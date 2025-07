Beecker Kirmes in Duisburg ist gestartet – SO sparst du bares Geld

Schon seit einigen Tagen läuft die Beecker Kirmes in Duisburg auf Hochtouren. Seit dem 4. Juli stehen die Fahrgeschäfte der größten Kirmes am Niederrhein bereit und die Essenstände laden mit Leckereien zum Verweilen und probieren ein.

Wer der Beecker Kirmes in Duisburg einen Besuch abstattet, der greift allerdings auch oft ein bisschen tiefer in die Tasche. Insbesondere Familien mit Kindern haben es hier schwer, denn wer kann schon „Nein“ sagen, wenn die niedlichen Kinderaugen einen anbetteln? Da kann es auch mal die ein oder andere Runde auf dem Kettenkarussell mehr oder eine zweite Fahrt auf dem Auto-Scooter werden.

So sparst du bei der Beecker Kirmes

Bei all den Attraktionen, die ordentlich auf den Geldbeutel drücken können, dürften Sparfüchse sich über diese Nachricht besonders freuen. Auf der Website verkündet die Kirmes nämlich: „Montag ist Familientag mit vielen tollen Ermäßigungen, die den Besuch der Beecker Kirmes besonders attraktiv machen“. Wer bei seinem Kirmes-Besuch mit der Familie bisschen Geld sparen will, sollte sich also den Montag (7. Juli) als Besuchstag aussuchen!

Übrigens: Ein Fahrgeschäft musste kurz vor dem Start der Beecker Kirmes plötzlich noch die Reißleine ziehen. Und dabei stand der Lkw schon auf dem Kirmes-Gelände (>>DER WESTEN berichtete)…

Es ist für jeden etwas dabei

Neben Break Dancer, Autoscooter oder Riesenrad gibt es auf der Beecker Kirmes außerdem zahlreiche Künstler, die ihre Stimme zum Besten geben. An der Bühne am Oberhof treten Musiker aus verschiedensten Genres auf und machen ordentlich Stimmung bei den Zuschauern. Noch bis Dienstag (8. Juli) kannst du der Kirmes einen Besuch abstatten.

Vor dem Start der Beecker Kirmes passierte außerdem ein weiterer Eklat, der Besucher bangen ließ. Denn in der Nacht auf Mittwoch (2. Juli) auf Donnerstag klauten Kriminelle direkt eine ganze Attraktion! Die Polizei Duisburg konnte den Kirmeswagen glücklicherweise nach einiger Zeit wiederfinden – und zwar in Euskirchen. Hier erfährst du die ganze Geschichte.