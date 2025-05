Harry Potter: Nun ist es endlich offiziell – SIE übernehmen die drei Hauptrollen

Mehr als 30.000 junge Talente wollten einen der begehrtesten Plätze der Serienwelt. Jetzt steht fest, wer ihn bekommen hat. Drei Kinder, die bisher kaum jemand kannte, könnten bald weltbekannt sein und eine ganz neue Ära in einem der größten Fantasy-Universen einläuten: Harry Potter.

Harry Potter – das Franchise, das Millionen bewegt, Generationen geprägt und Kinogeschichte geschrieben hat. Und es kehrt nun zurück – nicht auf die Leinwand, sondern als Serie. Die Besetzung der Hauptrollen ist jetzt offiziell!

Harry Potter: Neue Zauberlehrlinge erobern die Leinwand

Die kommende Harry Potter-Serie von HBO hat ihre Hauptdarsteller gefunden. Dominic McLaughlin übernimmt die ikonische Rolle des Harry Potter. Arabella Stanton spielt Hermine Granger, und Alastair Stout wird als Ron Weasley zu sehen sein. Alle drei setzten sich gegen eine überwältigende Zahl an Mitbewerbern durch – über 30.000 Kinder bewarben sich laut HBO für das Casting.

Die Serie soll ab 2026 ausgestrahlt werden und umfasst sieben Staffeln – jede orientiert sich werkgetreu an einem der Bücher von J.K. Rowling, die auch als Produzentin beteiligt ist. Die Dreharbeiten starten voraussichtlich im Sommer.

Für die neuen Jungstars ist es der Anfang einer möglichen Weltkarriere. McLaughlin wird zudem in der Sky-Komödie „Grow“ zu sehen sein, Stanton war bereits in „Matilda“ am Londoner West End erfolgreich. Für Stout ist es die erste große Rolle – und direkt die des Ron Weasley.

Auch die weiteren Rollen sind prominent besetzt: John Lithgow wird Albus Dumbledore spielen, Janet McTeer übernimmt Minerva McGonagall, Paapa Essiedu wird Severus Snape. Als Hagrid ist Nick Frost dabei, und Paul Whitehouse wird Hausmeister Filch verkörpern.

Showrunnerin Francesca Gardiner und Regisseur Mark Mylod zeigten sich begeistert: „Nach einer außergewöhnlichen Suche freuen wir uns, bekannt geben zu können, dass wir unsere Harry, Hermine und Ron gefunden haben.“

Die Erwartungen sind riesig – doch die Macher sind überzeugt, dass diese neue Harry Potter-Generation dem Zauber der Vorlage gerecht wird. Die Welt von Hogwarts lebt weiter – nur mit neuen Gesichtern. Und mit der Hoffnung, dass der Name Harry Potter auch ein weiteres Mal Geschichte schreibt.