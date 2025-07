Helle Aufregung vor Cranger Kirmes – Fans scharren mit den Hufen

Die Cranger Kirmes steht in den Startlöchern! Am 31. Juli ist es so weit. Zahlreiche Fans scharren schon ganz ungeduldig mit den Hufen. Jetzt macht die nächste Nachricht die Runde.

Jedes Jahr wird für die Cranger Kirmes eine neue Kollektion herausgegeben. Für 2025 dürfen sich Besucher über den Fritz-Pin oder das Eventband für das Handgelenk, aber auch über viele Neuheiten wie den neu designten Fanschal oder die Tassen, erstmals mit zwei Kirmesmotiven, freuen.

Cranger Kirmes: Auswahl wächst „Jahr für Jahr“

Das Windrad-Logo schmückt ebenfalls zahlreiche Neuheiten im Souvenir-Angebot, wie es in einer Pressemitteilung heißt. „Längst haben sich die Souvenirs der Cranger Kirmes vom beliebten Mitbringsel zu begehrten Sammelobjekten entwickelt“, schreibt der Veranstalter.

Die Auswahl wachse Jahr für Jahr – ob es das neue Anhänger-Set mit zwei Reißverschlussanhängern oder der in veränderter Form neu aufgelegte Fan-Schal sei. „Es gibt kaum ein anderes Volksfest, das solch eine so große Auswahl an Andenken bereithält“, sagt Alexander Christian, Sprecher der Cranger Kirmes.

Cranger Kirmes: Der Fritz-Pin ist legendär

Neben dem neuen Fan-Schal ist eine ganze Reihe freigestellter Aufkleber mit typischen Crange-Motiven erschienen. Ein Schwerpunkt der Kollektion ist das beliebte Motiv „The Cranger“. Es verziert einen Nostalgie-Blechmagneten und eine Tasse. Außerdem ist es als Plakat erhältlich.

Einer der wichtigsten Andenken, die das Herner Stadtmarketing selbst entwirft und produzieren lässt, ist und bleibt der Fritz-Pin. „Es gibt ihn bereits seit 1996. Er ist ein Sympathieträger, egal ob als Andenken, Glücksbringer oder Sammelobjekt“, betont Alexander Christian.

Hier bekommst du die Andenken

Die 2025er-Version des Fritz-Pins, die das Kirmesmaskottchen Fritz mit einem frisch gefangenen Fisch in den Händen zeigt, oder das Kirmes-Windrad zieren viele Produkte der aktuellen Kollektion wie Baumwollbeutel, Schlüsselanhänger oder Kühlschrankmagnete.

Der Verkauf der Kollektion für das Jahr 2025 mit dem aktuellen Slogan „Alles andere ist Rummel!“ sowie aller Klassiker hat bereits begonnen. Es gibt sie nur beim Stadtmarketing Herne, Kirchhofstraße 5 in Herne-Mitte. Ab dem ersten Kirmestag am Donnerstag, 31. Juli, zusätzlich am Souvenir- und Infostand auf der Cranger Kirmes.