auf die Einwohner hat Berlin in Deutschland die Nase vorne. Auch bei der Fläche liegt die Bundeshauptstadt mit etwa 892 Quadratkilometern ganz vorne.

Platz Stadt Einwohnerzahl 1. Berlin 3.677.472 2. Hamburg 1.853.935 3. München 1.487.708 4. Köln 1.073.096 5. Frankfurt am Main 759.224 6. Stuttgart 626.275 7. Düsseldorf 619.477 8. Leipzig 601.866 9. Dortmund 586.852 10. Essen 579.432 Die größten Städte in Deutschland nach Einwohnerzahl

