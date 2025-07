Mann fotografiert Seeadler am Rhein in Duisburg – irre, welchen Moment er einfängt

Die Natur beschert uns so manches Mal schon tolle Anblicke. Sei es ein farbenfroher Sonnenuntergang oder auch die Beobachtung von Wildtieren in ihrer natürlichen Umgebung. So konnte man jüngst in Duisburg ein Seeadler-Paar entdecken, das drei Jungvögel bekommen hat (hier mehr dazu). Die Tiere hatten es sich in der Rheinaue Duisburg-Walsum gemütlich gemacht.

Nun hat ein Mann spektakuläre Bilder eines Seeadlers geschossen und dabei einen unglaublichen Moment eingefangen. Die Fotos lösen Begeisterung bei Tierfans aus.

Spektakuläre Fotos von Seeadler in Duisburg – einzigartiger Moment

Man muss nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und den Auslöser der Kamera drücken – dann ist man am Ende möglicherweise im Besitz von ganz besonderen Aufnahmen. So wie ein User aus einer Duisburger Facebook-Gruppe. Er postete mehrere Fotos eines Seeadler in der Luft. Doch was hat dieser da im Schnabel? Der User vermutet, dass es ein Aal ist.

Eine Userin unter den Kommentaren glaubt, dass es auch eine Schlange sein könnte. Aus der Entfernung können wir es leider nicht genau beurteilen. Und auch nicht, ob es ein Seeadler unseres anfangs erwähnten Pärchens ist. Doch eines bleibt festzuhalten: Diese tierischen Aufnahmen sind etwas ganz Besonderes. Denn Seeadler sieht man sicher nicht täglich in Duisburg. Und schon gar nicht mit Verpflegung im Schnabel.

Die User freuen sich über die Bilder

Auch die anderen Kommentare loben die Bilder. Hier heißt es unter anderem: „Sehr schöne Fotos“, „Klasse – was für Aufnahmen“ und „Vielen Dank für die tollen Bilder“.

Den ein oder anderen bringt der Post, in dem der Ersteller unter anderem auch ein schönes Wochenende wünscht, dazu einen kleinen Scherz zu machen: „Der Aal hat kein schönes Wochenende“. Ein andere meint nur: „Der weiß, was gut schmeckt.“ Wir sind auf jeden Fall froh, solche Naturaufnahmen auch in einer Stadt wie Duisburg noch sehen zu dürfen.