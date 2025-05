Formel 1: Perez-Überraschung in Imola – sie sorgt für große Augen

Mit dem Jahr 2024 endete auch die Formel-1-Karriere von Sergio Perez – zumindest vorerst. Red Bull warf den Star-Piloten aus seinem Auto, ersetzte ihn durch Youngster Liam Lawson, der kurz darauf ebenfalls wieder weichen musste.

In Imola folgte nun eine Perez-Überraschung. Plötzlich kehrte der Name des Mexikaners auf die Bildschirme zurück. Die FIA untersuchte beim Qualifying der Formel 1 einen Vorfall zwischen ihm und Lando Norris – so zumindest stand es auf den Monitoren. Das sorgte für Verwirrung. Eine Auflösung gab es bislang nicht.

Formel 1: Perez-Überraschung in Imola

Lange dachte Red Bull über diesen Schritt nach, schließlich folgte der Hammer: Ende 2024 musste Sergio Perez gehen. Seit seinem Rauswurf wurde der langjährige Star nicht mehr in der Formel 1 gesichtet. Nun folgte eine überraschende Rückkehr – zumindest die seines Namens.

Während des Qualifyings in der Emilia-Romagna (hier LIVE verfolgen) kündigte die Rennleitung plötzlich einer Untersuchung eines Vorfalls zwischen Sergio Perez und McLaren-Fahrer Lando Norris an. Dabei soll es um ein mögliches unkorrektes Blockieren des anderen Piloten gegangen sein. Das Problem: Perez saß gar nicht im Auto. Die Einblendung folgte erneut, als angekündigt wurde, dass es keine weitergehenden Untersuchungen geben werde.

Perez-Panne im Qualifying

Offensichtlich eine Panne – doch wie konnte es dazu kommen? Womöglich ging es eigentlich um ein Manöver zwischen Norris und Max Verstappen. Dabei könnte ein Tippfehler aus Verstappenns Startnummer 1 die ehemalige Perez-Nummer 11 gemacht haben. Die ist seit dem Abschied des Mexikaners nicht neu vergeben und könnte im System weiter mit seinem Namen verknüpft sein.

Klar ist: Perez war nicht in Imola. Nicht als Zuschauer und erst recht nicht als Fahrer. Ob er noch einmal in die Formel 1 zurückkehren wird? Er selbst will das unbedingt. Hier mehr dazu.