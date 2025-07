Nach der ZDF-Sendung von Markus Lanz geht die Nachricht um

Seit Jahren lädt Markus Lanz die verschiedensten Gäste in seine gleichnamige ZDF-Talkshow ein, um über gesellschaftskritische Themen zu diskutieren. Dienstags, mittwochs und donnerstags können die Zuschauer ab 23 Uhr einschalten.

Am Mittwochabend (16. Juli) sind Grünen-Politikerin Britta Haßelmann, CDU-Politiker Christoph Ploß, Journalistin Melanie Amann und Journalist Robin Alexander im Studio. Am Tag nach der Ausstrahlung gibt es gute Nachrichten für Markus Lanz und das ZDF.

Markus Lanz hat Grund zur Freude

Die Talkshow von Markus Lanz gehört zu den beliebtesten Politik-Talks im deutschen Fernsehen. Das ZDF kann sich demnach über gute Quoten sicher sein – und das auch zur späten Stunde. Die Ausgabe an diesem Mittwochabend erfreute sich dabei an besonders großer Beliebtheit.

Wie das Branchenmagazin DWDL am Tag nach der Ausstrahlung berichtet, sahen diese Ausgabe rund 1,62 Millionen Menschen hierzulande. Das macht einen Marktanteil von 19,3 Prozent aus. Somit stellt sich das ZDF um diese Uhrzeit mit weitem Abstand auf den ersten Platz in Sachen Quote.

Vermutlich profitierte die Sendung von Markus Lanz von dem EM-Spiel der Frauen, wo Norwegen auf Italien traf. Um 21 Uhr waren sage und schreibe 4,27 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen. Einige von ihnen dürften nach Abpfiff mit Sicherheit noch bei Markus Lanz dabei geblieben sein.

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV. Anschließend gibt es die Folgen auch in der ZDF-Mediathek, wo sie kostenlos gestreamt werden können.