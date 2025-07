Bei Parookaville 2025 starren alle auf dieses Paar aus Essen – der Grund rührt zu Tränen

Der Sommer ist da und damit auch die Festival-Saison! Ab dem 18. Juli kommen Electronic-Dance-Music-Fans voll auf ihre Kosten: Dann findet das Parookaville 2025 statt. An einem Abend gehen dann alle Blicke auf ein Paar aus Essen – und der Grund ist wirklich rührend…

Tanzen, feiern und Spaß haben: Beim Parookaville 2025 darf wieder ordentlich Party gemacht werden. Am Freitag (18. Juli) wird es sogar richtig romantisch. Natalie und William aus Essen werden sich dann das Ja-Wort in der Church of Parookaville geben.

Parookaville 2025: Jetzt wird es romantisch!

Gemeinsam sollen sie mit ihren Freunden und der Familie eine „unvergessliche“ Hochzeitsfeier erleben. Die Marketing-Managerin und der Chemielaborant verliebten sich 2022 in Parookaville – jetzt kehren sie an den Ort zurück, wo alles begann, besiegeln ihre Liebe vor dem Trau-Altar.

„Wir freuen uns riesig auf die Hochzeit in Parookaville. Es gibt für uns keinen passenderen Ort, um zu heiraten. Dort haben wir uns 2022 ineinander verliebt, und genau dort wollten wir ‚Ja‘ sagen. Nicht klassisch, nicht 08/15, sondern genauso authentisch und frei, wie wir sind“, heißt es von dem Paar.

Parookaville 2025: ER wird Trauzeuge

Neben der standesamtlichen Trauung erwarten Natalie und William als Hochzeitsgeschenk von Parookaville zwei Full-Weekend-Tickets inklusive Zugang zum Platinum Club und vier Glamping-Übernachtungen, vier VIP-Full-Weekend-Tickets inklusive Übernachtung für besondere Hochzeitsgäste sowie zwanzig Tagestickets für die Hochzeitsgesellschaft.

Besonders Schmankerl: Sänger und Entertainer Roberto Blanco wird prominenter Trauzeuge! Mit seinem Auftritt auf der „Brainwash Stage“ am Festivalsamstag tritt Roberto Blanco am Folgetag in die Fußstapfen von Special Acts wie Heino und Olaf der Flipper, „die einen kleinen, augenzwinkernden Kontrast“ zu den über 300 elektronischen Top-Acts auf mehr als zehn Bühnen in der City of Dreams bieten, wie es in einer Pressemitteilung des Veranstalters heißt.