Formel 1: 180-Grad-Wende – Verstappen reagiert auf seine Skandalaktion

Es war der Aufreger beim Formel-1-Grand-Prix in Barcelona: Für den Bruchteil einer Sekunden gewinnt die Frustration bei Max Verstappen die Oberhand. Der Weltmeister muss nach Beschluss der Rennleitung seinen Konkurrenten George Russell passieren lassen und rammt dessen Mercedes beim Überholmanöver. Schnell sind sich Experten und Fans einig: Ein Versehen war das nicht.

So blieb auch die Konsequenz für Verstappen nicht aus: eine zehnsekündige Zeitstrafe und eine angedrohte Rennsperre beim nächsten Vergehen. Über das Team-Radio machte der Niederländer lautstark seinem Unmut Luft. Auch Red-Bull-Boss Christian Horner suchte die Fehler zunächst eher bei der Rennleitung und dem Mercedes-Piloten. Jetzt folgt das große Umdenken.

Formel 1: Eingeständnis von Verstappen

Formel-1-Weltmeister Verstappen formulierte auf seinem Instagram-Account ein ungewohnt selbstkritisches Schuldgeständnis. So erkennt der 27-Jährige, dass sein Manöver „nicht hätte passieren dürfen“ und macht seine „Frustration über einige Entscheidungen und die Reifen-Wahl“ sowie „hochgekochte Emotionen“ für den Aussetzer verantwortlich.

Alle F1-Fans, die dem Niederländer Absicht vorgeworfen haben, dürften sich nach diesen Worten bestätigt sehen. Dennoch zeigt Verstappen damit die richtige Reaktion – auch wenn diese nach Verstappens ersten Äußerungen überraschend kommen mag. Auch dessen Teamchef zog wenig später über Instagram nach.

+++RTL jubelt über Formel-1-Coup+++

Er sprach allerdings zunächst über den „schlimmstmöglichen Zeitpunkt, zu dem das Safety Car auf die Strecke kam“ und erklärte im Anschluss, „Max habe sich für seinen Vorfall mit Russell entschuldigt“. Weiter blickt der Red-Bull-Chef voller Tatendrang in die Zukunft.

Red Bull Chef will „in Montreal stark zurückkehren“

Man werde „intensiv an Verbesserungen am Auto arbeiten und in Montreal stark zurückkehren“, versprach Horner. Verbesserungen, die notwendig sein werden, um McLaren diese Saison noch die Stirn bieten zu können.

Die Formel-1-Konstrukteurswertung scheint nach der klaren Dominanz des britischen Rennstalls in diesem Jahr fast schon entschieden. In der Fahrerwertungen ist es wohl nur einem Fahrer zuzutrauen, Oscar Piastri und Lando Norris noch zu ärgern. Einen weiteren Ausraster darf sich Verstappen dabei nicht mehr erlauben.