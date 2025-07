Mercedes-Hammer um Max Verstappen – jetzt steht ER vor dem Aus

Die Bombe ist endgültig geplatzt! Nach zuletzt grauenhaften Wochen für Red Bull und Max Verstappen in der Formel 1 hat sich der Niederländer offenbar für einen Wechsel zu Mercedes entschieden. Das berichtet „Sky Italia“ am Mittwoch (2. Juli).

Zweifelsfrei ist diese Entscheidung von Max Verstappen einer der größten in der Geschichte der Formel 1. Doch nicht nur der 27-Jährige könnte in der kommenden Saison die Seiten wechseln. Auch die Zukunft anderer Verantwortlichen ist bei einem Verstappen-Wechsel ungewiss. Nun steht auch er vor dem Aus.

Nach Hammer um Max Verstappen: Marko-Schicksal wohl besiegelt

Dass zwischen Verstappen und Red-Bull-Berater Helmut Marko eine besondere Verbindung besteht, ist bekannt. Der 82-Jährige gilt als langjähriger Förderer Verstappens, dementsprechend groß soll das Vertrauen zwischen den Beiden sein. Auch nachdem es in der Chefetage von Red Bull zuletzt immer wieder gekracht hatte, war es am Ende vor allem Verstappen, der Marko den Rücken freihielt.

Auch interessant: Formel 1: Überraschendes Comeback! Längst vergessener Star sitzt wieder im Auto

Dementsprechend gab der Ingenieur bereits im März dieses Jahres zu, sein Karriereende in Erwägung zu ziehen, sollte Verstappen Red Bull eines Tages verlassen: „Das könnte ein guter Grund sein, ja“, so Marko seiner Zeit gegenüber „Formel1.de“. Mit der Einigung zwischen Mercedes und Verstappen gewinnen diese Worte natürlich wieder an Brisanz. Tritt Marko bei einem Wechsel seines langjährigen Schützlings tatsächlich zurück?

Marko prägt eine Ära

Sicher ist das zwar nicht, allerdings würde vieles dafürsprechen. Denn mit Verstappen würde Marko seinen wohl größten und einflussreichsten Rückhalt innerhalb des Rennstalls verlieren. Ob sich der Österreicher im Machtkampf gegen Teamchef Christian Horner durchsetzen würde, darf bezweifelt werden.

Mehr Nachrichten für Dich:

Fest stehen dürfte jedenfalls: Sollte Marko tatsächlich gehen, würde bei Red Bull eine Ära ihr Ende finden. Der 82-Jährige ist seit 2005 im Team und hat den Aufstieg des Rennstalls insofern eigens mitgestaltet. Mittlerweile ist der ehemalige Motorsportchef von RB zwar nur noch als Berater tätig, allerdings ist sein Einfluss im Team unbestritten. Es bleibt abzuwarten, wie Markos Zukunft bei einem Verstappen-Abgang aussehen würde.