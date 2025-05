Sensation in Duisburg! Seeadler brüten am Rhein – nur von HIER darfst du sie beobachten

In der Rheinaue Duisburg-Walsum hat ein Seeadler-Paar drei Jungvögel bekommen. Es handelt sich um das erste Brutpaar dieser Art mit Nachwuchs im Ruhrgebiet. Die Jungtiere können noch nicht fliegen und jagen, haben aber großen Appetit.

Laut Michael Jöbges, einem erfahrenen Vogelschützer, bietet die Rheinaue ideale Bedingungen. Große Teile der Landschaft sind durch Bergsenkungen zu Wasserflächen geworden. Dadurch können die Adler dort ungestört brüten. Besucher dürfen nur bestimmte Wege nutzen. Schilder weisen darauf hin, das Schutzgebiet im Horstbereich nicht zu betreten.

Seeadler-Paar brütet erstmals in Duisburg

Die jungen Adler sind ungefähr sechs Wochen alt. Bis sie flügge werden, dauert es etwa drei Monate. Jöbges erklärt gegenüber der „Rheinischen Post“: „Bis Ende Juni brauchen sie also noch.“ Danach fliegen sie Stück für Stück weg, kehren aber zunächst immer wieder zurück. Manche Jungtiere werden schnell selbstständig, andere bleiben bis Dezember.

„Dann werden sie von ihren Eltern höflich gebeten, doch endlich auszuziehen“, sagt Jöbges der Zeitung weiter. Zurzeit läuft alles gut. Die jungen Vögel wirken gesund, und das Wetter ist günstig. Dass das Paar beim ersten Brutversuch direkt drei Junge großzieht, ist außergewöhnlich.

Duisburg als Teil des Seeadler-Comebacks

Der Seeadler galt in Westdeutschland wegen Jagd, Pestiziden und Umweltverschmutzung als fast ausgestorben. Der Einsatz von DDT machte die Eierschalen brüchig, wodurch kein Nachwuchs schlüpfen konnte. Schutzmaßnahmen wie das DDT-Verbot 1972 und sauberere Gewässer ermöglichten die Rückkehr der Tiere. Laut WWF gibt es heute wieder etwa 970 Brutpaare in Deutschland. Diese leben vor allem in Ost- und Norddeutschland. Duisburg und Nordrhein-Westfalen waren jedoch bisher kein Brutgebiet. Experten sehen darin eine Neuansiedlung durch die Ausweitung der Areale.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es heute etwa 500 bis 600 Revierpaare – vor 20 Jahren waren es nur 200. Seeadler kehren normalerweise jedes Jahr zu demselben Brutplatz zurück. „Wenn die Adlerfamilie nicht gestört wird, stehen die Chancen gut“, sagt Jöbges, „dass das Paar auch in Zukunft in Duisburg brüten wird.“ Damit die Adler nicht gestört werden, sollten Hobbyfotografen nur von der Straße oder dem Rheindeich aus zuschauen. Dort ist der Horst gut sichtbar.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.