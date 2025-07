Schlagerstar Michelle zeigt Moment hinter den Kulissen – „Was nach einem Konzert wirklich so passiert“

Schlagerstar Michelle ist für ihre energiegeladenen Auftritte und emotionalen Songs bekannt – doch wie sieht eigentlich der Moment aus, wenn das Bühnenlicht erlischt? Gemeinsam mit ihrem Partner Eric Philippi hat sie nun einen sehr persönlichen Einblick in genau diese Zeit nach einem Konzert gewährt. Das Video, das die beiden auf Instagram veröffentlichten, zeigt eine charmant-chaotische Szene, wie man sie selten zu sehen bekommt.

Statt Glitzer und Glamour gibt’s Eis, Gelächter – und ein kleines Missgeschick. Die Fans bekommen einen ehrlichen Blick auf das Musikerleben nach dem Applaus – mit all seinen liebevollen, lustigen und überraschenden Momenten.

Michelle gewährt Einblicke hinter die Kulissen

Schlagerstar Michelle begeistert unzählige Fans mit ihren Auftritten. Doch was passiert eigentlich anschließend? Genau das verraten Michelle und ihr Partner Eric Philippi nun in einem Instagram-Video. Eric hält die Kamera auch Michelle und fragt: „Was macht man nach einem langen schönen Konzertabend?“ Sie antwortet prompt: „Eis essen“ Ihr Freund wendet sich abschließend auch noch einmal an die Fans: „Obwohl es kalt war, gibt es noch ein Eis. Danke ihr Lieben, das war sehr schön!“ Michelle: „Das hat sehr großen Spaß gemacht“ Da nutzt Michelle doch gleich die Gelegenheit, um ihrem Freund Eric Philippi glatt einmal ihr Eis auf die Nase zu drücken – beide nehmen es mit Humor.

Doch wenige Sekunden später sieht das ganze dann schon wieder etwas anders aus. Michelle hat etwas von ihrem Eis verloren – ausgerechnet auf die weiße Bluse. Eric kann sich einen Kommentar nicht verkneifen: „Karma!“ Michelle findet das alles andere als lustig: „Das ist meine Auftritts-Klamotte für übermorgen – Scheiße!“ Natürlich alles verpackt mit einer großen Portion Humor. Eric Philippi schreibt dazu: „Was nach einem Konzert wirklich so passiert… Danke Rügen, ihr habt im Regen getanzt!“

Die Fans lieben die Authentizität des Schlagerpaars

Die Fans sind hellauf begeistert von diesem Einblick hinter die Kulissen – authentisch, ungefiltert und einfach herrlich ehrlich:

„Genießt das Eis! Ihr zwei seid so genial.“

„Es war so toll! Danke für diese tollen Momente heute! Lasst euch das Eis schmecken.“

„Danke, dass wir Teil davon sein durften!“

„Das waren so wunderschöne magische Momente mit euch in der Waldbühne! Danke Michelle und Eric ich liebs so sehr mit euch!“

„Es war großartig, trotz des Wetters!“

„Ihr seid de Besten! Genießt euer „kleines“ Eis!“

„Danke für den tollen Abend und sehr sympathischen Schlagerpaar! Haben nur tolles Feedback bekommen.“

Der gemeinsame Moment von Michelle und Eric Philippi zeigt einmal mehr, wie authentisch und nahbar die beiden Schlagerstars sind – auch abseits der großen Bühne. Ihre Fans schätzen genau diese Echtheit, die sie nicht nur musikalisch, sondern auch privat ausstrahlen. Zwischen Naschereien, kleinen Pannen und jeder Menge Humor beweisen sie: Auch hinter den Kulissen läuft nicht alles perfekt – aber genau das macht ihre Beziehung und ihr Künstlerleben so sympathisch. Ein Blick hinter die Kulissen, der nicht nur zum Schmunzeln einlädt, sondern auch verbindet.