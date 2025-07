Schalke-Trommlerin nach Robbie-Williams-Konzert plötzlich berühmt – doch ein Detail macht stutzig

Es war DER Moment für Patricia (32) – plötzlich wurde sie auf einen Schlag berühmt. Der „Schuldige“: niemand Geringeres als Superstar Robbie Williams (51)! Der Sänger spielte am 25. Juni bekanntlich in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Und „Pati“ ist als Schalke-Trommlerin und Riesen-Fan von Robbie Williams natürlich selbst mit am Start.

Umso größer dann die Aufregung, als Robbie plötzlich nur für sie ein Ständchen sang. Riesig groß war das Gesicht der gerührten Patricia im Schalke-Trikot auf den Leinwänden der Veltins-Arena zu sehen, bekam noch eine Umarmung ihres Idols, der in Gelsenkirchen komplett in pink auf der Bühne stand. Wie kam es zu dieser für sie im ganzen Leben wohl einmaligen Ehre?

Schalke-Trommlerin nach Robbie-Williams-Konzert berühmt

Gegenüber DER WESTEN erzählt Pati noch immer aufgeregt: „Ich war schon am 31. Mai auf seinem Konzert in Edinburgh in Schottland, stand dort in der ersten Reihe. Robbie kam zu mir und sprach mich an. Er wollte eine Einheimische zu seiner ‚The One‘ in Anspielung auf sein Lied ‚She’s the One‘ machen.“

Und weiter: „Ich sagte ihm aber, dass ich aus Deutschland komme, ich aber auch auf seinem Konzert in Gelsenkirchen sein werde. Er hat mir dann versprochen, für mich zu singen.“ Als der Tag des Konzerts dann anstand, war Pati richtig nervös, stand schon um halb 5 in der Früh vor der Veltins-Arena, um ihrem Robbie möglichst nah zu sein.

Schalke-Trommlerin Patricia wird von ihrem Idol Robbie Williams umarmt. Foto: Privat

Detail macht stutzig! Pati neben BVB-Fan

Sie zu DER WESTEN: „Das klappte. Damit er mich direkt erkennt, zog ich mich genauso an wie auf dem Schottland-Konzert – also mit Schalke-Trikot. Erst dachte ich, er hätte mich vergessen. Als er dann zu mir kam, mich umarmte und für mich sang… puh, ich habe bis heute noch ein Grinsen auf dem Gesicht, kann noch immer vor Aufregung kaum schlafen!“

Patricia steht neben einer Frau im BVB-Trikot. Sie ist eine gute Freundin der Schalkerin. Foto: Privat

Zwar sei sie auch bei fast jedem Heimspiel ihrer Schalke in der Arena, trommelt fleißig und sorgt für Stimmung. Doch das Konzert ihres Idols war dann doch eine andere Hausnummer, so Pati: „Beim Trommeln bin ich immer sehr konzentriert. Diesmal war ich einfach nur ausgelassen und voller Freude. Ich bin von klein auf ein Fan von Robbie Williams. Es ist unfassbar, dass ich das erlebt habe.“

Und wer war die Frau im BVB-Trikot neben ihr? Ist das keine No-Go für Schalker Fans, direkt NEBEN BVB-Anhängern zu feiern? Patricia lacht, erklärt: „Das ist eine sehr gute Freundin von mir. In der Liebe zu Robbie sind wir Fans dann doch alle vereint – egal, welchen Klub wir unterstützen!“ Na, dem bleibt nichts hinzuzufügen…