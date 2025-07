PUR spricht über nächsten Star-Gast für Schalke-Konzert – ist es wirklich Grönemeyer?

Die Tickets für das PUR-Konzert im September auf Schalke sind schon lange ausverkauft. Bei vielen Fans läuft im Kopf bereits der Countdown, um gemeinsam das Album „Abenteuerland“ zum 30-jährigen Jubiläum feiern zu können.

Nun könnte die Vorfreude bei einigen Ticket-Inhabern aber noch etwas steigen. Denn die Band kündigte für das PUR-Konzert am 6. September 2025 auf Schalke einen großen Star-Gast an. Plötzlich fiel sogar der Name Herbert Grönemeyer.

PUR lässt Fans erneut rätseln

Bevor es Anfang September für PUR auf die Bühne in der Veltins Arena geht, dürfen noch ein paar andere Musiker dem Publikum einheizen. Der erste Star-Gast wurde bereits verraten, es ist: Nik Kershaw. Zuvor bekamen Fans die Chance, Tickets für die Generalprobe einen Tag zuvor zu gewinnen. Dafür mussten sie den Gast nur anhand eines Rätsels erraten und innerhalb einer Frist ihren Tipp abgeben.

Da das Spiel beim ersten Mal so gut angekommen ist, startet die Band nun eine zweite Runde. Der Gewinn ist der Gleiche: 3 x 2 Sitzplatztickets für die Generalprobe. Und auch dieses Mal gibt es wieder ein paar Hinweise, wer es sein könnte: „Er war Juryvorsitzender beim Bundesrockpreis 1986 und stimmte schon damals für eure Lieblingsband. Inzwischen ist er selbst 40 Jahre erfolgreich auf der Bühne, hat uns deutsche Musikpoesie vom Feinsten beschert und hat auch – wie einer seiner berühmtesten Songs zeigt – ganz viel Ahnung zwischen den Emotionspolen Herz und Schmerz.“

Grönemeyer oder Kunze?

Der Post ist keine fünf Minuten online, da häufen sich die Kommentare schon. Und es fällt vor allem immer wieder ein Name: „Heinz Rudolf Kunze“. Wie die Fans darauf kommen? Na, wegen seines Hits „Das ist mein ganzes Herz“. Darin heißt es im Text: “ Dein ist mein ganzes Herz. Du bist mein Reim auf Schmerz. Wir werden Riesen sein, uns wird die Welt zu klein.“ Könnte also passen.

Doch einige Stimmen glauben (und hoffen) auf einen anderen Künstler aus dem Ruhrpott. „Ich bin Grönemeyer-Fan, sag also Herbie“ und „Ich sage auch Herbert Grönemeyer“ heißt es in den Kommentaren. Auch Herbert Grönemeyer ist seit Jahren im Musik-Geschäft erfolgreich und hat in all der Zeit einen Herzschmerzsong nach dem anderen veröffentlicht. Wer am Ende recht hat? Die Auflösung folgt in wenigen Tagen.

Es gelten die gleichen Bedingungen wie bei dem ersten Gewinnspiel. Ab sofort kann losgeraten und fleißig kommentiert werden. Allerdings zählen nur die Antworten von Usern ab 18 Jahren. Am Donnerstag (10.07.2025, 10 Uhr) werden die Gewinner „unter allen richtigen Lösungen per Losverfahren ausgelost und innerhalb von drei Tagen via PN informiert“. Zudem kann der Gewinn nicht auf eine andere Person übertragen oder ausgezahlt werden.