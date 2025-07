Neue TV-Show für Heidi Klum? SIE sollen dabei sein

Sie ist Model, Moderatorin, Mama und bald auch Oktoberfest-Königin! Heidi Klum (51) plant laut „Bild“-Informationen eine neue TV-Show und zeigt damit mal wieder: Sie ist der Boss im deutschen Fernsehen.

Am 18. September soll im Münchner Hofbräuhaus die große Party steigen, behauptet das Boulevard-Blatt. Das Ganze wird direkt live auf ProSieben gesendet. Der Name? Angeblich „Heidifest“! Trachtenpflicht, Dirndl-Alarm, Bierkrüge in der Luft und mittendrin Heidi, wie man sie noch nie gesehen hat.

Heidi Klum: Diese drei Wünsche müssen erfüllt werden

Laut „Bild“-Infos hat die Topmodel-Macherin höchstpersönlich bei der Planung mitgemischt. Dabei hat sie sich gleich drei Wünsche erfüllt. Wunsch 1: Dresscode Dirndl & Lederhose! Wer ohne Tracht auftaucht, darf gleich wieder gehen. Heidis Motto: Wer feiern will, muss sich auch anständig anziehen.

Wunsch 2: Musik muss knallen! Deshalb ließ sie das Schlagerduo Marianne & Michael aus dem Ruhestand holen. Die beiden sollen exklusiv für Heidi noch einmal auf die Bühne, und zwar mit dem Kultsong „Skandal im Sperrbezirk“. Wunsch 3: Kein Oktoberfest ohne 80er-Feeling! Deshalb hat Heidi sich einen ganz besonderen Stargast gewünscht: Thomas Anders (62).

Die Stimme von Modern Talking soll mit „Cheri Cheri Lady“ für Gänsehaut und Glitzer sorgen. Angeblich wurde das Hofbräuhaus laut „Bild“ exklusiv für die Show gemietet. Auch wenn Heidi zwar in Los Angeles, hat sich die GNTM-Jurorin aber längst als Wiesn-Fan geoutet. Mehrfach feierte sie mit Ehemann Tom Kaulitz (34) schon privat in München. Nun will sie dem größten Volksfest der Welt ihre ganz eigene Show widmen – mit Stars, Schlagern und Schweinsbraten.