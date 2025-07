Passagier bucht Parkplatz am Flughafen Düsseldorf – hätte er DAS mal gewusst

Die Parkplatzsuche am und um den Flughafen Düsseldorf gestaltet sich oft schwieriger als gedacht. Einige buchen deshalb schon im Vorfeld von zu Hause aus einen Parkplatz und kennen dann den Preis für die jeweilige Dauer. Viel sorgenfreier, könnte man meinen.

Doch selbst das kann kompliziert werden. „Mahlzeit Leute, weiß einer, ob man früher ins Parkhaus hereinfahren kann als die gebuchte Einfahrt?“, fragt ein Facebook-User in einem Post. Denn sein Flug gehe nun doch 3 Stunden vorher als geplant und das Umbuchen sei nicht mehr möglich.

Passagier bucht Parkplatz am Flughafen

Ein anderer User hat offenbar ein ähnliches Problem gehabt und kommentiert: „Bin um 11.19 Uhr hereingefahren und gebucht war um 17.45. Musste jetzt 31 Euro dazu zahlen, also 161 Euro für einen Parkplatz für sieben Tage.“

Das Parken am Flughafen Düsseldorf kann also ganz schön teuer werden – gerade, wenn sich die Flugzeiten kurzfristig verändern. Um Geld zu sparen, lohnt sich ein Preisvergleich vor der Parkplatz-Buchung.

Hier kannst du bares Geld sparen

Auf der Website gibt der Flughafen Düsseldorf Informationen zu seinem Angebot bekannt: Mit dem P8 Weekend Special könne man beispielsweise bis zu drei Tage ab 70 Euro parken. Das P3 Onlineangebot bietet sieben Tage Parken ab 115 Euro. Ein Vergleich zeigt allerdings: Parkplätze bei anderen Anbietern sind oft günstiger. So kosten sieben Tage Parken im August bei „Valet Parking“ beispielsweise 45 Euro anstatt 115 Euro (Stand 16. Juli) und man hat die Möglichkeit, bis 24 Stunden vor Ankunft kostenlos zu stornieren.

Das hätte dem User bei der kurzfristigen Flugzeit-Änderung sicher gerne gewusst. Auch andere Anbieter wie „My Travel Carpark Düsseldorf“, „Park Stabil“ und Co. bieten günstigere Optionen an. Um den besten Preis zu ermitteln, kannst du Vergleichsportale wie parkenflughafen.de nutzen. Doch Vorsicht: In einigen Fällen werden Zuschläge erwartet. Du solltest also auch das beachten, um tatsächlich Geld zu sparen. Zudem sollten Reisende mehr Zeit einplanen, denn oft müssen sie vom Parkplatz mit einem Shuttle zum Flughafen Düsseldorf gebracht werden.