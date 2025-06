Parookaville: Kurz vorm Start geht die Nachricht rum – Besucher werden hellhörig

Vom 18. bis 20. Juli 2025 feiert Parookaville sein zehnjähriges Jubiläum am Airport Weeze. Die „City of Dreams“ begrüßt ihre 225.000 Citizens mit spannenden Neuerungen wie der Upper Westside und dem Theatre District.

Die ikonische Mainstage, jedes Jahr neu gestaltet, bleibt bis zur Eröffnung am Freitag (18. Juli) ein wohlgehütetes Geheimnis.

Highlights zum Jubiläum von Parookaville

Am Donnerstag (17. Juli) eröffnet das Pre-Opening für 45.000 Campsite-Citizens mit einer besonderen Memory Stage. Diese ersetzt erstmals die Desert Valley Stage und begeistert besonders langjährige Festivalbesucher:innen. Hochkarätige Acts wie James Hype, Meduza und Topic sorgen am Wochenende für musikalische Highlights. Parookaville bleibt damit ein Mekka für Fans elektronischer Musik.

Ein weiteres Highlight ist die überarbeitete „New Bill’s Factory“, die am Festivalfreitag ihr neues Design bei einer besonderen Eröffnungszeremonie zeigt. Dieses Open-Air-Areal bietet Platz für 20.000 Besucher:innen. Am Wochenende treten dort Headliner wie Felix Jaehn und KSHMR (live) auf. Die Mainstage wird am Samstagabend zur Bühne der „Grand Parookaville Ceremony“.

Spektakulärer Abschluss bei Parookaville 2025

Am Sonntagabend erwartet die Citizens das Finale des Wochenendes. Die „10 Years Anniversary Closing Ceremony“ bietet eine unvergessliche Drohnenshow, choreografiert zu Licht, Laser und Feuerwerk. Diese einzigartige Inszenierung präsentiert Festivalpartner CUPRA. So endet das Jubiläum mit drei Tagen voller Liebe, Musik und atemberaubender Momente.

Vier Wochen vor Start ist die Parookaville-App veröffentlicht worden. Citizens können dort Auftrittszeiten der Acts einsehen und ihre Timetables planen. Nur wenige Tickets sind noch verfügbar.

