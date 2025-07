Robbie Williams gesteht bei Konzert: „Nicht bereit“

„Let me entertain you!“ – dieses Versprechen hält Robbie Williams seit Jahrzehnten. Ob große Stadiontouren oder intime Konzerte: Der Popstar liefert ab. Besonders in Deutschland fühlt sich Robbie Williams wohl, wie er immer wieder in den letzten Jahren betonte. Am 25. Juni eröffnete er seine Deutschlandtour mit einem Auftritt in Gelsenkirchen – vor begeistertem Publikum.

Doch neben der Musik sprach Robbie Williams offen über persönliche Schicksalsschläge.

Robbie Williams macht emotionales Geständnis

Auf der Bühne teilte Robbie Williams kürzlich ein Update über den Gesundheitszustand seiner Mutter. „Meine Mutter hat Demenz und sie weiß nicht mehr, wer ich bin“, sagte er. „Ich bin nicht bereit dafür“, gesteht der Sänger offen.

Die Nachricht traf seine Fans mitten ins Herz. Robbie Williams beschrieb, wie seine Mutter Janet zunehmend die Orientierung verliert. Auch sein Vater Peter kämpft mit gesundheitlichen Problemen: „Mein Vater hat Parkinson und kann das Haus nicht verlassen.“ Beide Elternteile beeinflussen Robbies Leben tief.

Robbie Williams kämpft für seine Familie

Emotional wurde Robbie Williams auch, als er über seine Schwiegermutter sprach. Sie leidet an drei Krankheiten: Lupus, Parkinson und Krebs. „Sie ist die mutigste Frau und sie kämpft, kämpft, kämpft“, sagte der Sänger.

Robbie Williams sprach auch von der Schwere des Erwachsenwerdens: „Es ist ein seltsamer Ort, an dem wir uns befinden, mit 51 Jahren.“ Für ihn sei diese Lebensphase neu. „Ich befinde mich gerade in einer anderen Phase meines Lebens“, erklärte er. Die Offenheit überraschte viele Fans, wie die „Sun“ titelt.

Trotz aller privaten Sorgen bleibt Robbie Williams ein Superstar. Mit 15 Nummer-1-Alben steht er gemeinsam mit den Beatles an der Spitze der britischen Musikgeschichte. Robbie Williams zeigt mit seinen ehrlichen Worten, dass auch Entertainer verletzlich sind.

