Formel 1: Verstappen packt aus! Entscheidung steht bevor

In der Formel 1 ist er DAS große Thema: Max Verstappen von Red Bull. Dass der Niederländer mit der aktuellen Situation im WM-Kampf nicht zufrieden sein kann, ist bekannt. Der vierfache Weltmeister ist zu oft chancenlos gegen die beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris.

Deshalb stellt sich so gut wie jeder in der Formel 1 die Frage: Bleibt Verstappen bei Red Bull, wenn das Auto weiterhin so langsam ist? Schließlich will der Star-Pilot weiterhin Siege holen und hat auch den fünften WM-Titel im Visier. Deshalb will er jetzt gut überlegen, wie es in der Motorsport-Königsklasse für ihn weitergeht. Jetzt spricht Verstappen selbst über seine Zukunft und lässt aufhorchen.

Formel 1: Verstappen lässt aufhorchen

Über seine Zukunft wird immer wieder spekuliert: Obwohl Max Verstappen bei Red Bull einen Vertrag bis 2028 hat, ist es alles andere als sicher, dass er auch in den kommenden Jahren noch beim Formel-1-Team bleiben wird. Die Gerüchteküche brodelt gewaltig. Er wird immer wieder mit Mercedes oder Aston Martin in Verbindung gebracht.

Am Rande des Imola-GP äußert sich jetzt Verstappen zu seiner Zukunft. Als er gefragt wurde, ob er mit 100-prozentiger Sicherheit sagen könne, ob er in der kommenden Saison auch für Red Bull fahren werde, antwortete er: „Das war immer meine Botschaft an das Team“, antwortete der Niederländer. „Das ist der Plan. Es sei denn, etwas sehr Seltsames passiert. Aber zu gehen, ist nicht meine Absicht im Moment.“

Dennoch: Die kommenden Rennen werden im Hinblick auf seine Zukunft bei Red Bull wichtig sein, erklärte Verstappen anschließend. „Ich möchte erst sehen, wie sich der Rest der Saison oder zumindest ein Teil davon entwickelt.“

Entscheidung steht bevor

Bedeutet: Bleibt Red Bull weiterhin deutlich hinter den beiden McLaren-Piloten Norris und Piastri, könnte er die Bombe in der Formel 1 knallen lassen. Und das wäre der Abschied vom einstigen Top-Team der Königsklasse. „Die kommenden Rennen sind sehr wichtig. Ja, auch für meine Zukunft. Ich rede nicht nur über das nächste Jahr, sondern allgemein. Ich denke, jedem im Team ist das bewusst“, erklärte der vierfache Weltmeister.

Eine Entscheidung könnte also in den kommenden Wochen fallen. Ob es dann der Hammer-Abschied des Niederländers sein wird oder doch der Verbleib? Dafür müsste es in der Formel 1 zur Wende kommen. Red Bull braucht wieder Siege und Verstappen die Hoffnung, im WM-Kampf mit den beiden McLaren-Stars doch noch mitwirken zu können.