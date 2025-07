Formel 1: Verstappen vor Mercedes-Wechsel – für IHN bedeutet das die große Wende

Max Verstappen hat die Nase endgültig voll. Nachdem es sportlich für den Ausnahmefahrer und Red Bull zuletzt nur noch bergab gegangen war, hat sich der Niederländer laut „Sky Italia“ für einen Wechsel zu Mercedes entschieden. Die Formel 1 steht kopf.

Bereits jetzt ist klar: Bei einem Wechsel von Verstappen zu den Silberpfeilen muss entweder Kimi Antonelli oder George Russell weichen. Aktuell läuft vieles jedoch auf Russell heraus. Er muss sich also wohl anderweitig in der Formel 1 nun umschauen.

Formel 1: Wenig Optionen für Russell

Es ist schon kurios. Da fährt Russell eine bombenstarke Saison, liegt in der er in der WM-Wertung nur neun Punkte hinter Verstappen, nur um am Ende voraussichtlich doch von dem Niederländer ersetzt zu werden. Das liegt jedoch wohl einzig daran, dass Mercedes all seine Aktien in Teamkollege Antonelli gesteckt hat. Der 18-Jährige gilt als kommender Superstar und Schützling von Teamchef Toto Wolff. Da bleibt kein Platz für einen George Russell. Dabei war zuletzt noch eine Vertragsverlängerung von Russell bei Mercedes im Gespräch.

Der Brite wird sich also nach Alternativen umschauen müssen. Doch große Auswahl hat Russell – trotz seines Status als einer der besten Fahrer im Grid – wohl nicht. Die Fahrerpaarungen bei McLaren und Ferrari dürften für das kommende Jahr festgezurrt sein, Teams wie Alpine oder Haas dürften für Russell dagegen keine Option sein. Die einzig realistischen Anwärter: Red Bull und Aston Martin.

Auf welches Projekt vertraut Russell?

Letztendlich wird Russell in beiden Fällen einen sportlichen Rückschritt in Kauf nehmen müssen. Sowohl Red Bull als auch Aston Martin dürften in der kommenden Saison hinter Mercedes landen. Bleibt also die Wahl zwischen einem kriselnden Red-Bull-Rennstall und einem finanziell starken Aston-Martin-Team.

In Anbetracht dessen, dass Aston Martin mit Adrian Newey erst vor kurzem ein absolutes Superhirn der Formel 1 an Land ziehen konnte, scheint der britische Rennstall sogar die attraktivere Option für Russell zu sein. Das derzeitige Chaos bei Red Bull wird sich der Top-Fahrer jedenfalls wohl kaum antun wollen.