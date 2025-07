Experte macht deutlich – sie werden Prinz Harry „niemals vergeben“

Die Gerüchteküche brodelt mal wieder im britischen Königshaus: Kommt es tatsächlich zu einer Versöhnung zwischen Prinz Harry und der Royal Family? Seit seinem Rückzug aus dem Königshaus und der Übersiedlung nach Kalifornien sorgt Harry mit brisanten Interviews und wiederholter Kritik am Palast für Spannungen, die bis heute nicht beigelegt sind.

Doch während Charles laut Insidern versöhnungsbereit sein soll, zeigen sich andere Royals deutlich weniger nachgiebig.

Royals sind mit Prinz Harry nicht nachsichtig

Bei Prinz Harry haben sich in letzter Zeit die Hinweise auf Friedensgespräche gemehrt. Angeblich soll er vor seiner letzten Reise nach Großbritannien versucht haben, auf König Charles zuzugehen. Berater beider Seiten wurden bereits in London gesichtet – ein Zeichen für eine neue Annäherung?

Doch während Charles laut Insidern versöhnungsbereit sein soll, zeigen sich andere Royals deutlich weniger nachgiebig. Wie Royal-Experte Robert Jobson gegenüber der „Sun“ erklärt, gibt es zwei Personen, die Harry seine öffentliche Abrechnung „niemals verzeihen“ können und vermutlich auch nie werden: Prinz William und Königin Camilla.

Prinz Harry packte in „Spare“ aus

In seiner Autobiografie „Spare“ rechnete Harry besonders mit William und Camilla ab. Camilla wird darin als „die andere Frau“ bezeichnet, als „gefährlich“, die gezielt Geschichten an die Presse weitergeleitet haben soll, um sich selbst im besseren Licht zu zeigen – auch auf Harrys Kosten. Sie sei bereit gewesen, ihn für ihr eigenes Image zu „opfern“, so seine Schilderung.

Auch Bruder William kommt nicht gut weg. Harry beschreibt körperliche Auseinandersetzungen und anhaltenden Streit. Die einstige enge Bruderbindung scheint damit zerstört. Jobson macht deutlich: „Ich glaube, Charles wird ihm eines Tages vergeben. Aber bei William und Camilla sehe ich das nicht.“

Auch Prinzessin Anne soll laut Royal-Expertin Jennie Bond große Zweifel an Prinz Harry hegen. Er selbst sieht sein Verhalten gelassen. In einem Interview sagte er: „Einige Mitglieder meiner Familie werden mir nie verzeihen. Wenn sie das nicht wollen, ist das ganz ihre Sache.“