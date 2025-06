„Harry Potter“-Star schlüpft in seine alte Rolle: Sofort fließen Tränen

Die guten Nachrichten für die Fans von Harry Potter, sie reißen einfach nicht ab. Erst gab HBO bekannt, wer in die Rollen von Harry, Ron und Hermine in der, im kommenden Jahr startenden HBO-Serie schlüpfen wird. Und nun gibt auch noch ein Star der Kinofilme sein Comeback in der magischen Welt des berühmtesten Zauberlehrlings der Welt.

Und es ist niemand geringeres als Draco Malfoy höchstpersönlich – Tom Felton. Via Instagram verkündete Tom, dass er ab November für 19 Wochen in dem Theaterstück „Harry Potter and the Cursed Child“ am Broadway mitwirken werde – natürlich als Draco Malfoy.

Harry Potter: Tom Felton wird wieder Draco Malfoy

Die Rückkehr in die alte Rolle, eine emotionale Angelegenheit für den 37-Jährigen, wie er in der „Today-Show“ verriet. „Als ich die blonden Haare wieder übergestülpt habe, kamen mir, aus welchen Gründen auch immer, direkt die Tränen“, so Felton, „Das war so ein großer Teil meiner Kindheit, es fühlt sich so an, als würde ich wieder in die Schule gehen.“

Er sei ziemlich aufgeregt gewesen, da er die Nachricht lange zurückhalten musste, berichtet Tom weiter. Seine Fans jedenfalls sind begeistert ob des unerwarteten Comebacks. „Ich liebe die erwachsene Version von Draco, es fühlt sich an, als würde meine Fanfiction real werden“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Ein anderer Fan schreibt: „Wir lieben Tom dafür, wie er die Geschichte am Leben hält, mit der wir alle aufgewachsen sind.“

Während ein Dritter jubelt: „Ich freue mich so sehr für Tom. Er verdient einfach nur das Beste und ist so aufgeregt und emotional. Einfach nur süß.“

Für Harry-Potter-Fans brechen nun also goldene Zeiten an. Doch wie wird die Serie, die HBO so groß angekündigt hatte? Es scheint jedenfalls als werden sich die Fans der allerersten Stunde umstellen müssen. Das zumindest verriet nun Nick Frost, der in der 2026 startenden Reihe die Rolle des Wildhüters Hagrid übernehmen wird.