Sky ändert Formel-1-Pläne – deutsche Kunden schauen genau hin

Am 16. März ist es endlich so weit: Die Motoren der Formel 1 heulen wieder auf. Max Verstappen und Co. werden um den WM-Titel fahren. Alle Rennen können sich die Fans bei Sky anschauen.

Kurz vor dem Saisonstart hat Sky Sports aus Großbritannien einige spannende TV-Neuerungen für die Zuschauer auf der Insel mitgeteilt. Auch für die deutschen Kunden könnte dies interessant werden.

Sky: Neue Formel-1-Pläne für Kunden

Worum geht es genau? Alle drei Sky-Teams aus Großbritannien, Deutschland und Italien arbeiten bei den Rennen stets eng zusammen und tauschen dabei die Inhalte hin und her. Zudem werden die Experten auch hin und hergewechselt. Wie beispielsweise Nico Rosberg, der dann für Sky Italia, Sky UK und Sky Sport an den Rennwochenenden als Experte fungieren wird.

Auch interessant: Formel 1: Star-Pilot vor Rücktritt? Aussagen lassen aufhorchen

Ein Experte, der in diesem Jahr nicht mehr dabei sein wird, ist der ehemalige Pilot und Weltmeister Damon Hill, der durch zwei andere Experten ersetzt wird: Jacques Villeneuve und Jamie Chadwick. Dem Team gehören noch Naomi Schiff, Berni Collins, Karun Chandhok, Danica Patrick und Antony Davidson bei.

Die Sky-Moderatoren sind Simon Lazenby, Natalie Pinkham, Ted Kravitz, Rachel Brooks und Craig Slater. David Croft bleibt weiterhin Kommentator der Rennen, hat aber auch mit Harry Benjamin einen Stellvertreter.

Team in Deutschland bleibt gleich

Beim Sky-Team in Deutschland hat sich nichts geändert. Peter Hardenacke moderiert alle Rennen und wird dabei von Reporterin Sandra Baumgartner unterstützt. Sascha Roos kommentiert die Grands Prix und hat dabei oft entweder Ralf Schumacher oder Timo Glock an seiner Seite. Weltmeister und Ex-Fahrer Nico Rosberg wird bei insgesamt sechs Rennen für Sky Deutschland dabei sein.

Mehr Nachrichten für dich:

Los geht es mit dem Australien-GP am kommenden Wochenende. Alle freien Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen werden bei Sky zu sehen sein. Zudem wird auch RTL einige Rennwochenenden live im Free-TV übertragen. Hier gibt es die Übersicht.