Jubel bei Sky: Nach dem Bundesliga-Finale ist es offiziell

Was für ein Saisonfinale – in der 1. und 2. Bundesliga ging es Schlag auf Schlag. Große Entscheidungen, große Emotionen und viele Tränen. Nicht nur Klubs wie Borussia Dortmund oder der 1. FC Köln durften am Ende jubeln. Auch Sky hatte allen Grund zur Freude.

Die letzten Spieltage der ersten und zweiten Liga sorgten – zusammen mit dem Imola-GP der Formel 1 – für Mega-Quoten beim Pay-TV-Sender. Auch wenn man sich gleichzeitig traurig von der klassischen Konferenz verabschieden musste.

Sky: Starke Quoten bei Saisonfinale

Am 34. Spieltag der Bundesliga schalteten 1,51 Millionen Fans Sky ein – Einzelspiele und die letzte Bundesliga-Konferenz zusammengerechnet. Das bedeutet 36,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 39-Jährigen – absolute Traumquoten! Streamingdienst WOW ist dabei noch gar nicht einberechnet. Nur eine Konferenz war noch etwas besser in dieser Saison: Die am 10. Spieltag mit der Rarität von zeitgleichen Auftritten der Quotengaranten BVB und Bayern München an einem trüben November-Tag.

Nicht weniger erfolgreich war der Sonntag für Sky. Hier verbuchte man mit dem Zweitliga-Finale starke 20 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. 1,31 Millionen Fans saßen am Fernseher, sahen Braunschweig-Wut, Schalke-Häme, FC-Platzsturm und Elversberg-Jubel. Die Formel 1 (hier alle Highlights des Rennens) holte parallel noch mal zehn Prozent Marktanteil bei rund einer halben Millionen Zusehenden. Und das, obwohl das Rennen in Imola per Kooperation gleichzeitig auch bei RTL zu sehen war.

Für Sky endet damit der exklusive Teil der Saison. Die Relegation ist auch im Free-TV zu sehen, ebenso das DFB-Pokalfinale. Bei der Klub-WM ist Konkurrent DAZN der Exklusivpartner. In der neuen Saison geht es dann gleich mit einer großen Rückkehr los. Das Eröffnungsspiel von Meister Bayern München läuft durch den Rechte-Coup bei der Bundesliga-Vergabe wieder beim Pay-TV-Riesen.