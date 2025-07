Zoo Dortmund informiert die Besucher: Jungtier liegt „regungslos“ im Gehege

Noch nicht einmal zwei Monate alt ist der Nachwuchs aus dem Zoo Dortmund – schließlich wurde das Pudu-Kitz am 11. Juni geboren, doch schon jetzt gibt es erschreckende Neuigkeiten!

Denn die Pfleger haben verraten, dass das Kitz regungslos auf dem Boden liegt. Keine Überraschung, dass zahlreiche User sofort reagierten, als sie die ganze Wahrheit erfuhren …

Zoo Dortmund: Tier liegt bewegungslos auf dem Boden – was steckt dahinter?

Wie viele tierliebe Menschen schon erahnen, handelt es sich bei dem Jungtier nicht um ein Löwenbaby oder gar einen Affen – immerhin assoziiert man mit Kitz ein Jungtier von einem Reh, einer Gams oder einem Steinbock. Und hier im Zoo Dortmund hat nun Tinka, ein südlicher Pudu, Nachwuchs bekommen.

Die beiden gehören zu den kleinsten Hirschen, denn sie erreichen eine Schulterhöhe von nur 25 bis 40 Zentimetern und sind damit etwa so groß wie ein ausgewachsener Hase. Sie wiegen rund 900 Gramm.

Und nicht nur das ist faszinierend, sondern auch, dass die Duftdrüsen des Jungtieres noch nicht aktiv sind. Das haben die Pfleger aus dem Zoo Dortmund auf Facebook verraten. Das ist auch gut so, denn so wird das kleine Tier nicht von Feinden entdeckt, während die Mutter auf Nahrungssuche ist.

Und genau in dieser Zeit liegt das kleine Pudu in den ersten Wochen meist irgendwo in Deckung. Somit ist also klar: Der Kleine ist nicht tot, sondern wartet auf seine Mutter, bis diese zurückkommt.

Pudu geboren – Fans müssen sich noch gedulden

Damit die beiden noch ein bisschen ihre Ruhe haben, sind sie in einem ganz ruhigen Gehege hinter dem Tamandua-Haus versteckt. Für alle Fans heißt das: Noch ein bisschen Geduld, bis man das süße Kitz endlich bestaunen kann.

Wann genau das sein wird? Das verraten die Tierpfleger noch nicht – also heißt es: abwarten und bis dahin die zauberhaften Fotos auf Facebook genießen!