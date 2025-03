Formel 1: Horror-Moment! Rookie erlebt Albtraum-Start

Endlich fährt die Formel 1 wieder! Die lange Pause ist vorbei und die Motoren der Königsklasse heulen auf. Den Start macht in diesem Jahr nach langer Zeit mal wieder der Australien-GP. Mit dabei: ganze fünf Rookies.

Und einer erlebte direkt einen Horror-Start: Beim ersten freien Training der neuen Formel-1-Saison crashte Haas-Youngster Oliver Bearman. Sein Auto war Schrott, er hatte Glück im Unglück.

Formel 1: Erster Unfall der Saison

Es hat nicht lange gedauert, schon gibt es den ersten Crash! Nach 37 Minuten krachte es in der neuen Formel-1-Saison. Im ersten freien Training kam Haas-Pilot Oliver Bearman in Kurve 9 in den Kies und verlor dadurch die Kontrolle über sein Auto. Anschließend drehte er sich und knallte links in die Wand.

Auch interessant: Sky ändert Formel-1-Pläne! Deutsche Kunden schauen genau hin

Dem jungen Fahrer war die Unerfahrenheit anzumerken, schließlich ist es seine erste richtige Saison in der Königsklasse. Bisher fuhr er nur drei Rennen in der Königsklasse. Sein Auto war Schrott, ein Reifen löste sich und rollte noch mehrere Meter über die Rennstrecke von Melbourne.

Das Training musste unterbrochen werden. „Bist du okay?“, fragte Haas per Funk. „Ja, tut mir leid“, antwortete Bearman. Haas wieder: „Das Auto ist kaputt. Hauptsache, du bist okay.“

Rookie erlebt Schock-Moment

Zwei Minuten nach dem Unfall stieg Bearman aus seinem Auto. Der Schaden wird teuer für Haas. Das zweite Training verpasste der junge Brite komplett, weil seine Mechaniker den Formel-1-Boliden natürlich wieder fahrbereit für das dritte Training machen wollten, ehe dann am Samstag (15. März) das Qualifying ansteht. Dennoch keine optimale Situation für einen Rookie, der unbedingt viel Fahrzeit braucht.

Mehr Nachrichten für dich:

Doch es war nicht die einzige rote Flagge. Vorher gab es auch schon eine kurze Unterbrechung, als Alpine-Rookie Jack Dohan leicht von der Strecke abkam und durch den Kies raste. Dadurch flogen sehr viele Steine auf die Strecke, weshalb die Kehrmaschine ran musste. Die neue Formel-1-Saison geht also schon mal furios los – vor allem für die neuen, jungen Piloten.