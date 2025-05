Formel 1: McLaren-Schock! Norris und Co. können es nicht fassen

Eigentlich sollte es eine dominante McLaren-Saison in der Formel 1 werden! Oscar Piastri und Lando Norris zeigten schon oft, dass sie das schnellste Auto haben und fuhren der Konkurrenz immer wieder davon. Doch einer, der sie immer wieder ärgert, ist Max Verstappen.

So war es in Imola wieder der Fall. Der vierfache Formel-1-Weltmeister, der eigentlich nicht mal das viertschnellste Auto haben soll, überraschte McLaren und die komplette Konkurrenz. Für Norris und Co. ist das wie ein Schock!

Formel 1: Verstappen dominiert Imola-GP

Wer hätte das gedacht? Max Verstappen besiegt die beiden McLaren-Piloten einmal mehr und schnappt sich den Sieg in Imola. Der Formel-1-Superstar überholte Piastri nach dem Start in der ersten Kurve noch und blieb das restliche Rennen unangefochten an der Spitze.

Vor allem die Geschwindigkeit des Niederländers war überraschend gut. In dieser Saison erklärte Verstappen immer wieder, dass er Probleme mit dem Auto hatte. Doch in Imola fuhr er allen davon. Auch ein Re-Start nach einer Safety-Car-Phase kurz vor dem Ende konnte ihn von seinem zweiten Saisonsieg nicht abhalten.

„Ich habe wahrscheinlich nicht erwartet, dass Red Bull so schnell sein würde. Deshalb bin ich mit dem zweiten Platz zufrieden. Von der vierten Startposition aus war es ein gutes Rennen, aber Max war heute einfach zu schnell“, erklärte McLaren-Pilot Norris, der vor seinem Teamkollegen Piastri ins Ziel gekommen war.

„Das ist der Preis, den wir zahlen“

Und der Formel-1-Star weiter: „Max hat uns mehrere Male im Qualifying geschlagen und ihr Tempo setzte sich einfach bis Sonntag fort. Manchmal waren sie voraus, aber am Sonntag war ihr Tempo normalerweise nicht zu stark. Sie haben vielleicht an ein paar Dingen gearbeitet und ihr Tempo war heute besser. Das ist der Preis, den wir zahlen, da wir nicht schnell genug waren.“

Die Sorge ist jetzt, dass bei Red Bull endgültig die Wende gelungen ist. Läuft es weiterhin so gut, darf der Niederländer vom fünften WM-Titel in Folge träumen.

Die Möglichkeit, es besser zu machen, werden Norris und McLaren dann beim Monaco-GP (25. Mai) haben. Dort wird es zwar schwer sein, zu überholen, doch beim traditionellen Stadtrennen kann alles passieren.