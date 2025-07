A40 in Duisburg nach Unfall gesperrt ++ Polizei jagt BMW mit Hubschrauber

Nach einer Verfolgungsjagd auf der A40 bei Duisburg hat sich in den frühen Morgenstunden am Freitag (4. Juli) ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Leitstelle der Polizei Essen auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte, hatten drei Männer in einem BMW versucht, der Polizei zu entkommen.

Die Flucht endete unsanft in einer Autobahn-Baustelle in Duisburg. Nach dem Unfall musste die A40 Richtung Venlo gesperrt werden. Hinter der Unglücksstelle staute es sich noch bis in die Morgenstunden.

BMW flüchtet auf A40 vor Polizei

Seinen Anfang nahm die Verfolgungsjagd im Bereich der Anschlussstelle Frohnhausen gegen 2.20 Uhr in Essen. Polizisten wollten den BMW-Fahrer hier kontrollieren. Doch der Fahrer (21) dachte gar nicht daran und drückte aufs Gaspedal.

Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf und riefen Unterstützung. Unter anderem sollte dabei auch ein Hubschrauber zum Einsatz kommen. Zwischen den Anschlussstellen Homberg und Rheinhausen passierte es dann. Der 21-Jährige verlor offenbar die Kontrolle über seinen BMW und krachte in die Baustelle.

Dabei erlitten der Fahrer und die beiden weiteren Insassen (18 und 19) leichte Verletzungen. Dennoch versuchten zwei von ihnen zu Fuß von der Polizei zu flüchten – doch vergeblich. Die Beamten waren schneller.

A40 in Duisburg gesperrt – Stau im Berufsverkehr

Die A40 musste nach dem Unfall zwischen Homberg und Rheinhausen Richtung Venlo für die Bergungs- und Ermittlungsarbeiten gesperrt werden. Spezialisten eines Unfallaufnahmeteams aus Münster rückten an, um die Unfallursache zu überprüfen. Die Sperrung sollte voraussichtlich bis 8 Uhr andauern.

Pendler, die gewöhnlich über den Ruhrschnellweg zur Arbeit gelangen, mussten sich am Freitagmorgen also auf Verzögerungen einstellen. Schon gegen 6 Uhr staute es sich hinter der Sperrung auf zwei Kilometern.