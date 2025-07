Kurz vor Start der Cranger Kirmes wird es bekannt – das gab’s noch nie bei einem Volksfest in Deutschland

Die Cranger Kirmes steht in den Startlöchern. Der Aufbau der Buden und Fahrgeschäfte läuft, die Crange-Schlemmerpässe sind sogar schon ausverkauft. Viele Fans können es kaum noch erwarten, dass es auf dem Rummel endlich losgeht. Jetzt macht plötzlich eine Nachricht die Runde, die sicherlich viele Bucher aufhorchen lässt.



Während der Cranger Kirmes vom 31. Juli bis zum 10. August müssen Besucher des größten Volksfestes in NRW keine Sorge mehr vor einem leeren Handy-Akku haben. Und in diese Situation kam man bisher schnell: Schnappschüsse am Zuckerwatte-Stand, ein paar Videos im Autoscooter oder im Riesenrad, zwischendurch telefonieren, WhatsApp schreiben… da ist die Batterie schnell schlapp. Doch jetzt kommt eine Neuheit – zum ersten Mal überhaupt auf einem Volksfest in Deutschland.

Auf der Cranger Kirmes – und plötzlich ist der Handy-Akku leer?

Innovative „Powerbank to Go“-Stationen stehen auf dem Rummel bereit, die rund um die Uhr mobile Energie liefern. Alexander Christian, Sprecher der Cranger Kirmes, erklärt: „Mit diesem innovativen Service unterstreicht die Cranger Kirmes ihren Ruf als modernes Volksfest, das Tradition und Zukunft erfolgreich verbindet.“

Die zwischen 1,50 und zwei Meter hohen Stationen sind mit jeweils 12 bis 24 tragbaren Powerbanks bestückt. Sie werden im videoüberwachten Bereich großer Ausschankbetriebe wie der Cranger Festhalle, Steinmeister, Mexo-Bar, Traber, Arens oder dem Karaoke-Biergarten positioniert.

Die Betreiber der „Powerbank to Go“-Stationen Ugur Tahmaz (l.) und Alexander Thoma (M.) mit Tibo Zywietz vor dem Riesenrad auf der Cranger Kirmes. Foto: Stadtmarketing Herne GmbH

„Diese Premiere dient zum einen der Sicherheit von jedem Besucher, zum anderen steigern wir die Aufenthaltsqualität und unser Serviceangebot“, erklärt Tibo Zywietz, stellvertretender Leiter des Fachbereichs Öffentliche Ordnung der Stadt Herne. Ein funktionierendes Mobiltelefon ermöglicht es Besuchern schließlich nicht nur, lustige Fotos und Reels aufzunehmen. Sondern auch, bei Notfällen erreichbar zu bleiben, kurzfristige Verabredungen zu treffen oder ein Taxi zu rufen.

Volksfest-Premiere: Powerbanks zum Ausleihen

Die Nutzung der Stationen, die Parkautomaten ähneln, ist simpel. Per App oder direkt am Gerät registrieren sich Nutzer, zahlen 15 Euro Pfand und entnehmen eine Powerbank. Die Kosten betragen zwei Euro pro 30 Minuten, ab zwei Stunden gilt der Tagestarif von zehn Euro. Bezahlt werden kann mit allen gängigen Systemen über das Handy oder mit Karte. Auch bei einem leeren Handy-Akku ist die Nutzung möglich. Einfach die Karte direkt an das Bezahl-Terminal halten, um die Powerbank zu entnehmen. Die portablen Powerbanks sind mit allen gängigen Kabeln ausgestattet und können auch für Tablets oder Kopfhörer genutzt werden. Die Rückgabe ist an jeder Station auf der Cranger Kirmes möglich.

Ideengeber ist das Kölner Unternehmen „voozaa“. Es will nach eigenen Angaben bis 2027 mit 675.000 Stationen die Nummer 1 in Europa werden. Franchise-Partner für die Cranger Kirmes in Herne sind Ugur Tahmaz und Alexander Thoma, die das System erstmals auf einem deutschen Volksfest einführen.