Kurz vor Parookaville: Veranstalter verkünden es selbst – sowas gab es noch nie

Weeze wird wieder zur Hauptstadt der elektronischen Ekstase: Vom 18. bis 20. Juli 2025 findet nämlich das Festival Parookaville zum zehnten Mal statt – und dieses Jubiläum verspricht alles, nur kein bisschen Normalität.

Denn in diesem Sommer erreicht Parookaville einen neuen Meilenstein – und was sich schon früh angedeutet hat, ist jetzt offiziell …

Parookaville: Warm-Up-Party am 16. Juli

Zur Jubiläumsausgabe zieht Parookaville wirklich alle Register:

Mehr als 300 Acts aus aller Welt werden auf insgesamt über 10 Bühnen erwartet – darunter DJ-Schwergewichte wie:

Armin van Buuren

Afrojack

Hardwell

…und viele, viele mehr!

Dabei schlagen die ersten Camper bereits am Mittwoch, 16. Juli, zur PENNY Warm-Up-Party ihre Zelte auf. Am Donnerstag folgt die große Pre-Party mit 45.000 Festivalfans, bevor am Freitag das komplette Gelände in den Ausnahmezustand versetzt wird.

++ Veranstalter von Parookaville warnen Besucher – das sollten sie unbedingt beachten ++

Und diesmal dürfte das Gelände und der Zeltplatz voll sein, denn seit der Gründung war jede einzelne Ausgabe restlos ausverkauft. In diesem Sinne: Ein kurzer Applaus.

Livestream: Alle Infos im Überblick

Und wer in diesem Jahr kein Ticket ergattern konnte, geht nicht leer aus, denn der offizielle Parookaville-Livestream bringt das Festivalfeeling direkt ins Wohnzimmer – oder auf die Terrasse, ins Freibad oder an den See. Gemeinsam mit der ING Bank of Parookaville werden DJ-Sets von über 60 Acts live übertragen, unter anderem von den Bühnen:

Mainstage

Bill’s Factory

Desert Valley

Cloud Factory

++ Parookaville: Kurz vorm Start geht die Nachricht rum – Besucher werden hellhörig ++

Mit dabei im Stream sind Felix Jaehn, Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin und viele weitere. Und nun zum Wichtigsten – die Übertragungszeiten sind wie folgt:

Freitag: 17 – 24 Uhr

Samstag: 19 – 2 Uhr

Sonntag: 18 – 1 Uhr

Wo man den Livestream finden kann? Ganz einfach: Auf parookaville.com, sowie auf YouTube, TikTok, Instagram und Facebook.

Mehr News:

Unsere Empfehlung: Auf keinen Fall den Livestream verpassen – und für 2026 schnellstmöglich ein Ticket sichern. Denn wer einmal in der Madness City war, will immer wieder zurück.