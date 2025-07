Paar auf offener Straße in NRW mit Messer attackiert – Mann landet verletzt im Krankenhaus

In NRW geriet ein Paar am Freitagabend (4. Juli) in einen Streit mit einer Gruppe junger Männer. Schnell eskalierte die Situation und mehrere Messer wurden gezückt. Der Freund der Frau landete mit mehreren Stichverletzungen im Krankenhaus.

Ein 29-jähriger Mann war an dem besagten Abend um 18.50 Uhr mit seiner 31-jährigen Freundin in Leverkusen-Opladen in NRW unterwegs. Auf der Lützenkirchener Straße, auf Höhe des Gierener Wegs, stieß das Paar plötzlich auf eine Männergruppe.

Polizei aus NRW sucht nach Tatverdächtigen

Schnell gerieten die beiden Parteien in einen heftigen Streit. Worum es genau in der Auseinandersetzung ging, ist laut der Polizei Köln bisher noch unklar. Die Situation wurde zunehmend aggressiver und laut der Freundin des Mannes zückten die Männer plötzlich mehrere Messer und stachen mehrmals auf ihre Begleitung ein. Nach dieser brutalen Attacke flohen die Tatverdächtigen in Richtung des Leverkusener Stadtteils Quettingen.

Schnell wurde die Polizei aus NRW über den Vorfall informiert und die Einsatzkräfte konnten sogar zwei tatverdächtige Männer ausfindig machen. Die beiden Männer, jeweils 22 und 31 Jahre alt, wurden auf der Pommernstraße gestellt und vorläufig festgenommen. Mittlerweile wurden die beiden Männer jedoch wieder entlassen.

Ein weiterer Tatverdächtiger ist jedoch in eine unbekannte Richtung geflohen und wird momentan noch gesucht. Laut der Zeugin soll der besagte Mann ungefähr 19 Jahre alt sein. Sie beschrieb ihn als kräftig gebaut. Zu dem Tatzeitpunkt trug er schwarze Kleidung und einen Dreitagebart.

Leverkusener landete mit Stichverletzungen im Krankenhaus

Nach der Tat hat die Polizei Köln eine Ermittlungsgruppe wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingesetzt. Momentan dauern die Ermittlungen zu dem Vorfall in NRW noch an. Wer Hinweise zu dem Tatverdächtigen hat oder sogar die brutale Attacke beobachtet hat, soll sich bitte telefonisch unter der Tel.-Nr. 0221 229-0 melden oder eine E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de schicken.

Der verletzte Mann aus Leverkusen wurde von Rettungskräften in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Von dem Angriff hat der Mann mehrere Stichverletzungen an seinem Oberkörper davongetragen. Glücklicherweise besteht jedoch nach aktuellem Stand keine Lebensgefahr.