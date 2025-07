Partyboot-Ausflug auf Mallorca endet blutig – Urlauber schwer verletzt

Neben dem Ballermann oder Cala Ratjada zählt auch Magaluf zu den Touristen-Hotspots auf Mallorca. Letzterer ist dabei vor allem bei Briten sehr beliebt. So war es auch ein Brite, der sich bei einem Partyboot-Ausflug am Sonntagnachmittag (6. Juli) schwer verletzte.

Auf Mallorca kann man nicht nur auf dem Land, sondern auch zu Wasser ausgelassen feiern. Partyboote sind besonders beliebt bei vielen Urlaubern. Doch während einer Feier auf dem Meer kam es zu einem schrecklichen Unfall – Strand-Besucher mussten die Horror-Szenen mit ansehen.

Partyboot-Unfall auf Mallorca

Wie verschiedene Medien übereinstimmend berichteten, ereignete sich das Unglück am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr. Ein Gruppe junger Touristen miete sich das Boot und feierte auf dem Wasser vor der Küste von Magaluf den ganzen Tag über. Demzufolge sei das 22-jährige Opfer zum Zeitpunkt des Unfalls auch alkoholisiert gewesen.

Während der ausgelassenen Party fiel der junge Brite plötzlich vom Boot und geriet dem Bericht zufolge in die Schiffsschrauben. Dabei zog er sich schwere Schnittverletzungen zu. Seine Freunde versuchte ihm noch zu helfen, allerdings ohne großen Erfolg. Die ebenfalls betrunkenen Begleiter alarmierten daraufhin den Notruf.

Rettungsschwimmer eilen ins Wasser

Der schreckliche Vorfall passierte in unmittelbarer Nähe vor dem Nikki Beach, sodass Strandbesucher das Blutbad live mitansehen mussten. Wie die „Ultima Hora“ berichtet, sorgte die anschließende Rettungsaktion für großes Aufsehen. Rettungsschwimmer sprangen ins Meer, eilten herbei und bewahrten den 22-Jährigen vor dem Ertrinken.

Am Ufer angekommen, leiteten sie weitere Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und stabilisierten den blutüberströmten jungen Mann, sodass er in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Die Guardia Civil ermittelt nun in dem Fall. Augenzeugen berichteten, dass die Gruppe zuvor schon durch ihr stark alkoholisiertes Verhalten negativ aufgefallen seien.