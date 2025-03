Formel 1: Bahnt sich ein Hammer an? Zwergen-Teams lassen alle staunen

Und los geht’s! Am Freitag eröffnete das 1. Freie Training in Melbourne die Saison 2025 in der Formel 1. Und direkt staunte so mancher Motorsport-Fan nicht schlecht.

Der erste Crash der Saison gehört Haas-Rookie Oliver Bearman. Die ersten Ausrufezeichen setzten andere Zwergen-Rennställe. Williams und die Racing Bulls muckten bei den Freitags-Trainings mächtig auf und mischten bei den Top-Teams mit. Bahnt sich in der Formel 1 eine Überraschung an?

Formel 1: Zwergen-Teams mit Ausrufezeichen

Sorgenfalten bei den Titel-Kandidaten, Händereiben bei den Kleinen. Die ersten beiden Sessions der neuen Saison hatten direkt mal einige Überraschungen parat. Red Bull und Mercedes offenbarten zum Start in das Rennjahr Probleme. Schon vorher unkte so mancher Experte, dass die beiden Serien-Weltmeister der letzten 15 Jahre dieses Jahr Schwierigkeiten haben könnten. Die ersten Runden bestätigten diesen Verdacht.

Wer an ihrer Stelle oben mitmischte, dürften eher wenige auf dem Zettel gehabt haben: In FP1 trumpfte Williams groß auf. Carlos Sainz fuhr die zweitbeste Runde der Session, landete mit nur 1,5 Zehnteln Rückstand hinter Lando Norris (McLaren)auf Rang 2 und verwies damit sogar seinen Ex-Teamkollegen Charles Leclerc (Ferrari) auf den dritten Platz. Sainz‘ Teamkollege Alex Albon fuhr mit der sechstbesten Zeit ebenfalls ein respektables Ergebnis ein.

Williams und Racing Bulls bärenstark

In FP2 waren es dann die viel gescholtenen Racing Bulls, die für Ausrufezeichen sorgten. Rookie Isack Hadjar und „Routinier“ Yuki Tsunoda landeten im ersten Training noch auf 9 und 11, fuhren in der späteren Session dann aber groß auf. Beide landeten mit der viert- bzw. sechstbesten Zeit vor den Red Bulls, fuhren Zeiten wie Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton und ließen die Silberfeile meilenweit hinter sich.

Australien erwies sich schon häufiger als gutes Pflaster für Außenseiter. Startet die Saison 2025 in der Formel 1 erneut mit einer fetten Überraschung. Dafür sind die Ergebnisse in den ersten Freien Trainings natürlich nur erste Hinweise. Zumindest dürften sich Williams und Racing Bulls damit auf den Radar der Konkurrenz geheizt haben.