Nach Eklat auf Beecker Kirmes – Polizei Duisburg liefert neue Details

Das Entsetzen war groß bei Schausteller Gino Lenz aus Duisburg. Beim Aufbau der Beecker Kirmes ist sein Wurfstand „Hollywood-Fun“ in der Nacht von Mittwoch (2. Juli) auf Donnerstag gestohlen worden.

Über Facebook bat der verzweifelte Schausteller um Hilfe bei der Suche nach seinem Kirmeswagen. Kurz vor Beginn der Beecker Kirmes ist die gestohlene Bude tatsächlich gefunden worden, wie eine Sprecherin der Polizei Duisburg gegenüber DER WESTEN bestätigte.

Diebstahl vor Beecker Kirmes in Duisburg – HIER taucht die Bude wieder auf

„Wir sind fassungslos – dieser Stand ist nicht nur unsere Arbeit, sondern auch voller Herzblut, Zeit und Aufwand.“ Das Entsetzen über den Verlust seiner Existenzgrundlage hatte sich aus jeder Zeile des Facebook-Aufrufs herauslesen lassen.

Jetzt kann Gino Lenz aufatmen. Wie „RTL“ berichtet, wurde der Kirmeswagen in Euskirchen gesichtet. Daraufhin machte sich der Schausteller noch in der Nacht auf, um seinen Wurfstand abzuholen. Eigentlich hatte der Duisburger geplant, alternativ ein Entenangeln auf der Beecker Kirmes aufzubauen. Gut möglich, dass er es jetzt doch noch vor Beginn der Kirmes in Duisburg am Freitag (4. Juli) schafft, dies durch „Hollywood Fun“ zu ersetzen.

Kirmeswagen in Duisburg gestohlen – Tatverdächtige gefunden

Nach Angaben der Duisburger Polizeisprecherin konnten die Tatverdächtigen ermittelt werden.

Weitere Details zu den Hintergründen des Diebstahls kündigte die Polizei im Laufe des Freitags an.