Kurz nach Start der Cranger Kirmes erfahren es die Besucher: „Lassen uns nicht unterkriegen“

Die Cranger Kirmes ist am Donnerstag (31. Juli) gestartet und geht bis kommenden Sonntag (10. August). Sie lockt Besucher mit rund 50 Attraktionen an und verspricht „Nervenkitzel, Geschwindigkeit und eine große Portion Spaß“. Doch wie lief es kurz nach Start?

„Insbesondere die Veranstaltungen in den Zelten liefen am Donnerstag sehr gut. Beim Festumzug am Samstag waren die Leute trotz des Wetters so ausgelassen wie sonst auch, und das Publikum hat es ihnen gedankt“, sagte Kirmesdezernent Dr. Frank Burbulla am Sonntagmittag. Veranstalter und Sicherheitskräfte sind sich nach drei Tagen Cranger Kirmes sicher: „Die Million machen wir heute locker voll“. Doch wo viele Menschen unterwegs sind, kommt es oft zu Zwischenfällen – auch auf der Kirmes.

Kurz nach Beginn der Cranger Kirmes passiert es

So wurde ein DRK-Helfer am Samstagabend bei einem Vorfall im Bayernzelt leicht verletzt. Er sei zwischen zwei Besuchergruppen geraten und habe sich beim Sturz leichte Verletzungen zugezogen.

Teamleiter Einsatzplanung Benjamin Grunau von der Berufsfeuerwehr Herne appelliert daraufhin an alle Besucher der Cranger Kirmes: „Zollt den Rettungskräften Respekt, wir sind für Eure Sicherheit auf dem Platz.“

„Wir lassen und nicht unterkriegen“

Die Lage wurde schnell aufgelöst. „Diesem Helfer geht’s gut, er ist heute wieder im Einsatz, wir lassen uns nicht unterkriegen“, berichtete Benedikt Harting, Einsatzleiter DRK. Das Wetter sorge insgesamt für weniger Einsatzzahlen.

Ob das in den kommenden Tagen auf der Cranger Kirmes so bleibt, ist allerdings unklar. Denn laut Wetter-Experte könnte das Wetter ab Donnerstag (7. August) wieder deutlich sommerlicher ausfallen (>>> hier mehr dazu erfahren).