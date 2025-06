Nächster Flirt mit Max Verstappen! Wolff befeuert Wechsel-Gerüchte

Im vergangenen Jahr hat diese Thematik die Formel 1 über Wochen hinweg beschäftigt: Schnappt sich Mercedes tatsächlich Max Verstappen? Toto Wolff flirtete immer wieder mit dem Weltmeister, sprach öffentlich über sein Interesse, den Niederländer zu den Silberpfeilen zu locken.

Doch zu Beginn der Saison ist es ruhig um Max Verstappen und Mercedes geworden – auch, weil Wolff mit Kimi Antonelli und George Russell zwei Top-Fahrer in den eigenen Reihen hat. Doch im Rahmen des Großen Preises von Österreich macht der Mercedes-Boss das Wechsel-Thema wieder heißer.

Toto Wolff lässt bei Max Verstappen nicht locker

Ausgerechnet bei dem Heim-Grand-Prix von Red Bull kommen diese Gerüchte das erste Mal so richtig wieder auf: Mercedes und Wolff flirten weiter mit Verstappen und können sich eine Zusammenarbeit mit dem Top-Star der Königsklasse weiterhin sehr gut vorstellen.

„Natürlich müssen wir überlegen, was passiert“, so Wolff. Daher sei es natürlich möglich, dass man „Gespräche führe“. Letztlich werde man die Fahrerfrage jedoch intern klären. Der Kontakt zu Verstappen reißt also nicht ab!

Allerdings machte Wolff auch deutlich, dass er mit seinen derzeitigen Fahrern sehr zufrieden sei. „Alles läuft nach Plan“, so der Österreicher. Russell habe im Saisonverlauf „immer performt“, Youngster Antonelli traue er zu, „eines Tages Weltmeister zu sein.“

Mercedes bald mit pikantem Fahrer-Duo?

Vor allem Russell zeigte zuletzt, dass er mit dem passenden Auto durchaus um die WM mitfahren könne. So gilt es als sehr wahrscheinlich, dass sein Vertrag verlängert wird. Doch wer sitzt 2026 neben dem Briten? Wird es tatsächlich Verstappen, mit dem er sich ganz und gar nicht versteht?

Er selbst deutete zuletzt an, dass Mercedes und Verstappen durchaus Gespräche führen würden. „Mercedes will wieder an die Spitze zurückkehren, und wenn man wieder an die Spitze zurückkehren will, muss man sicherstellen, dass man die besten Fahrer, die besten Ingenieure und die beste Boxencrew hat“, so der Mercedes-Pilot.

„Es ist also nur normal, dass Gespräche mit Leuten wie Verstappen laufen“, machte er deutlich. Werden ausgerechnet Russell und Verstappen also Teamkollegen? Es wäre wohl ein ähnliches explosives Duo wie zuletzt Pierre Gasly und Esteban Ocon bei Alpine. Allerdings hätte Mercedes mit Russell und Verstappen auch zwei der absoluten Top-Fahrer in den eigenen Reihen.