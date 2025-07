Einmaliger Moment bei Parookaville – plötzlich wird es emotional

Es ist zweifelsfrei einer der emotionalsten Momente bei Parookaville! Das Elektro-Festival lockt bis Sonntag (20. Juli) Tausende Besucher nach Weeze in NRW. Doch bevor es am Wochenende auf den Höhepunkt von Parookaville zugeht, haben zwei andere Menschen dort ein ganz persönliches Highlight gefeiert: ihre Hochzeit!

Jährlich gibt sich ein Paar in der „Church of Parookaville“ das Ja-Wort, gehen den Bund fürs Leben ein. 2025 sind es Natalie (29) und William (26) aus Essen gewesen, die vor Familie und Freunden ihre Hochzeit feiern – und das auf dem Gelände des größten Elektro-Festivals Deutschlands. Mit dabei: ein alteingesessener Schlager-Star als Trauzeuge…

Einmaliger Moment bei Parookaville

Besonders romantisch ist die Tatsache, dass sich die Marketing-Managerin und der Chemielaborant bei Parookaville 2022 kennengelernt haben. Am Freitag (18. Juli) sind beide also zu dem Ort zurückgekehrt, an dem ihre Geschichte begonnen hat. Das Paar aus Essen sagt: „Es gibt für uns keinen passenderen Ort, um zu heiraten. Dort haben wir uns 2022 ineinander verliebt, und genau dort wollten wir ‚Ja‘ sagen. Nicht klassisch, nicht 08/15, sondern genauso authentisch und frei, wie wir sind.“

Mit dabei gewesen ist übrigens Schlager-Star Roberto Blanco als Trauzeuge. Er selber wird am Samstag (19. Juli) auf der „Brainwash Stage“ auftreten und damit in die Fußstapfen von „Special Acts“ wie Heino treten, die musikalisch ganz anderes zu Tage fördern, als die über 300 Elektro-Acts auf dem Festival.

William und Natalie haben sich auf Parookaville 2025 das Ja-Wort gegeben und ihre Hochzeit gefeiert. Foto: Danilo Romano Fotografia

Plötzlich wird es emotional

„Es war absolut traumhaft und unbeschreiblich schön“, schwärmt Natalie. Übrigens: Das frisch verheiratete Essener Ehepaar hat ein spektakuläres Hochzeitsgeschenk von Parookaville erhalten.

Sie und ihr William haben zwei Full-Weekend-Tickets inklusive Übernachtung für Hochzeitsgäste sowie 20 Tagestickets für die Hochzeitsgesellschaft geschenkt bekommen. Damit auch 2025 garantiert unvergesslich für sie bleibt…