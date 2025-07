Feuerwerk-Unglück auf der Rheinkirmes in Düsseldorf – 19 Verletzte, darunter ein Kind

Beim traditionellen Abschluss-Feuerwerk auf der Rheinkirmes in Düsseldorf ist es am Freitagabend (18.07.) zu einem verheerenden Zwischenfall gekommen. Offenbar wurde eine Rakete fehlgeleitet. Sie flog in Richtung Rheinkniebrücke und Rheinwiesen, explodierte dort mitten in einer in eine Menschenmenge. Die Druckwelle war Augenzeugen zufolge noch am anderen Rheinufer zu spüren.

19 Menschen wurden verletzt, vier von ihnen schwer. Unter den Verletzten soll ich auch mindestens ein Kind befinden, wie ein Polizeisprecher der „Bild“ berichtete. Während das Feuerwerk noch minutenlang weiterlief, eilten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mit einem Großaufgebot zur Rheinkirmes in Düsseldorf.

Besucher der Rheinkirmes in Düsseldorf bemerken das Unglück zunächst nicht

Nach Angaben der Feuerwehr Düsseldorf explodierte ein Feuerwerkskörper ungewöhnlich tief und in Bodennähe. Gegenüber der „Bild“ sagte Andreas-Paul Stieber, Schützenchef und Mitorganisator der Kirmes, es sei womöglich eine Startrampe umgekippt.

Zusammen mit einer Drohnenshow sollte das Feuerwerk der Höhepunkt der Rheinkirmes in Düsseldorf sein. Doch es kam zu einem Unglück mit 19 Verletzten.. Foto: Justin Brosch

Tausende Zuschauer waren am Freitagabend an den Rhein gekommen, um das traditionelle Feuerwerk zu erleben. Von dem Unglück besonders war der Bereich rund um die Rheinkniebrücke, auf der zahlreiche Schaulustige das Spektakel verfolgten. Der Zwischenfall geschah kurz nach der zweiten Drohnenshow, die gegen 22.15 Uhr begonnen hatte (>>> hier mehr dazu).

Um 22.45 Uhr seien bei der Feuerwehr Düsseldorf plötzlich zahlreiche Notrufe eingegangen, teilte diese mit. Rund 80 Rettungskräfte rückten aus, um die Verletzten zu behandeln. Es dauerte knapp eine Stunde, bis alle in Krankenhäuser transportiert worden waren.

Veranstalter will prüfen, ob es 2026 noch ein Feuerwerk gibt

Das Feuerwerk wurde trotz des Unfalls zunächst fortgesetzt. Denn auf dem eigentlichen Gelände der Rheinkirmes in Düsseldorf bekamen viele Besucherinnen und Besucher zunächst nichts von dem Vorfall mit. Erst als das ganze Ausmaß des Vorfalls deutlich wurde, brachen die Veranstalter die Kirmes ab.

Gegenüber der „Rheinischen Post“ äußerte Peter Dietlmaier, Pressesprecher der Rheinkirmes in Düsseldorf, sein Bedauern und Mitgefühl: „Unsere Gedanken sind bei den Betroffenen und ihren Angehörigen. Wir wünschen allen Betroffenen, dass sie schnell die Folgen des Unfalls überwinden. Wir bedauern den Unfall sehr.“ Der Veranstalter werde prüfen, ob die Tradition des Abschluss-Feuerwerks im kommenden Jahr beibehalten wird.

Die Polizei ermittelt derzeit zur Ursache des Unfalls. Ob ein technischer Defekt oder menschliches Versagen vorlag, ist bislang unklar.

Für Angehörige, die ihre Verwandten oder Bekannten nach dem Vorfall auf der Rheinkirmes in Düsseldorf suchen, wurde eine Info-Hotline eingerichtet. Unter der Telefonnummer 0211 / 388 9889 erhalten sie Auskünfte und Unterstützung.

Wir berichten weiter.