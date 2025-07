Techniker am Flughafen Düsseldorf trauen ihren Augen nicht – jetzt ist Geduld gefragt

Das dürfte für viele Reisende am Flughafen Düsseldorf überraschend kommen! Gerade jetzt zur bevorstehenden Ferien- und Urlaubszeit rechnet der Airport in NRW mit einem großen Ansturm. Flugbegeisterte können aber schon immer im Vorfeld das Geschehen am Flughafen über Webcams beobachten.

Auf der offiziellen Webseite können sich Reisende Live-Bilder vom Flughafen aus den Bereichen Terminal, Rollweg, Vorfeld, Flugbetrieb und Flugzeugabfertigung zu Gemüte führen. Doch bei der Webcam „Flugzeugabfertigung“ gibt es aktuell einen Haken – denn hier sehen Reisende nichts! Und das hat einen tierischen Grund …

Flughafen Düsseldorf verkündet es selbst

Wie der Airport auf seinen Social-Media-Kanälen teilt, gibt es eine „Überraschung auf 45 Metern Höhe“. Denn Kollegen vom technischen Sicherheitsmanagement wollten eigentlich nur eine defekte Verbindungsbox an einem Lichtmast reparieren. Es sollte aber alles anders kommen. „Drei kleine Turmfalken haben die Box als Nest entdeckt und fühlen sich dort pudelwohl“, schreibt der Flughafen auf Instagram.

Aus diesem putzigen Grund bekommen Flughafen-Begeisterte aktuell keine Live-Bilder von der Flugzeugabfertigung. „Wir bitten um Geduld – und gönnen den drei Jungvögeln die spektakuläre Aussicht, bis sie flügge sind“, heißt es auch auf der Webseite des Airports.

Viele Reisende feiern den Umgang mit dieser doch ziemlich besonderen Situation. „Ach, das ist ja cool…. Nennt sich sowas eine Dauerwerbesendung?“, „Live aus dem Nest: DUS-Spotting mal anders“, „Tja, am DUS sind nicht nur große Flieger“ oder „Die Falken fühlen sich pudelwohl! Schönes Wortspiel“, kommentieren einige im Netz.