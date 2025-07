Flixbus verunglückt auf A19! 20 Verletzte, einer in Lebensgefahr ++ Vollsperrung

Folgenschwerer Unfall auf der A19 am frühen Freitagmorgen (4. Juli). Ein Flixbus war hier aus Kopenhagen Richtung Wien unterwegs, als der Fahrer bei Röbel (Mecklenburg-Vorpommern) plötzlich von der Fahrbahn abkam und die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Von den 53 Fahrgästen sollen 20 Personen verletzt worden sein. Eine Person war dabei über mehrere Stunden hinweg im Flixbus eingeklemmt. Sie schwebt aktuell in Lebensgefahr.

Flixbus kommt von Fahrbahn ab

Noch ist vollkommen unklar, warum der Fahrer plötzlich die Kontrolle über den Flixbus verlor. Um kurz nach 2.40 Uhr kam er am Freitag zwischen Röbel und dem Dreieck Wittstock/Dosse mit dem Transportbus plötzlich nach rechts von der Spur ab, kippte um und landete auf der Seite im Graben. Der Grund dafür ist derzeit noch nicht bekannt.

Zur Schwere der übrigen 19 Verletzten konnte die Polizei gegenüber der Deutschen Presse-Agentur am Freitagmorgen noch keine Angaben machen. Auch ob der Fahrer des Flixbus unter den Verletzten ist, ist bis dato noch vollkommen unklar.

A19 nach Unglück voll gesperrt

Der Unfall habe sich auf der A19 Richtung Berlin an der Anschlussstelle Röbel ereignet. Nach dem Flixbus-Unglück musste sie in den frühen Freitagmorgenstunden voll gesperrt werden. Wann die Sperrung aufgehoben werden kann, ist derzeit noch nicht bekannt. Doch Autofahrer im morgendlichen Berufsverkehr wird sie mindestens in die Quere kommen.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber wurden nach dem schweren Unfall alarmiert. Die Ermittlungen dauern an. (mit dpa)