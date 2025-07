Besucher vermissen Kult-Attraktion – Schausteller musste kurz vor Beecker Kirmes Reißleine ziehen

Besucher der Beecker Kirmes mussten bei der Eröffnung am Freitag (4. Juli) traurig in die Röhre blicken. Eine Kult-Attraktion musste nämlich kurz vor Beginn das Gelände schon wieder verlassen.

Der Lkw stand schon auf dem Gelände der Beecker Kirmes in Duisburg, dann die Hiobsbotschaft: „Big Monster“ musste wieder abziehen. Wie die WAZ berichtet, musste das Fahrgeschäft mit der Krake wieder abziehen, bevor sie überhaupt aufgebaut war.

Beecker Kirmes: Besucher müssen Kult-Attraktion verzichten

Was sich erst einmal wie ein schlechter Scherz anhört, ist für die Schausteller von „Big Monster“ bittere Wahrheit. Das Fahrgeschäft konnte nämlich nicht aufgebaut werden – aufgrund von Personalmangel! Dieser sei in der Branche ein großes Problem, wie Duisburg Kontor-Sprecher Alexander Klomparend gegenüber der WAZ erklärte. „Die Arbeit ist hart, es herrscht ein rauer Ton, aber man verdient gut. Den Job will aber niemand mehr machen“.

Viele Schausteller setzen daher oft auf Arbeiter aus Polen oder Rumänien. So auch „Big Monster“-Schausteller Raoul Krameyer. Dieser merkte allerdings, dass die gebuchten Mitarbeiter aus Polen es nicht mehr pünktlich zur Beecker Kirmes schaffen würden. Die Konsequenz: Das Fahrgeschäft machte sich schon einmal auf den Weg zur nächsten Station in Düsseldorf.

Das war’s mit „Big Monster“ in diesem Jahr

Sowohl Besucher als auch Schausteller müssen „Big Monster“ nun hinterhertrauern. Die beeindruckenden Sounds und Lichter des Kult-Fahrgeschäfts werden den Kirmes-Fans wohl schmerzlich fehlen.

Übrigens: Es ist nicht das erste Drama um ein Fahrgeschäft bei der Beecker Kirmes. Denn nur zwei Tage vor Kirmes-Start klauten Diebe nämlich einen ganzen Schaustellerwagen (>>DER WESTEN berichtete)!

