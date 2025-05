Formel 1 – Imola-GP im Live-Ticker: Ferrari-Fiasko, Rote Flaggen, Italien-Drama! Irres Qualifying in Imola

Nach zweiwöchiger Pause ist die Formel 1 zurück – mit dem GP von Emilia-Romagna in Imola! Und alle Augen richten sich natürlich auf die beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris, die diese Saison bislang dominieren. Frust hingegen bei Max Verstappen, Lewis Hamilton und Co.

Konnte man bei Red Bull, Mercedes und Ferrari die kurze Pause nutzen, um notwendige Anpassungen am Auto vorzunehmen? Der Druck steigt! Nach dem letzten Doppel-Podium für McLaren in Miami ist auch der Vorsprung in der Konstrukteurs-Wertung weiter gewachsen. Ob die McLaren-Dominanz in Imola ein Ende findet?

Formel 1: Imola-GP im Live-Ticker

Bislang wirken Piastri und Norris extrem sicher und profitieren definitiv vom schnellsten Auto im gesamten Feld. Und so konnte ihnen erst einer in dieser Saison einen GP-Sieg streitig machen: Max Verstappen. Der Niederländer dürfte nach seinem vierten Platz in Miami auf Rache-Feldzug sein. Ein weiterer Blick gilt ebenso dem neuen Starter für Alpine Franco Colapinto und dem deutschen Nico Hülkenberg im Sauber.

Unser Live-Ticker begleitet euch durch das gesamte siebte Rennwochenende dieser Saison – in Imola.

Startaufstellung Imola-GP:

Piastri (McLaren) Verstappen (Red Bull) Russell (Mercedes) Norris (McLaren) Alonso (Aston Martin) Sainz (Williams) Albon (Williams) Stroll (Aston Martin) Hadjar (Racing Bulls) Gasly (Alpine) Leclerc (Ferrari) Hamilton (Ferrari) Antonelli (Mercedes) Bortoleto (Sauber) Colapinto (Alpine) Lawson (Racing Bulls) Hülkenberg (Sauber) Ocon (Haas) Bearman (Haas) Tsunoda (Racing Bulls)

+++Live-Ticker aktualisieren+++

17.34 Uhr: Sie können! Zumindest einer. Oscar Piastri startet morgen vor Verstappen in der ersten Reihe. George Russel verdrängt den zweiten McLaren von Platz drei.

17.26 Uhr: Max Verstappen übernimmt die Pole-Position. Können die McLaren noch zurück schlagen?

17.14 Uhr: Katastrophe für Ferrari. Hamilton (12) und Leclerc (11) fliegen nach Q2 raus. Carlos Sainz fährt die schnellste Runde vor beiden McLaren.

16.59 Uhr: Ohne weitere Infos zu der FIA-Untersuchung geht es weiter. Die Fahrer kommen raus für Q2 – ebenso wie die Sonne. Nimmt das Wetter noch Einfluss auf das Qualifying in Imola?

16.54 Uhr: Große Verwirrung! Es gibt Unstimmigkeiten, wer am Ende von Q1 zu den 15 schnellsten Fahrern gehört. Genaue Informationen der FIA bleiben aus. In einigen Minuten soll es mit Q2 weitergehen.

Rote Flaggen! Horror-Unfälle im Qualifying

16.33 Uhr: Q1 endet mit der nächsten roten Flagge! Franco Colapinto verliert die Kontrolle und knallt in die Strecken-Absperrung. Ausgeschieden aus dem Qualifying sind Tsunoda, Bearman, Ocon, Hülkenberg und Lawson. Bitter für den Deutschen.

16.19 Uhr: Das Qualifying in Imola kann fortgesetzt werden. Ob Red Bull das Auto von Tsunoda für das Rennen morgen wieder auf Vordermann bekommt, bleibt abzuwarten.

16.06 Uhr: Rote Flagge und Schock bei Red Bull! Yuki Tsunoda überschlägt sich in Kurve sechs. Der Japaner kann aus eigener Kraft aus dem Auto aufstehen und von der Strecke gehen. Das Qualifying ist unterbrochen.

16.00 Uhr: Q1 startet. Für welche fünf Fahrer wird gleich schon Schluss sein?

15.48 Uhr: Red-Bull-Boss Helmut Marko im „Sky“-Interview: „Bin überzeugt, dass wir in die erste Reihe fahren können.“ Ob das gelingt, wird sich gleich zeigen. Das Qualifying in Imola beginnt in rund zehn Minuten.

14.07 Uhr: Das dritte Training ist beendet und Verstappen kommt den beiden McLaren-Piloten etwas näher! Norris ist die schnellste Runde gefahren, Piastri knapp dahinter. Verstappen kam nach Schwierigkeiten in den ersten beiden Trainings nun wieder ran und beendet das Training auf Rang 3. Um 16 Uhr sehen wir dann, wer sich die Pole-Position im Qualifying schnappen wird.

18.05 Uhr: Im zweiten freien Training dominierten wieder beide McLaren auf imposanteste Weise. Und das, obwohl Norris und Piastri nicht einmal fehlerfrei unterwegs waren. Der Konkurrenz droht in Italien womöglich der nächste Albtraum. Eine Überraschung gab es dann doch: Pierre Gasly (Alpine) sichert sich die drittschnellste Zeit vor George Russell und Max Verstappen. Kann er morgen an diese Leistung anknüpfen? Das und vieles mehr erfahrt ihr morgen hier im Ticker.

16.07 Uhr: Im ersten Training wurde eins deutlich: Das Feld liegt extrem eng zusammen. Piastri ist Schnellster vor seinem Team-Kollegen Norris. Bis auf Platz 19 und 20 fahren alle Piloten unter einer Sekunde langsamer. Zeichnet sich hier also schon ein packendes Rennwochenende ab?

15.30 Uhr: 1. Freies Training startet! Los geht’s! Die Fahrer starten ihre erste Trainings-Session für dieses Wochenende. Wer wird die schnellste Zeit hinlegen? Wer kann schon jetzt eine Überraschung landen?

12.23 Uhr: Max Verstappen hat es in Japan (06. April) vorgemacht. Er fuhr vor beiden McLaren ins Ziel – eine bislang einzigartige Leistung in dieser Formel-1-Saison. Und auch wenn der Niederländer sein enormes Talent aktuell eher im anderen Auto und unter falschem Namen zeigt, ist er wohl der ärgste Herausfordre der beiden WM-Führenden Piastri und Norris.

9.21 Uhr: Herzlich willkommen! Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Großen Preis von Emilia-Romagna. Hier erhältst du an diesem Wochenende alle Informationen rund um die Freien Trainings, das Qualifying und das Rennen.